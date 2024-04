Østvik etter ros av holocaustfornekter: – Aldri betvilt Holocaust

– Jødehatere, nynazister og høyreekstreme – ut fra hvordan folk tenker høyreekstremisme – det er egentlig stikk motsatt av hele personligheten Svein Østvik. Fullstendig. Og det er det fortsatt, sier Svein Østvik (62) til Filter Nyheter.

Onsdag skrev Filter Nyheter om en video fra der Østvik omfavner og skryter av den kjente høyreekstremisten Hans Jørgen Lysglimt Johansen, under en bankettmiddag på en konferanse for vaksinemotstandere i fjor vår.

I videoen sa Østvik blant annet at han mente Lysglimt Johansen hadde «rett» om Holocaust.

Alliansen-lederens bånd til nynazisme har vært veldokumenterte i om lag tre år. Lysglimt Johansen ble i november i fjor tiltalt for hatytringer mot blant annet jøder framsatt mellom 2017 til 2021, og han har fått mye oppmerksomhet for uttalelser som at han «er dritt lei av at jødene skal pushe fram dette falske holocaust-narrativet». «Hvor mange jøder ble gasset? Ingen.» «Narrativet om at 6 millioner jøder ble gasset er et konstruert narrativ som er blitt til en mytologi», er noe av det partilederen tidligere har postet på Twitter.

I samtalen med Lysglimt Johansen på Spotlight-konferansen i fjor, sa Østvik også at«det er så mye historieforfalskning» og at han derfor «ikke kjøper Holocaust sånn som det er».

Se videoen her:

«Holocaust har jeg spurt ham om, jaja – jeg mener han har rett der og», sier Svein Østvik (62) om den kjente høyreekstremisten Hans Jørgen Lysglimt Johansen. pic.twitter.com/ET2ymV9jSK — Filter Nyheter (@FilterNyheter) April 10, 2024

Benekter å benekte Holocaust

Til Filter Nyheter forklarer Østvik at samtalen med Lysglimt Johansen handlet om at han mener at det må være lov til å stille spørsmål om «betente og historiske vonde ting», mens han erkjenner at Holocaust er et «ømtåelig» tema.

– Jeg må beklage hvis det har kommet ut at jeg benekter Holocaust, for det er helt snudd på hodet i forhold til hva jeg personlig mener, sier Østvik til Filter Nyheter.

– Det hender vel at noen har, under en festlig anledning, glippet ut med noe de ikke helt står inne for. Man merker jo at det har vært noen glass vin der også, bare for å ha sagt det. Da er man i en feststemning, og det er greit å være hyggelig mot noen som har blitt fryst ut så det holder av det norske samfunnet, sier Østvik, men understreker at han ikke kjenner til «hvor sterkt» Lysglimt Johansen er frosset ut.

Østvik sier samtalen med Lysglimt handlet om at han er glad det finnes «kritiske stemmer mot mulige historieforfalskninger», slik han selv har vært en motstander av myndighetenes pandemihåndtering. Han ser ikke på det som «noe revolusjonært» å gi støtte til noen som er kritisk til «sånne ting».

– Jeg har aldri hengt meg opp i Lysglimt sine uttalelser. Det jeg har ment er at det er viktig å være kritisk til historiske begivenheter generelt.

– Jeg sier ikke i den videoen at det ikke var noen Holocaust. Jeg mener det jeg sier: At andre historiske sannheter har vist seg ikke å stemme. Jeg har ikke satt meg inn i hva Lysglimt mener. Det er noen uttalelser og sånt han blir dømt for. Jeg sier bare at jeg ikke vil mene annet enn at jeg aldri har vært noen holocaustfornekter.

– Jeg ser at det kan ha glippet ut litt feil, men nå har dere fått meningen min, og jeg har aldri uttalt meg om Holocaust noen gang.

17. mai-selfie med Lysglimt under lockdown

Filter Nyheter avslørte i valgkampåret 2021 hvordan partiet til Lysglimt Johansen hadde blitt en arena for norske tenåringer og menn i 20-åra som omfavner jødehat, raseideologi og nazistiske manifester. Samtidig sympatiserte Lysglimt Johansen selv med nazisme, satte opp etablerte nynazister på Alliansens valglister og donerte penger til de voldsfremmende nazistene i Den nordiske motstandsbevegelsen.

Samme år uttrykte han støtte til Anders Behring Breiviks tankegods.

«Mye av det Breivik sa i sitt manifest er jo korrekt, det har vi ikke hatt en ordentlig debatt om, det har vi ikke hatt et ordentlig oppgjør om», sa Lysglimt Johansen.

Østvik tar selv opp at han tror han blir «linka» så tett til Lysglimt Johansen etter at de tok en selfie sammen under en markering i Oslo sentrum 17. mai 2021 – et av årene da barnetoget i Oslo var avlyst som et smittevernstiltak.

– Jeg har aldri hatt noen privat kontakt med ham. Men jeg vil ikke ta avstand fra ham, i og med at jeg selv har sett hvor vrangforestilt jeg selv kan bli plassert.

Ifølge Østvik vet han hvordan det føles å bli framstilt feil i norske medier, noe som gjør at han kan relatere til Alliansen-lederen.

– Jeg har selv blitt stempla rimelig hardt, som jeg mener er fullstendig på hodet framstillinger av meg som høyreekstrem.

– Hvis historien skulle vært skrevet om meg nå ville det vært at jeg var en høyreekstrem med brune striper og en jødehater. Men jeg har aldri uttalt noe helst – selvfølgelig ikke – som har med jødehat å gjøre.

Han trekker fram at han tidligere har blitt beskyldt for å være jødehater fordi han har vært kritisk til George Soros – en mann han «ikke en gang visste var jøde». (Soros er en ungarsk-amerikansk milliardær som er demonisert i i en rekke ulike konspirasjonsteorier, ofte med antisemittisk tilsnitt).

–Det er helt gresk å lese disse beskrivelsene av seg selv. Vanvittig. Jeg er overhodet ikke noen jødehater.

Bankettmiddag for vaksinemotstandere

Østvik forklarer at første gangen han kom i kontakt med et såkalt alternativt miljø var under pandemien, da han deltok på en koronademonstrasjon og brant munnbind foran Stortinget i april 2021.

– Jeg er ikke i et miljø som er høyreekstremt overhodet. Jeg er på demonstrasjoner, og det startet med lockdown og munnbind. Der er alle typer kategorier mennesker. Det er det eneste treffet jeg har med noen miljøer som også kan inneholde eventuelle sånne som jeg blir nå prøvd å bli plassert med. Høyreekstrem er så langt unna meg at det er nesten flaut å måtte snakke om det.

Østvik forteller om at Spotlight-seminaret han deltok på med Lysglimt Johansen i fjor handlet om vaksineskader og -bivirkninger, der det også var mange «fremstående, internasjonale professorer og virologer». Han beskriver det som en samling med alle mulige mennesker som ikke har kjøpt eller godtatt «narrativet» innenfor det de kaller «plandemien».

– Det var en samling med mennesker av alle typer yrkesgrupper, alle typer politiske farger. Både mennesker jeg kjenner fra før, men mest ukjente.

Sympati for skammekroken

Østvik beskriver sin egen personlighet som åpenhjertig og godhjerta, og påpeker at han ofte er i godt humør og hyggelig mot folk han møter, uansett om de har samme ståsted eller ikke. Når de ved denne anledningen var på et seminar som varte i 7–8 timer, ser han det som naturlig at alle er lojale mot hverandre. Han ønsket derfor ikke å stemple Lysglimt Johansen når han «sjøl er i en skammekrok».

– Jeg er glad for at noen er modige nok til å stille seg kritisk til en del historiske begivenheter. Akkurat som jeg er glad for at det er noen som stiller seg kritisk til globalistisk overtakelse.

– Men jeg kan ikke si at jeg er enig med noen jeg ikke har noe greie på. Det er rett og slett et forsøk på å være hyggelig.

Viste til NRK-episode der «alt var faket»

Han sier at NRK-episoden han snakket om med Lysglimt, der han sa «alt var faket», noe en NRK-journalist ifølge ham hadde «tystet til ham om», handlet om pandemien, ikke Holocaust.

– Den eneste grunnen til at jeg kan være hyggelig mot en som har fornekta Holocaust, at jeg ikke kom bort til ham og sa at «du snakker bare vrøvl om Holocaust», det er jo fordi jeg har noen erfaringer med omskrivinger av virkeligheten, noe som er bytta på eller delvis forandra, hevder Østvik.

Gammel SV-er – brøt på grunn av «Globalismens inntog»

Østvik poengterer at han i alle år har vært forkjemper mot fordommer, blant annet som politisk aktiv i Sosialistisk Venstre (SV).

– Den eneste grunnen til at vi kom på kollisjonskurs var at jeg er opptatt av globalismen.

Etter sitatsjekk ber han Filter tilføye at han «er og var» veldig skuffet over at SV «ikke ser farene av Globalismens inntog og på sikt en mulig ny Verdens regjering hvor internasjonale ikke-folkevalgte institusjoner får makt over egne lands selvråderett!»

På telefon til Filter sier han at både WHO, Nato, FN og EU «trekker i tråder» – organisasjoner som knyttes til en rekke konspirasjonsteorier. Han trekker også fram drapet på daværende USA-president John F. Kennedy som et eksempel på noe som er mye mer intrikat enn «historien vi har fått fortalt». 62-åringen sier han har satt seg inn i «mange, mange ting» etter at han fikk «huden full for å brenne et munnbind».

– Vi er nå i en veldig vanskelig verdenssituasjon, og det vi glemmer helt er at mye er overstyrt av en maktelite som ikke burde få lov til å gå så lett uten å bli gått etter i sømmene. Jeg har angrepet, spyttet, vært kvass oppover mot makta. Men jeg har ikke spyttet på enkeltmennesker, jeg har spyttet og tatt i overfor makt og spesielt overfor den globalismen som jeg mener er jævlig skummel. Det er hele min kamp oppi dette. Og selvfølgelig at vi unngår å si ja til kommende injeksjoner av mRNA.

Han sier at hovedbeskjeftigelsen hans i dag er å hjelpe folk med å «stå fram» dersom man har blitt syke av mRNA-vaksinen mot koronaviruset.

– Dette med å hjelpe å bygge broer mot splittelse og hjelpe så mange som mulig med bivirkninger og injeksjons/vaksine skader er for meg et viktig arbeid!

– Men vaksinen har reddet mange liv?

– Nei, jeg har ingen tro på at det er riktig, overhodet. Jeg er helt sikker på at den ikke har reddet liv.

