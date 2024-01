Orbán sier ja til Sverige i Nato

I natt ble det klart at Tyrkias parlament omsider har vedtatt å si ja til svensk Nato-medlemskap, og som ventet vil ikke Ungarns president Viktor Orbán være den siste som holder igjen: I dag kom hans oppfordring til nasjonalforsamlingen i Budapest (der partiet hans har rent flertall) om å stemme for ved første mulige tilfelle. Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg melder i dag at han er glad for Orbáns støtte og «ser fram til en ratifisering så snart parlamentet samles».

Det ser dermed ut som om svenskene omsider skal tre inn i forsvarsalliansen, 20 måneder etter at de tok avgjørelsen om å søke og et halvt år etter at Nato-toppmøtet i Vilnius markerte Finlands inntreden og formelt ønsket Sverige velkommen. Det siste hinderet ser ut til å være Tyrkia-president Recep Tayyip Erdogans signatur på vedtaket i Ankara, noe som bør skje så fort som mulig, ifølge Sveriges utenriksminister Tobias Billström.

285 DAGER IGJEN – TRUMP IT IS: Etter nattas nederlag for Nikki Haley i delstaten New Hampshire (43 % vs. 54 %), er Donald Trump å regne som Republikanernes presidentkandidat. (Et ørlite «men» er Høyesteretts behandling i februar av hvorvidt kuppmaker-Trump kan utestenges, men de fleste eksperter spår en kjennelse som ikke stiller seg i veien for velgerne).

Med andre ord er det ikke mulig å fornekte lenger: Det ene av to partier i USA har valgt seg en fascistisk kultleder som prøvde å omstøte forrige valg og som risikerer fengselsstraff i flere ulike straffesaker i løpet av året. Det andre partiet skal forsøke å mobilisere velgere rundt en 81-åring som 56 prosent av befolkningen mener gjør en dårlig jobb for øyeblikket.

La oss se på det som første fase av det republikaner Liz Cheney før jul kalte «søvngjengeri inn i et diktatur».

UKRAINSKE FANGER STYRTET I DØDEN: Det russiske utenriksdepartementet anklager Ukraina for å ha skutt ned militærflyet som onsdag formiddag styrtet over Belgorod-regionen i Russland nær den ukrainske grensen, i det de kaller en «barbarisk handling», melder BBC. Leder av forsvarskomitéen i den russiske Statsdumaen, Andrej Kartapolov, uttalte at flyet hadde blitt skutt ned av tre raketter av typen som Vesten forsyner Ukraina med, men oppga ikke noen kilde til informasjonen. Ifølge det russiske forsvarsdepartementet skal det ha vært 74 personer om bord i flyet, hvorav 65 var ukrainske krigsfanger på vei til fangeutveksling. Det ukrainske forsvaret hevder på sin side at flyet fraktet raketter til Russlands luftvernsystemer, og sa de nå undersøkte detaljene rundt hva som hadde skjedd.

Den lokale russiske guvernøren i området skriver på Telegram at det ikke er noen overlevende igjen etter styrten og at hendelsen vil bli etterforsket. Belgorod-regionen, som deler en 540 kilometer lang grense mot Ukraina, ble den 30. desember rammet av det dødeligste ukrainske angrepet på russisk territorium siden fullskala-invasjonen, der 25 personer ble drept.

TEGN ET ABONNEMENT PÅ FILTER NYHETER! Gjør du det i dag, rekker vi å få deg på lista før vi sender januarutgaven av vårt eminente papirmagasin – spekket med de beste sakene fra den siste månedens nyhetsproduksjon i Filter-redaksjonen

DET SKJER NOE FISHY I SKAGERRAK: Andelen stor (og godt betalt) reke i trålen har økt påfallende etter at kvota ble satt ned i sommer. Naturvernforbundet slår alarm om at fiskere i virkeligheten jukser og kaster småreke (dårlig betalt) på sjøen for å kompensere på bunnlinja, skrev Dagbladet i helga. Det på tross av at fiskerne er lovpålagt å levere alt de fanger. Praksisen ødelegger både bestanden, fiskeriforvaltningens troverdighet og for de lovlydige fiskerne, ifølge forbundets leder Truls Gulowsen.

Det er kommet flere tips om at en del store båter har malt opp småreke og/eller kastet ut død småreke for å gjøre fangsten mer verdifull, bekrefter Fiskeridirektoratet, som imidlertid ikke har avdekket konkrete tilfeller ved sine kontroller. Andre forklaringer på fenomenet er at fiskere øker maskevidden i garnene eller at smårekebestanden har gått ned, påpeker såvel Havforskningsinstituttet som fiskere Dagbladet har møtt utenfor Hvaler.

AP MISTER OPPSLUTNING I OSLO: I en fersk meningsmåling av Norstat, utført for Aftenposten, faller Arbeiderpartiet i Oslo fra 18,4 prosent (ved valget) til å nå være på 15,3 prosent. Nedgangen er større enn feilmarginen, og er derfor en signifikant nedgang, skriver avisa. Målingen er den nest dårligste for Oslo Ap noensinne, etter en lignende måling i august. De fire borgerlige partiene i bystyret styrker seg totalt sett med ett mandat mer enn i valget. Senior prosjektleder i Norstat, Mads Motrøen, kaller det oppsiktsvekkende at de borgerlige ikke har falt, siden det er vanlig å synke litt etter å ha vunnet et valg. Han tror det enten betyr at Oslo-borgere er fornøyde, eller at de har fått for kort tid til å vurdere det.

Prøve vårt digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.