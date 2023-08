Oppretter beredsskapsstyrke for mulig intervensjon i Niger

VEST-AFRIKANSKE LAND i den såkalte Ecowas-blokken har på et krisemøte avgjort å opprette en stående, militær beredskapsstyrke for mulig intervensjon mot Niger. Alle tiltak mot militærjuntaen som har kuppet makten i landet er aktuelle, sier gruppen. Nigerias president Bola Tinubu understreker at maktbruk er siste utvei.

USAs utenriksminister Anthony Blinken uttrykker støtte til Ecowas uten å eksplisitt stille seg bak en militær intervensjon. Han sier juntaen vil bli holdt ansvarlig for hva som måtte skje med Nigers valgte president Mohamed Bazoum og andre regjeringsmedlemmer som er arrestert. Også Frankrike støtter opprettelsen av Ecowas-styrken.

Blinken advarte tidligere denne uka mot at den russiske leiesoldatgruppa Wagner bruker ustabiliteten i landet for å styrke sitt grep om regionen, med «død, ødeleggelse og utnytting» som resultat. BBC News/Al Jazeera/AFP

ANTALLET OMKOMNE i skogbrannen på Hawaii-øya Maui har steget til 53. Delstatsguvernør Josh Green sier brannens ødeleggelser får øya til å se ut som om den er bombet. Det er reist spørsmål om hvorfor befolkningen ikke ble bedre advart og bedt om å evakuere. The New York Times



UKRAINA HAR GJENEROBRET høyden over Bakhmut i Donetsk og er i ferd med å omringe russerne i byen de kjempet innbitt i månedsvi...