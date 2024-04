Omstridt britisk Rwanda-lov vedtatt

OMSTRIDT BRITISK lovforslag om å sende asylsøkere til Rwanda har blitt vedtatt. Overhuset nektet lenge å være med på regjeringens forslag med mindre de fikk inn flere endringer og sikkerhetstiltak. Til slutt ga Overhuset etter da statsminister Rishi Sunak sa regjeringen ville tvinge dem til å sitte samlet langt utover natten om det måtte til. — Ikke noe om og men. Disse flyene skal gå til Rwanda, sa Sunak tidligere på dagen og kunngjorde at regjeringen allerede har leid inn fly. Lovforslaget har skapt mange reaksjoner. — Uavhengig av endringene gjort rundt sikkerhetstiltak, er denne loven ineffektiv, unødvendig grusom og en kostbar tilnærming, sier Denisa Delić i UK International Rescue Committee. The Guardian, The Economic Times



Ti døde da to militærhelikoptre kolliderte i Malaysia. Helikoptrene holdt på å øve i forkant av en parade.