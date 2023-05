Om prisen på strømmen og nye konfliktlinjer i norsk politikk

Uke 18

Fyllingsgrad: 27,9%

Endring sist uke: -1,0 prosentpoeng

Kapasitet: 87,3 TWh­­­­­

DEBATTEN RUNDT NORSKE strømpriser synliggjør at nye konfliktlinjer er i ferd med å bli viktige i norsk politikk. For det politiske sentrum er utviklingen et mareritt. Mer om det i ukas hovedsak, men først:

KORT FORTALT