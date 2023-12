Økonomisk sjokkterapi venter argentinerne, sier nyinnsatt president

ARGENTINAS NYVALGTE president Javier Milei sier at befolkningen må forberede seg på økonomisk sjokkterapi for å få landet på rett kurs. – Den politiske klassen etterlot landet på beddingen av den største krisen i historien. Vi ønsker ikke de vanskelige valgene vi vil bli tvunget til å ta i ukene som kommer, men de har beklageligvis ikke gitt oss noe valg, sa den 53 år gamle selverklærte anarko-kapitalisten i sin innsettelsestale i Buenos Aires søndag. Den ble symbolsk nok holdt til tilhengerne som var samlet på utsiden av parlamentet istedet for til representantene på innsiden.

Blant de få konkrete tiltakene mot hyperinflasjon, galopperende gjeld og massearbeidsledighet Milei nevnte i talen, er et umiddelbart kutt i statens budsjetter på 5 prosent. Han gikk blant annet til valg på å legge ned sentralbanken og erstatte argentinske peso med amerikanske dollar. AP News/Reuters

UKRAINAS PRESIDENT Volodymyr Zelenskyj var tilstede ved innsettelsen av den nye presidenten i Buenos Aires. Der skal han ha møtt Ungarns prorussiske president Viktor Orbán. De to statsledernes samtale var «så oppriktig som det går an, og selvsagt handlet den om våre europeiske anliggender», sier Zelenskyj.

Norge og Storbritannia skal lede en maritim koalisjon som skal hjelpe Ukraina med å bygge kyst- og sjøforsvar, opplyser regjeringen i en pressemelding natt til mandag.

