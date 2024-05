ANTONY BLINKEN SIER «TIDEN ER INNE» og øker presset på Hamas å akseptere betingelsene i våpenhvile-avtalen Israel leverte forhandlerne i Egypt i forrige uke. Her tilbyr Israel «bærekraftig ro» på Gaza mot løslatelsen av gisler, men det er uklart i hvilken grad formuleringene i utkastet imøtekommer Hamas’ krav om at landet i praksis skal trekke sine styrker helt ut av det palestinske området og avslutte krigen. Blinken håper å avverge en bakkeinvasjon av Rafah, lenge varslet av statsminister Benjamin Netanyahu og hans krigskabinett – den amerikanske utenriksministeren brukte gårsdagen Jerusalem på å møte en rekke israelske ledere som har mottatt budskapet om at denne avtalen må presses gjennom. I bakgrunnen spøker trusselen om at Den internasjonale straffedomstolen skal utstede en arrestordre på Netanyahu. Den er helt rell, ifølge kilder ved domstolen til israelsk presse.

FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) sier Israel hindret eller stanset et signifikant antall nødhjelpforsendelser til Gaza i april, og selv om Israel har åpnet en grenseovergang i nord for å slippe inn flere lastebiler er en uavbrutt innsats nå nødvendig for å avslutte sultkatastrofen som utspiller seg. AP News/