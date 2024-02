Nytt krav om umiddelbar våpenhvile i Gaza – men Netanyahu lar seg ikke rikke

CANADA, AUSTRALIA OG NEW ZEALAND krever umiddelbar våpenhvile i Gaza. De tre landenes statsministere uttrykker i en felles uttalelse dyp bekymring for en eventuell israelsk invasjon av Rafah: Israel må «lytte til sine venner og til det internasjonale samfunnet» når de sier at sivile ikke skal måtte betale prisen for en nedkjemping av Hamas. Israels statsminister Benjamin Netanyahu gjentar at han står ved planene om å sende hæren inn i Rafah, der 1,3 millioner palestinere på flukt har søkt sikkerhet. Samtidig sier representanter for IDF at hovedfokus nå er på Israels nordlige grense. Ni sivile, deriblant fire barn, er blant de drepte etter det israelske luftangrepet på flere mål i sør-Libanon i går. AFP/Al Jazeera/Haaretz

KANDIDATEN SOM ER ANKLAGET for brudd på brudd på menneskerettigheter og har argumentert for å gjøre Indonesia mer autoritært, kan ifølge uoffisielle tellinger være seierherren i landets presidentvalg. Tidligere militærkommandør og den avtroppende presidenten uoffisielle protesjé, Prabowo Subiant (72), ser ut til å ha rundt 60 prosent oppslutning etter at 85 prosent av stemmene er telt opp i en uoffisiell telling. Holder resultatet seg er det nok til at han unnslipper en 2. valgrunde i det som er verdens tredje største demokrati.