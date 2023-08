Nytt droneangrep mot Moskva – det sjette på rad

SEKS NETTER PÅ RAD er Moskva angrepet av droner. I natt var det en bygning under oppføring sentralt i byen som ble skadet, ifølge borgermester Sergej Sobjanin. Statskontrollerte medier melder at en eksplosjon ble hørt i et forretningsdistrikt 5 kilometer fra Kreml, og har publisert en video av en stor røyksky som stiger til luften fra samme sted. Russiske myndigheter beskriver hendelsen som «nok et forsøk fra regimet i Kyiv på å gjennomføre et terroristangrep». Militæret skal ha skutt ned ytterligere to droner vest i den russiske hovedstaden. En talsmann for USAs utenriksdepartement sier USA verken oppfordrer til eller setter Ukraina i stand til å gjennomføre angrep inne i Russland.

Samtidig er tre personer meldt drept av russisk artilleri nær den øst-ukrainske byen Lyman, ifølge ukrainske myndigheter. The Guardian/BBC News/AFP

VLADIMIR PUTIN TOK TIL ORDE for å utvikle den såkalte Brics-gruppen (Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika) til en handelsblokk for en majoritet av verdens befolkning og «av-dollarifisere» den globale økonomien, mens hans brasilianske motopart Lula da Silva brukte sin tid på toppmøtet i Johannesburg i går på å understreke at Brics ikke var noen motvekt til G7-, G20-gruppen eller USA. Xi Jinping ivrer for utvidelse av blokken, men sier «hegemonisme ikke er i Kinas DNA». The Guardian/