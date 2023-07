Nyhetskavalkade: De 103 viktigste overskriftene siden nyttår

Det var ikke vanskelig å fylle avis-sidene i 2023, heller. Her er de viktigste nyhetene som skjedde i Norge og internasjonalt mellom 1. januar og 15. juni:

2. januar: To eksplosjoner i boligblokker ryster Stockholm. Det er starten på nok et halvår med et stort antall sprengninger og skyteepisoder i svenske byer.

2. januar: Kari Elisabeth Kaski sier nei til å bli SV-leder for å prioritere familien. Kirsti Bergstø står dermed uten utfordrere til ledervervet på årsmøtet i mars.

2. januar: Bane Nor «kan ikke love noe som helst» om når Follobanen kan åpne. Den splitter nye milliard-tunnelen sør for Oslo ble stengt en uke etter åpningen i desember på grunn av feil på høyspentanlegget. I februar blir det kjent at det var full skjæring mellom den spansk-italienske entreprenøren AGJV og Bane Nor bare seks uker før banen skulle åpne. Banen blir til slutt gjenåpnet i mars.

4. januar: Hakeem Jeffries fra Det demokratiske partiet i USA blir den første svarte minoritetslederen i Representantenes hus. Det republikanske partiets ordførerkandidat Kevin McCarthy (bildet) blir imidlertid blokkert av ytre høyre-opprørere i egne partirekker. Etter gjentatte stemmerunder, intense forhandlinger og adskillige innrømmelser overfor opprørerne, blir McCarthy valgt den 7. januar.

4. januar: Filter Nyheter melder at Helsedirektoratet mener rusmiddelanalysetjenesten til Foreningen tryggere ruspolitikk (FTR) er å regne som «medvirkning til ulovlige handlinger», og foreningens søknad om tilskudd avslås.

5. januar: Det blir kjent at Zaniar Matapour, den siktede for Pride-skytingen 25. juni i fjor, og Arfan Bhatti, som er siktet for medvirkning, siden 2020 hadde omfattende kontakt der de diskuterte «homofili-praksisen» i Norge. Snart melder Etterretningstjenesten at PST fikk fortløpende oppdateringer fra dem om at et skandinavisk terrorangrep var under oppseiling, i forkant av skytingen.

I februar blir det kjent at en av tjenestens agenter utga seg for å være fra IS og så seint som tre dager før skyteepisoden chattet med det som antakelig var islamisten Arfan Bhatti om et mulig anslag i Skandinavia. I april avviser PST de fikk all informasjonen Etterretningstjenesten satt på i forkant.

I juni forteller en granskningsrapport om åpenbare feilvurderinger, byråkrati, misforståelser, sendrektighet, ferieavvikling, tekniske løsninger, mannskapsmangel og ukultur i forholdet mellom E-tjenesten og PST.

6. januar: Riksadvokaten tar ikke klagen til følge, statsadvokatens henleggelse blir stående, og saken mot Atle Antonsen etter den rasistiske ordbruken om Sumaya Jirde Ali er med det avsluttet.

8. januar: Kongressbygningen, presidentpalasset og Høyesterett-bygningen i Brasils hovedstad Brasilia stormes av ytre høyre-opprørere. Statsledere fra hele verden fordømmer hendelsene.

9. januar: To unge demonstranter blir hengt i Iran. Dermed er fire henrettet for å ha deltatt i protestbevegelsen mot prestestyret i landet.

11. januar: Det såkalte Rolleforståelseutvalget leverer sin rapport til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp). Utvalget slår fast at det er mangel på etterlevelse av regler som har ført til at Norsk Narkotikapolitiforening har opptrådt slik at den forveksles med det norske politiet. 9. En måned senere hevder Mehl i Stortinget at det ikke er noen generell tillitskrise i politiet.

11. januar: 11 blir drept i en masseskyting i Monterey i California. Det er starten på et masseskytingsår i USA som med over 30 dødsofre totalt i mai ligger an til å bli det verste i nyere historie. Gjerningsmannen som dreper sju mennesker i Texas 6. mai, knyttes til høyreekstrem ideologi.

13. januar: Oslos byrådsleder Raymond Johansen anklager leder i Rødt Oslo – byrådets faste støtteparti – for å løpe Putins ærend ved å ikke støtte våpenhjelp til Ukraina. Noen dager senere får Rødts sentralstyremedlem Joakim Møllersen kraftige reaksjoner på sin opptreden på NRKs Debatten. Det bidrar til å presse flere av partiets profiler til å klargjøre sitt ja til våpenhjelp til Ukraina.

14. januar: Minst 30 blir drept i et russisk missilangrep på en boligblokk i Dnipro i Ukraina.

14. januar: Avhopperen Andrej Medvedev fra den russiske Wagner-gruppa kommer til Norge via grensa i Pasvikdalen. I slutten av måneden er han i Oslo og gir intervjuer til flere internasjonale medier, ruslende gatelangs i Karl Johans gate.

16. januar: Ukrainske myndigheter erkjenner å ha tapt Soledar øst i Ukraina. Wagner-gruppa kjekler åpent med det russiske forsvarsdepartementet om hvem som skal ha æren for å ha erobret byen.

17. januar: EU-parlamentet starter prosessen med å frata to medlemmer sin parlamentariske immunitet, som en del av opprullingen av hvordan Qatar og andre stater har betalt for innflytelse på unionens politikk.

18. januar: Tyske myndigheter går langt i å avblåse faren for strømrasjonering. En mild vinter på kontinentet har bidratt til et lavt forbruk.

19. januar: To brødre er i Sverige dømt til henholdsvis livstid og ni år og ti måneders fengsel for grov spionasje til fordel for Russland.

20. januar: Jacinda Ardern melder uventet at hun går av som statsminister på New Zealand. Det starter en debatt om de harde personlige angrepene hun har måttet tåle i presse og sosiale medier.

23. januar: Den anti-islamske danske oppvigleren Rasmus Paludans koranbrenning i Stockholm utløser demonstrasjoner mot Sverige i Tyrkia, landet som (i tillegg til Ungarn) blokkerer for svensk Nato-medlemsskap. Dagen etter må den svenske ambassaden stenge på grunn av demonstrasjonene. Samme dag åpner Finlands regjering for at landet kan gå inn i forsvarsalliansen uten å vente på Sverige. 4. april skjer det.

23. januar: Vestlig etterretning sier russiske agenter trakk i trådene da en militant hvit makt-gruppering i 2022 sendte brevbomber til blant annet den spanske statsministerboligen.

24. januar: Tolv land, deriblant Spania, Nederland og Danmark, er enige om å donere tyskproduserte stridsvogner til Ukraina forutsatt at Tyskland gir sin velsignelse. Dagen etter kommer den.

23. januar: Oslo tingrett avviser den såkalte plakatsaken knyttet til NNPF-debatten. Det viser seg at statsadvokaten, som tok ut tiltale mot en NNPF-kritiker som hang opp satiriske plakater i Oslo, selv viser seg å være medlem av Norsk narkotikapolitiforening. I mai sier statsadvokaten som mener seg uthengt av plakatene, Geir Evanger, at han klager til Riksadvokaten.

27. januar: Det dødeligste israelske raidet mot Vestbredden på 20 år utløser rakettangrep fra Gaza – som igjen besvares av israelske luftangrep.

30. januar: Volodymyr Zelenskyj ber Vesten om å få opp tempoet i våpenleveranser og donere flere nye våpentyper, særlig på grunn av den vanskelige situasjonen i Donetsk. Det pågår konstante russiske angrep mot byer som Bakhmut og Vuhleda.

30. januar: Flere enn 100 blir drept da en bombe eksploderer i en moské i en tungt bevoktet bydel i Peshawar i Pakistan.

1. februar: Ukraina får langdistansevåpen fra USA. I mai beslutter Joe Biden å også utstyre landet med F 16-fly.

1. februar: Det er stor oppmerksomhet i Norge om matvareprisene, idet bransjens vårlige «prisvindu» åpner. Enkelte varer stiger med så mye som 38 prosent i noen av butikkene, men snart konkurrerer kjedene om å sette dem ned igjen.

1. februar: Legen Esben Esther Pirelli Benestad (bildet), kjent som ekspert på transpersoners helse, fratas autorisasjonen. Transaktivister sier at mange unge med det mister tilgang på nødvendig helsehjelp.

1. februar: Energikommisjonen leverer sin rapport og skriver at norsk produksjon må økes «uten unødig opphold». Kommisjonens leder og flere av medlemmene tar dissens mot hovedkonklusjonene.

2. februar: Etter først å ha gitt aksept, snur Oslo politidistrikt og vil likevel ikke tillate en markering til Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) foran Tyrkias ambassade. Filter Nyheter avslører senere at hypotetiske reaksjoner i utlandet, formulert i en trusselvurdering fra PST, kan ha ligget bak den svært uvanlige beslutningen. Både utenriksminister Anniken Huitfeldt, Statsministerens kontor og Justis- og beredskapsdepartementet var koblet inn.

2. februar: Emilie Enger Mehl innrømmer at hun har hatt Tiktok installert på tjenestetelefonen.

3. februar: USAs forsvarsdepartement bekjentgjør at de følger med på en kinesisk overvåkingsballong som svever et sted over amerikansk fastland. Noen dager senere skytes ballongen ned utenfor østkysten, og det diplomatiske forholdet mellom de rivaliserende stormaktene forverres.

3. februar: Norge kjøper 54 stridsvogner av den tyskproduserte typen Leopard 2, kunngjør regjeringen.

6. februar: Et kraftig jordskjelv rammer Tyrkia og Syria. Mange av de hardest rammede områdene huser flyktninger fra Syria-krigen. Senere blir det klart at antall omkomne er over 59 000.

7. januar: Demonstrasjoner starter i Israel mot regjeringens forsøk på å ta kontrollen over domstolene i landet. Ut over våren samler protestbevegelsen hundretusener, og i mars setter statsminister Benyamin Netanyahu prosessen på vent.

10. februar: Forsvaret tilbakeviser påstander fra den tidligere gravejournalisten Seymour Hersh om at Norge var delaktig i sprengningen av Nord Stream-rørledningene i Østersjøen.

12. januar: Oljesjeiken Sultan al-Jaber utnevnes til leder for FNs neste klimatoppmøte, som skal holdes i De forente arabiske emirater.

13. februar: Det avsløres at Nettavisens tidligere høyt profilerte politiske journalist (og tidligere pr-mann for Sylvi Listhaug) Espen Teigen ved flere anledninger har lånt penger av folk han hadde et kildeforhold til.

14. februar: Russiske styrker bombarderer ukrainske stillinger og landsbyer i det Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier er starten på en ny offensiv i anledning at det snart er ett år siden fullskalainvasjonen startet.

15. februar: En amerikansk rapport avslører at minst 6000 ukrainske barn har vært sendt til russiske «reutdannelsesleire» det siste året. Flere hundre har vært der i flere uker eller måneder lenger enn de er forespeilet.

16. februar: 14 av 24 intensivsykepleiere ved thoraxkirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus (OUS) sier opp i protest mot nedskjæringer.

16. februar: EU-kommisjonen trekker Polen inn for Domstolen i Den europeiske union. Kommisjonen mener det polske grunnlovstribunalet har gjort vedtak i strid mot EU-lov.

17. februar: I forbindelse med et søksmål mot Fox News blir det dokumentert at flere av kanalens mest profilerte programledere seg i mellom var åpne om at Donald Trumps påstander om juks i presidentvalget i 2020 var oppspinn. Rett før søksmålet kommer opp i retten, ender det med et forlik der Fox må betale en enorm sum til en produsent av stemmemaskiner. I april blir den mest kjente av programlederne, Tucker Carlson (bildet), brått avskjediget.

20. februar: Joe Biden besøker Kyiv.

21. februar: Russland trekker seg fra den siste gjenværende avtalen med USA om begrensning av kjernefysiske våpen.

23. februar: 11 palestinere blir drept i et israelsk raid mot Nablus – den dødeligste voldseskaleringen på Vestbredden siden 2005.

24. februar: FNs generalforsamling fordømmer Russlands invasjon av Ukraina. Kina lanserer en plan for fred som Ukraina og landets vestlige allierte anser for å være totalt urealistisk.

24. februar: Norske makrotall peker alle i samme retning: Krona svak, ledigheten lav, verdiskapingen høy og boligmarkedet langt fra kaldt. Alt peker i retning av enda høyere renter i Norge. Ganske riktig heves styringsrenta 0,25 prosentpoeng både i mars og i mai.

27. februar: 13 Fosen-aktivister som har okkupert resepsjonen i Olje- og energidepartementet i Oslo blir båret ut midt på natta. Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg følger aksjonen fra utsiden av departementet. Aksjonene fortsetter å sette preg på Oslo sentrum i flere dager. 1. mars publiserer aviser verden over bilder av norsk politi som bærer Thunberg bort fra Finansdepartementets inngangsparti.

27. februar: Storbritannia blir enige med EU om Nord-Irland-protokollen etter lang tids fastlåst konflikt.

28. februar: 57 mennesker omkommer i en voldsom togkollisjon i Hellas.

1. mars: Regjeringspartiets kandidat Bola Tinubu vinner presidentvalget i Nigeria. Opposisjonen mener det ble jukset.

6. mars: Den belarusiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja dømmes til 15 års fengsel. Hun lever i eksil.

7. mars: Vestlige etterretningsrapporter peker mot at pro-ukrainske grupper kan ha stått bak sabotasjeaksjonen mot Nord Stream-ledningene.

10. mars: Den amerikanske storbanken Silicon Valley Bank kollapser og overtas av myndighetene. De kommende dagene kollapser ytterligere to banker i USA i den voldsomste bank-uroen siden finanskrisa i 2008 og 2009. En uke senere kommer nyheten om at den sveitsiske storbanken Credit Suisse må ha et enormt nødlån av sentralbanken. Bare dager senere er banken historie – kjøpt opp av rivalen UBS.

13. mars: En amerikansk overvåkingsdrone styrter i Svartehavet etter å ha blitt truffet av et russisk jagerfly i lufta.

16. mars: Regjeringen sier nei til strømkabel mellom Norge og Skottland.

16. mars: Frankrikes president Emmanuel Macron presser gjennom høyere pensjonsalder. Ut over våren demonstrerer hundretusener mot Macron i franske byer.

20. mars: Kinas president Xi Jinping besøker Moskva og hylles av Vladimir Putin som «god venn».

20. mars: Ugandas nasjonalforsamling åpner for livstidsdommer for personer som identifiserer seg som skeive.

22. mars: Kontroll- og konstitusjonskomitéen på Stortinget gir regjeringen kritikk for lang saksbehandlingstid etter Ukrainas sivile bistandsanmodninger i de første månedene etter Russlands fullskala invasjon. Det var Filter Nyheter som først avslørte store forsinkelser, feilinformasjon og konflikt internt i regjeringen knyttet til Ukrainas bistandsanmodninger.

23. mars: En amerikansk kontraktør blir drept og seks skadet i et droneangrep mot en militærbase i Syria. USA svarer med luftangrep mot Iran-allierte grupper.

28. mars: Philip Manshaus’ forsvarer ber om gjenopptakelse av straffesaken mot den forvaringsdømte ytre høyre-terroristen. En behandler på psykiatrisk sykehus har konkludert med at Manshaus har en alvorlig psykoselidelse.

29. mars: To terrorsiktede kvinner og deres tre barn kommer hjem til Norge fra interneringsleiren Roj i Syria. De pågripes av PST.

31. mars: Det blir klart at Donald Trump – som erklærte sitt president-kandidatur allerede i fjor – blir tiltalt i hysjpengesaken. Noen dager senere får Trump tiltalen forkynt i et rettslokale på Manhattan. Saken blir senere berammet til mars neste år; midt under primærvalgkampen. 10. mai blir Trump funnet skyldig i seksuelt overgrep i en sivilrettssak. 9. juni tar justisdepartementet ut tiltale mot Donald Trump i den såkalte dokument-saken, om ulovlig oppbevaring av hemmeligstemplede dokumenter og motarbeiding av myndighetenes forsøk på å få orden. Selv nekter han å ha brutt loven og kaller tiltalene politisk forfølgelse.

31. mars: En kjent russisk militærblogger blir drept av en bombe mot et arrangement bloggeren er vertskap for i St. Petersburg.

11. april: Det blir kjent at topphemmelige dokumenter fra Pentagon er lekket og spredd via nett-tjenester som Discord, Twitter, Telegram og 4chan. Flere sensitive dokumenter er dermed på avveie, blant annet om Ukrainas beholdning av luftvernammunisjon. Senere spores lekkasjen til en 21 år gammel tjenesteperson ved en luftforsvarsbase i Massachussetts som ville imponere nett-vennene sine. Jack Teixeira blir i juni tiltalt for besittelse og spredning av forsvarshemmeligheter, og risikerer 60 års fengsel.

13. april: 15 russiske diplomater i Norge stemples av Utenriksdepartementet som etterretningsoffiserer og erklært uønsket i landet. Dagen etter går PST ut med hittil ukjente «utvisninger» i 2021 av to russiske diplomater som skal ha ført en «høyt plassert» norsk næringslivsleder som kilde. To uker senere blir ti ansatte ved den norske ambassaden i Moskva erklært uønsket i Russland.

14 april: I Florida blir abort forbudt etter sjette svangerskapsuke. En uke senere utvider delstaten sine restriksjoner mot undervisning om seksuell orientering og kjønnsidentitet helt til tolvte trinn i den offentlige skolen.

15. april: Det bryter ut krig mellom rivaliserende fraksjoner av hæren i Sudan. Kampene raser i måneder, og titusener av mennesker må flykte fra sine hjem. Ut over våren evakueres en rekke utenlandske ambassader fra hovedstaden Khartoum. 26. april sier UD at 60 norske borgere fått bistand til å forlate landet.

17 april: Den russiske regimekritikeren Vladimir Kara-Murza blir dømt til 25 års fengsel.

20. april: Filter Nyheter avslører at assisterende politidirektør Håkon Skulstad – medlem i Norsk narkotikapolitiforening (NNPF) – var rektor ved Politihøgskolen da undervisningen i NNPF-konseptet «Tegn og symptomer» ble utvidet til et studieemne med en uttelling på fem studiepoeng.

21. april: Ap-nestleder Bjørnar Skjæran trekker sitt kandidatur til gjenvalg, dagen etter at han hevdet at han ikke ville gi seg uten kamp. Med det er det klart at de nye nestlederne i partiet heter Tonje Brenna og Jan Christian Vestre. Opptakten til landsmøtet i mai blir preget av at tidligere statsråd og stortingsrepresentant Helga Pedersen ønsker å stille til kampvotering mot partisekretær Kjersti Stenseng, men trekker seg etter en telefon fra Jonas Gahr Støre. De to krangler offentlig om innholdet i denne samtalen.

21. april: Storbritannias visestatsminister Dominic Raab går av, etter at en rapport har konkludert med at han oppførte seg truende mot underordnede da han var justisminister.

26. april: USAs finansminister Janet Yellen advarer mot en økonomisk katastrofe med uoversiktlige, globale ringvirkninger dersom Kongressen ikke hever taket for hvor mye gjeld den føderale staten kan ta opp. Det republikanske partiet lykkes til slutt med å presse gjennom utgiftskutt på alt annet enn forsvar, for å signere under på at staten kan låne mer penger frem til neste presidentperiode. Avtalen signeres i tolvte time den 2. juni.

27. april: Riksrevisjonen bruker de sterkeste ordene den har – «sterkt kritikkverdig» – om Stortingets forvaltning av representant-goder som etterlønn og pendlerbolig. Det er konklusjonen på halvannet års granskning.

27. april: En politibetjent i 30-åra tiltales for vold og grovt uaktsomt brudd på tjenesteplikten etter å ha gått løs på en person i Kongsberg sentrum i oktober i fjor med knyttneve og batong. Snart blir det kjent at Spesialenheten for politisaker mener politimannen opptrådte «klart i strid» med forventet politiatferd.

Under etterforskningen av saken kommer det fram at en annen tjenesteperson har slettet et mobilopptak som viste deler av hendelsen. Han blir ilagt et forelegg på 12 000 kroner av Spesialenheten for politisaker.

Offeret for politivolden anmeldte tjenestefeil, hardhendt og mangelfull oppfølging da han satt i arrest etter voldsepisoden, men opptak fra arresten ble rutinemessig slettet fordi Spesialenheten for politisaker brukte for lang tid på å undersøke saken. Dermed ble anmeldelsen henlagt.

27. april: Minst 12 sivile blir drept – blant dem to 10 år gamle barn og en toåring – i det første store russiske missilangrepet mot Ukraina på to måneder. Kyiv og flere andre byer langt fra fronten rammes. Ukrainas luftforsvar melder at de lyktes å skyte ned 21 av 23 cruisemissiler samt to droner som ble sendt ut fra bombefly over Det kaspiske hav. 30. mai blir ytterligere to barn og en voksen person i Kyiv drept i russiske luftangrep.

2. mai: «Den islamske republikk planter ulike narrativer med vilje, for å skape kaos. De vil at alle skal skrive ulike versjoner, slik at sannheten blir vanskeligere å etablere», sier den iransk-britiske antropologen Pardis Shafafi til Filter Nyheter etter et halvt år med en rekke mystiske episoder der unge skolejenter i Iran opplever symptomer på forgiftning.

2. mai: Den sultestreikende aktivisten og Islamsk jihad-lederen Khader Adnan dør i fengsel. Palestinske væpnede grupper på Gaza skyter raketter mot Israel; enklaven blir utsatt for israelske luftangrep som svar. Dagen etter inngår partene en gjensidig våpenhvile. En uke senere dreper Israel tolv, blant dem kvinner og barn, i nye luftangrep.

4. mai: Dagen før Charles III krones til konge av Storbritannia, krever urbefolkninger i tolv riker i det britiske samveldet en beklagelse for kolonitiden.

4. mai: Åtte barn og en sikkerhetsvakt blir drept i en skoleskyting i Beograd i Serbia. Allerede dagen etter rammes landet av en ny masseskyting, der åtte blir drept i en serie skytinger mot tilfeldige ofre i landsbyer utenfor hovedstaden.

5. mai: Lederen for den paramilitære russiske Wagner-gruppa, Jevgenij Prigozjin, langer ut mot forsvarsminister Sergej Sjojgu og generalstabssjef Valerij Gerasimov i en video på Telegram, og klager på manglende ammunisjon. Etter å ha truet med å trekke gruppa ut av Bakhmut – der de voldsomste kampene i Ukraina-krigen har funnet sted de siste månedene – får han nye leveranser og gjør et siste forsøk på å drive ut de siste ukrainske soldatene før Russland feirer «seiersdagen» 9. mai. Etterpå melder ukrainske myndigheter om vellykkede fremrykninger rundt byen.

5. mai: Hovedbiblioteket i Oslo snur og sier nei til å låne lokaler til en boklansering i regi av et norsk ytre høyre-forlag. Filter Nyheter avdekker hvordan forleggerne i en årrekke har vært del av innvandringsfiendtlige miljøer. En av dem er toppkandidat for partiet Norgesdemokratene ved valget til høsten.

5. mai: Det blir kjent at Frps toppkandidat i Oslo, Lars Petter Solås, har oppført seg voldelig og trakasserende mot journalister på et landsmøtenachspiel. Solås blir senere fratatt partimedlemskapet og forsøker å trekke seg fra valglista, selv om fristen er utløpt. I juni fastslår Kommunaldepartementet at det har han ikke anledning til.

9. mai: ​​Tre personer er pågrepet etter at politiet i Trøndelag har etterforsket en chat-gruppe på Telegram der inntil 9000 deltakere har mottatt eller delt stjålne og private bilder.

12. mai: Skoleledere og politikere forteller til Filter Nyheter at de frykter det høyreekstreme partiet Alliansen vil dukke opp uanmeldt ved høstens skolevalg, og er usikre på hvordan de skal gripe inn.

15. mai: I Thailand vinner opposisjonen en knusende valgseier mot den sittende regjeringskoalisjonen, som er alliert med landets militærstyrker og har styrt landet i ti år.

16. mai: Ukraina hevder å ha skutt ned seks hypersoniske, russiske missiler.

23. mai: Russisk anti-Putin-milits angriper bosettinger ved den ukrainske grensa i Belgorod-regionen i Russland.

23. mai: Filter Nyheter avslører at Kjersti Margrethe Adelheid Gilje (64) igjen står på valglistene til Norgesdemokratene. Hun ble i 2017 ekskludert fra partiet på grunn av sin uttalte støtte til Anders Behring Breivik.

24. mai: Grunnleggerne av selskapet bak ChatGPT tar til orde for å opprette et internasjonalt organ for å regulere «superintelligent» kunstig intelligens-teknologi (KI).

26. mai: Lederen av ytre høyre-militsen Oath Keepers, Stewart Rhodes, dømmes til 18 års fengsel for angrepet på Kongressen i Washington DC i 2021. Det er den strengeste straffen så langt i saken.

29. mai: Recep Teyyip Erdogan vinner siste og avgjørende runde i det tyrkiske presidentvalget.

30 mai: Droner angriper flere mål i Moskva, deriblant i et velstående strøk kjent for å huse medlemmer av den politiske og økonomiske eliten i Russland.

1. juni: Redd Barna avlyser et Pride-arrangement for barn i Bergen på grunn av trusler.

5. juni: Bergen kommune varsler om en teknisk svikt i systemet for meldinger til barnevernet. Et uvisst antall bekymringsmeldinger i 244 norske kommuner er de siste årene ikke kommet fram og derfor aldri vurdert.

6. juni: En stor demning i Dnipro-elven i den russisk-kontrollerte delen av Kherson-provinsen brister; oversvømmelse truer deler av krigssonen og tusener må evakuere. Ukraina og Russland anklager hverandre for å ha sprengt demningen.

7. juni: Et uvirkelig, gulgrått røykdekke senker seg over New York, Philadelphia og store deler av USA og Canadas østkyst. Røyken stammer fra enorme skogbranner i Canada.

10. juni: Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj sier den lenge ventede motoffensiven har startet. Ukrainske styrker gjenerobrer enkelte landsbyer i Donetsk, men ingen strategisk viktige.

15 juni: Et fartøy med migranter fra blant annet Afghanistan, Pakistan, Syria og Libya går ned noen mil utenfor den greske kysten. Litt over hundre reddes og 79 bekreftes omkommet, men det fryktes at mange hundre, inkludert mange barn og kvinner, gikk ned med skipet.

