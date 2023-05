Nye luftangrep mot Kyiv og intensiv beskyting av Bakhmut

RUSSLAND HAR ANGREPET Kyiv, Odessa og andre ukrainske byer i et omfattende luftangrep, med store ødeleggelser som følge. Lokale myndigheter i Kyiv sier fem personer er skadet i eksplosjoner og vrak av droner som har falt ned på bakken. I Odessa ved Svartehavskysten er et matvarelager i full fyr.

Samtidig har Russland intensivert artilleribeskytingen av Bakhmut, omgruppert styrker og tatt i bruk mer avanserte metoder etter at Wagner-leder Jevgenij Prigozjin før helga kunngjorde at den paramilitære gruppa vil trekke seg ut av byen. Prigozjin sier nå han er lovet mer ammunisjon. Ukrainas toppgeneral i byen tror russerne gjør et siste forsøk på å ta kontroll over byen før morgendagens feiring av Sovjetunionens seier over nazi-Tyskland i 1945. Kyiv Independent/The Guardian/Reuters/DW



GJERNINGSMANNEN BAK skyteangrepet på et kjøpesenter i Texas lørdag hadde trolig nynazistiske sympatier, sier politiet etter å ha ettergått hans sosiale medier. Minst åtte personer ble drept i angrepet. NBC News



ÅTTE PERSONER ER drept og mange skadet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde utenfor et migrantsenter i Texas. Washington Post



ETTERRETNINGEN I USA tror på ukrainske påstander om at de lyktes i å