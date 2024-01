Nye funn i Kjerkol-saken: * Likhet med årbok-artikkel fra BI * Doktorgrad som ikke er i kildelisten * Hele avsnitt fra direktorat

Tirsdag fortsatte avsløringene rundt mulig plagiat i masteroppgaven til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap), som nå granskes av Nord Universitet.

– Jeg vil ikke spekulere i om det vil påvirke tilliten til henne som statsråd før en slik prosess er gjennomført, sa statsminister Jonas Gahr Støre til DN tirsdag.

Kjerkol har denne uken ikke ønsket å kommentere de nye funnene.

Filter Nyheter kan nå dokumentere ytterligere problematiske passasjer fra Kjerkols masteroppgave. Blant tilfellene er potensiell avskrift fra kilder som ikke er oppgitt i litteraturlisten:

Samme formuleringer som i BI-artikkel

I et avsnitt om mellomledere, framstiller Kjerkol og medstudenten det som at de selv oppsummerer fra en bok de har angitt som kilde. Men teksten ligner svært mye på en artikkel skrevet i 1999 av BI-nestoren Egil Sandvik i forbindelse med handelshøyskolens årbok. (Våre uthevinger av likhetene):

KJERKOL S. 17:

Krogh, Ichijo og Nonaka (2001), hevder at mellomledere har en svært sentral rolle i kunnskapende organisasjoner. De knytter forbindelsen mellom “slik det er” og “slik det burde være”. Det vil si hverdagen i tjenesten og sentralt utpekte mål og strategier i styringsdokument tilsvarende NOU 2011: 11. Mellomlederne tilrettelegger også for at kunnskap beveger seg mellom de ulike nivåene i organisasjonen, det vil si mellom individ-, gruppe og organisasjonsnivå. Den avanserte kunnskapsarbeideren både kan og vil lede seg selv, men trenger støtte, inspirasjon og læringsmuligheter.

Deler av det samme avsnittet står også på side 72 hos Kjerkol:

«Mellomlederne tilrettelegger også for at kunnskapen beveger seg mellom de ulike

nivåene i organisasjonen, det vil si mellom individ-, gruppe og organisasjonsnivå. Den avanserte kunnskapsarbeideren både kan og vil lede seg selv, men trenger støtte, inspirasjon og læringsmuligheter».

SANDVIK (1999):



Nonaka hevder at mellomledere har en svært sentral rolle i kunnskapende organisasjoner (Nonaka/ Takeuchi 1997). De fungerer som en broforbindelse mellom toppledelsens visjonære idealer og den ofte kaotiske markedsvirkeligheten for dem som opererer i førstelinjen. De knytter forbindelsen mellom «slik er det» og «slik burde det være». Mellomledere «gjenskaper» virkeligheten. De tilrettelegger også for at kunnskap beveger seg mellom de ulike nivåer i organisasjonen, dvs. mellom individ-, gruppe- og organisasjonsnivå.

(…)

Den avanserte kunnskapsarbeider både kan og vil lede seg selv, men trenger støtte, inspirasjon og læringsmuligheter.

Filter Nyheter har foreløpig ikke klart å finne tilsvarende formuleringer i den norske utgaven av boken Kjerkol viste til.

Sandvik er ikke oppgitt som referanse noe sted av Kjerkol.

(Likheten med BI-artikkelen er også påpekt av professor Lise Lillebrygjeld Halse ved Høgskolen i Molde og nettdetektiver på Reddit.)



Likhet med doktoravhandling som ikke er oppgitt som kilde

Hvis studenter låner andres oppsummering av primærkilder, skal det framgå. Det ser ikke ut til å være tilfelle med et avsnitt der Kjerkol og medstudenten skriver om en (ofte sitert) forskningsartikkel fra 1973 som om de selv har sammenfattet den.

Avsnittet fra Kjerkols masteroppgave har klare likheter med doktoravhandlingen til samfunnsforskeren Hege Hofstad fra 2012, som er tilgjengelig på nettet. Den er ikke oppført i Kjerkols litteraturliste.

KJERKOL:

Rittel og Webber (1973) argumenterer for at samfunnet har funnet løsninger for mange av de grunnleggende samfunnsproblemene. Problemet og løsning på problemet har relativt lett blitt identifisert og håndtert. De gjenværende problemene har en mer kompleks karakter. Rittel og Webber (1973) bruker benevnelsen wicked problems. På norsk kan dette oversettes komplekse problem, selv om kompleks ikke helt fanger betydningen til det engelske begrepet wicked. Komplekse problemer har følgende kjennetegn: de er vanskelige å lokalisere, vanskelige å definere, og de har ingen objektivt riktig løsning (Rittel og Webber, 1973).

HOFSTAD:

Rittel og Webber (1973) argumenterer for at planleggingen har funnet løsninger for mange av de grunnleggende “tamme” samfunnsproblemene. Ved bruk av vitenskap og ingeniørkunst har blant annet vann- og avløpssystemer, elektrisitetsforsyning og infrastruktur kommet på plass. Problemet og dets løsning har relativt lett blitt identifisert og håndtert. De gjenværende problemene har en annen karakter. Rittel og Webber (1973) kalte dem ”wicked problems” eller ”the problems of open social systems”. På norsk kan dette oversettes til ville eller ondsinnede problemer.

(…)

I stedet for å bruke disse direkte oversettelsene som ikke gir noen fullgod betegnelse av fenomenet velger jeg å kalle wicked problems for komplekse problemer til tross for at dette ikke fanger hele betydningen av ordet. Komplekse problemer har følgende kjennetegn:

* De er vanskelige å definere

* De er vanskelige å lokalisere

* De er vanskelige å implementere

* De er kontinuerlige

* De har ingen objektivt riktig løsning.

Filter Nyheter snakket med Hege Hofstad tirsdag formiddag.

– Jeg ser at det er likheter som det vel er naturlig å undersøke nærmere for komiteen som ettergår masteroppgaven, sier Hofstad til Filter Nyheter.

Hun understreker at det er så lenge siden hun har hatt kildematerialet foran seg at hun ikke vil være kategorisk om at teksten er basert på hennes arbeid. Hun spør seg imidlertid om forfatterne av masteroppgaven kan ha hatt hastverk.

– Gitt at de har lest min avhandling, så skjønner jeg ikke hvorfor de skal la være å referere, sier Hofstad.

Fra før har blant andre VG avslørt at Kjerkol ser ut til å ha hentet tekst fra flere andre masteroppgaver som ikke er sitert.

Mye tekst hentet fra direktorat uten anførselstegn

Mange av tilfellene som er avdekket i Kjerkol-saken handler om avsnitt hun og medstudenten har hentet fra kilder som er oppgitt i oppgaven, men der dette ikke er angitt som sitat.

Slik er det umulig for leseren å se hva som er Kjerkols «stemme» og hva som bare er klippet og limt. Dette er brudd på regler for sitering uansett hvilket universitet man er på.

Ett slikt eksempel Filter Nyheter har dokumentert, er at Kjerkol og medstudenten har oppført Digitaliseringsdirektoratet som kilde i oppgaven, mens de lar være å fortelle leseren at lange strekk med tekst ser ut til å være hentet ordrett fra direktoratets hjemmeside:

KJERKOL:



For å skape gode digitale tjenester, må aktørene i økosystemet finne gode samhandlingsformer og jobbe for å fjerne hindringer mellom organisatoriske, juridiske, kulturelle, økonomiske og tekniske områder. Våre informanter virker å forstå Tjenesten som et økosystem (7.4).

Et økosystem er dynamisk og vil være i konstant endring. Endringene skjer basert på hvordan aktørene opererer og påvirker hverandre, hvordan man løser nye behov og utfordringer, og hvordan man samhandler om dette. Samordning og koordinering er derfor viktig. Aktørene må ha en felles forståelse av reglene eller rammebetingelsene som gjelder i felles økosystem. Styring kan bare skje gjennom rammebetingelsene, og ikke styring av selve økosystemet (Digitaliseringsdirektoratet, digdir.no).

DIGDIR.NO (Digitaliseringsdirektoratet):



Skal vi skape gode digitale tjenester for innbygger, må aktørene i felles økosystem finne gode samhandlingsformer og jobbe for å fjerne hindringer både innen det juridiske, organisatoriske, semantisk og tekniske området.

(…)

Felles økosystem er dynamisk og vil være i konstant endring. Endringene skjer basert på hvordan aktørene opererer og påvirker hverandre, hvordan man løser nye behov og utfordringer, og hvordan man samhandler om dette. Samordning og koordinering er derfor viktig. Aktørene må ha en felles forståelse av reglene eller rammebetingelsene som gjelder i felles økosystem. Styring kan bare skje gjennom rammebetingelsene, og ikke av selve økosystemet.

KJERKOL:

Digital transformasjon er en prosess, en stor endring og redesign av tjenesten på alle nivå. Dette utfordrer etablerte måter å løse offentlige oppgaver på, men også hvordan alle i virksomheten jobber, hvordan den ledes, verdier og tankesett som eksisterer, prosesser, synet på medarbeidere og omgivelsene rundt oss.(Digitaliseringsdirektoratet, digdir.no).

DIGDIR:



Digital transformasjon er en prosess, en stor endring, og en redesign av virksomheten på alle nivå. (…)

Dette utfordrer etablerte måter å løse offentlige oppgaver på, men også hvordan alle i virksomheten jobber, hvordan den ledes, verdier og tankesett som eksisterer, prosesser, synet på medarbeidere og omgivelsene rundt oss.

Likhet med masteroppgaver fra 2017 og 2018

I flere av tekstlikhetene knyttet til Kjerkols masteroppgave, er en mulig tolkning at studentene har tatt «snarveien» det er å låne andres oppsummeringer av viktig litteratur uten å kreditere.

Ett slikt eksempel er et avsnitt på side 28 i Kjerkols oppgave:

«Med utgangspunkt i denne modellen argumenterte Leavitt (1964) for at man må se på endringsvariablene i et dynamisk samspill, som et sosialt system. Han mente at man ikke kunne se på strukturendringer alene, men også måtte se på hvilke konsekvenser endringer i strukturen ville ha på resterende del av organisasjonen».

…som er likt disse uthevede setningene fra masteroppgaven til Kamilla Fjellheim og Anett B. Gjørsvik ved Høgskolen i Sørøst-Norge i 2017:



Et annet eksempel er to setninger fra Kjerkol-oppgaven som er svært like to setninger i Wibeke Pedersens masteroppgave fra 2018: «Fanget, av lovens lange arm?», også den avlagt ved Nord universitet.

Kjerkol oppsummerer en artikkel av Jan Grund fra 2006, slik:

«Ledelse av kunnskapsorganisasjoner er komplekst, det dreier seg om å håndtere fag usikkerhet, konflikter, tvetydighet, dilemmaer og paradokser. Kunnskapsorganisasjoner trenger ledere med faglige, administrative og relasjonelle ferdigheter (Grund, 2006).»

Passasjen gjentas også helt identisk i drøftingen i Kjerkols avslutningskapittel på s. 101, men der uten henvisning til Grund-artikkelen.

Første setning i denne passasjen er imidlertid svært lik denne formuleringen i Pedersens masteroppgave s. 7:

«Ledelse av kunnskapsorganisasjoner dreier seg om å håndtere usikkerhet, konflikter, tvetydigheter, dilemmaer og paradokser».

Andre setning i Kjerkols passasje er svært lik et direkte sitat fra Grund, som Pedersen i sin masteroppgave siterer med anførselstegn, i motsetning til Kjerkol:

«Kunnskapsorganisasjoner og kunnskapsarbeidere trenger ledere med både faglige, administrative og – ikke minst – relasjonelle ferdigheter».

Pedersens masteroppgave er ikke oppgitt som referanse i Kjerkols masteroppgave.

Begge masteroppgave-eksemplene ble først avdekket av nettdetektiver på Reddit, og er verifisert av Filter Nyheter.

