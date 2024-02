USA HAR ANGREPET IRAN-støttet milits for tredje dag på rad og sier ytterligere angrep er under planlegging. Sentralkommandoen i Washiongton DC melder at et anslag er gjennomført mot et cruisemissil i Jemen som Houthi-militsen hadde klargjort for utskyting mot skipstrafikk i Rødehavet. Lørdag ble 36 Houthi-mål angrepet i Nord-Jemen, mens 85 mål i Syria og Irak ble angrepet fredag. USAs myndigheter sier gjengjeldelsen av droneangrepet som tok tre amerikanske liv i Jordan forrige uke er nøye avveid for å ramme trusler mot USAs styrker i Midtøsten uten å utløse eskalering fra iransk side.

Utenriksminister Antony Blinken er nok en gang på vei til regionen for å legge press på forhandlingene med Hamas om å løslate israelske gisler og på Israel for å slippe mer nødhjelp inn på i Gaza.

Israel har angrepet nye Hizbollah-mål i Libanon, samtidig som forsvarsminister Yoav Gallant signaliserer vilje til å løse krisen på landets nordlige grense gjennom diplomati og forhandlinger. The New York Times/The Washington Post/Haaretz

I SENATET I USA ER ET flertall omforent om en vedtaks-pakke som både styrker grensekontrollen i sør og øker bevilgningene til Ukraina. Flertallsleder Mike Johnson i Representantenes hus sier pakken ikke har noen mulighet for å få flertall der, og kaller den død ved ankomst.