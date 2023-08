Ny tiltale mot Trump for forsøk på å omgjøre 2020-valget

DET ER TATT UT TILTALE mot Donald J. Trump og 18 av hans medarbeidere – deriblant tidligere stabssjef Mark Meadows og advokatene Rudy Giuliani og John Eastman – etter at en storjury i Georgia har etterforsket hans forsøk på å omgjøre valgresultatet i delstaten i 2020. Dette er etterforskningen som i sin tid ble utløst av Trumps telefon til valgstyrelederen i delstaten med de herostratisk berømte ordene «jeg vil bare finne 11 780 stemmer».

Tiltalen som er tatt ut er på 98 sider, omfatter både svindel og såkalt racketeering, argumenterer blant annet for at Trump og kumpanene dannet et kriminelt forbund, og har punkter med en strafferamme på 20 års fengsel. Den er den fjerde som tas ut mot ekspresidenten etter hysjpengetiltalen, dokumentsaken og den føderale tiltalen mot forsøket på å stanse Joe Bidens valgseier.

En rekke medier meldte prematurt at tiltalen var tatt ut mandag kveld, etter at den angivelig ble dokumentført for så å bli trukket tilbake. AP News/Reuters/MSNBC



AL-QAIDA HAR UTSTEDT en «uvanlig konkret» terrortrussel mot Danmark og Sverige, sier dansk politi. Trusselen er formidlet gjennom al-Qaidas mediekanal al-Sahab og skal være utløst av koranbrenninger. DN (NTB)/