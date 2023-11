Ny lekkasje avslører Kypros’ rolle i å snike russiske formuer unna EU-sanksjoner

KYPRIOTISKE MYNDIGHETER lover å skjerpe kontrollen med landets finansindustri etter at en ny lekkasje av dokumenter viser hvordan den bisto russiske oligarker med å overføre formuer til Vesten etter Russlands fullskalainvasjon av Ukraina i fjor. En talsperson for regjeringen på øystaten sier den har som strategi å utvise «nulltoleranse for omgåelse av sanksjoner og lovbrudd, og i forlengelse av dette, sikre landets rennommé som et pålitelig finanssentrum». Kypriotiske myndigheter sier de mottar teknisk bistand fra Storbritannia i arbeidet med å etablere en egen enhet som skal sikre at sanksjonsregimet mot Russland etterleves.

Den nye lekkasjen – den mest omfattende så langt – viser at den russiske oligarken og mangemilliardæren Alexei Mordashov forsøkte å overføre én milliard dollar samme dag som han ble sanksjonert av EU og, i en skandale som ryster Tyskland, hvordan den kjente tyske journalisten og Putin-kjenneren Hubert Seipel mottok 600 000 euro fra Mordashov i støtte til sine bokprosjekter om den russiske presidenten.

Lekkasjen rammer dessuten Roman Abramovitsj og viser at den daværende eieren av den britiske fotballklubben Chelsea FC har utført en rekke millionutbetalinger som kan ha vært i strid med fotballens regler. The Guardian

ISRAELSKE SOLDATER HAR gått inn i deler av komplekset som utgjør Shiva-sykehuset, Gazas største. Der bekjemper de Hamas mens de forsøker å ikke skade pasienter eller medisinsk personell, etter først å ha å...