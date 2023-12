NSM-skandalen: Også departementet brukte ekstern finansiering av lokaler

Også Justis- og beredskapsdepartementet har en leieavtale med ekstern finansiering fra en privat motpart, skriver Dagens Næringsliv i ettermiddag. Nyheten kommer etter at sjefen for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) fredag gikk av på grunn av ulovlige låneavtaler i tilknytning til NSMs leie av nye kontorer på Fornebu.

Det er lokalene som Justisdepartementet i 2011 (etter terrorangrepene) flyttet inn i i Nydalen i Oslo som nå er i søkelyset. Sikkerhetsoppgraderinger i bygget kostet 300 millioner kroner, som hovedsaklig ble finansiert av daværende utleier Storebrand og tilbakebetalt gjennom tilleggsleie med et «avkastningskrav»i 13 år. Avtalen ble framforhandlet av Statsbygg. Riksrevisjonen har i en tidligere uttalelse om helseforetakene likestilt slike finansielle avtaler med lån, skriver DN.

Statsbygg mener saken er forskjellig fra NSM-skandalen og beskriver Nydalen-avtalen som «ordinær», «med et tillegg for investeringer som skulle inngå i husleien etter fullmakt fra den gang Fornyings- og administrasjonsdepartementet». Justisdepartementet har så langt ikke uttalt seg.

Tidligere i dag ble det kjent at låneavtalene som NSM inngikk med eiendomsselskapet Norwegian Property ikke var omtalt i årsregnskapet eller årsrapporten for 2022. Det opplyser Riksrevisjonen, som heller ikke fikk vite om avtalene på annen måte. Dermed fikk NSM en såkalt ren revisjonsberetning. – Vi vet nå at grunnlaget for vår konklusjon var ufullstendig. Basert på informasjonen vi har i dag, konstaterer vi at NSM ved utgangen av 2022 hadde brutt vesentlige lover og regler, uttal...