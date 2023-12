NSM-skandalen: Justisdepartmentet visste om regelbrudd våren 2022

Sjefen for Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM), Sofie Nystrøm, gikk fredag av med umiddelbar virkning fordi hun er ansvarlig for ulovlige låneavtaler på totalt 200 millioner kroner som NSM inngikk med mangemilliardæren John Fredriksens eiendomsselskap Norwegian Property, i forbindelse med leie av nye kontorlokaler.

Fordi det er Stortinget som bestemmer budsjettene til statlige etater, skal de ikke påføre staten gjeld hos private aktører i tillegg.

Ifølge justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) visste ikke Justis- og beredskapsdepartementet at NSM hadde finansiert sikkerhetstilpasninger av bygget på Fornebu, IT-utstyr og møbler med et lån hos utleieren.

Filter Nyheter fikk fredag ettermiddag innsyn i dokumenter som viser at departementet var klar over problemer med prosessen bak leieavtalen allerede i mai 2022.

Kommunaldepartementet gjorde oppmerksom på regelbrudd

Siden 2020 har det vært obligatorisk for statlige virksomheter å bruke Statsbygg som rådgiver ved leie av lokaler i det private markedet, med en gang forpliktelsene overstiger 30 millioner kroner. Kontraktene til Nasjonal Sikkerhetsmyndighet er mye større enn dette.

24. mai 2022 varslet statsforvaltningsavdelingen i Kommunal- og distriktsdepartementet om at NSM ikke så ut til å ha fulgt denne regelen.

«Ut frå brevet til JD forstår vi at NSM ikkje har brukt Statsbyggs rådgivarteneste i anskaffingsprosessen. Kan JD forklare korleis NSM har nytta Statsbyggs rådgivarteneste?», spurte Kommunaldepartementet i en e-post til Justisdepartementet som Filter Nyheter har fått innsyn i.



Samme kveld sendte en fagdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet en streng e-post til NSM der han ba om at direktoratet «snarest mulig» sendte det kontrollørene i Kommunaldepartementet ba om.



Filter Nyheter mangler foreløpig innsyn i den øvrige korrespondansen mellom departementene og NSM og vet derfor ikke hvordan saken ble fulgt opp.

Ifølge regjeringens redegjørelse fredag ble det etterspurte utkastet til leieavtale innhentet fra NSM 25. mai 2022 og oversendt Kommunal- og distriktsdepartementet 29. mai.

Ifølge regjeringen inngikk NSM leiekontrakt med Norwegian Property 1. juni 2022, altså bare noen dager etter e-post-utvekslingen ovenfor. 20. juni 2022 ble det, basert på det omtalte kontraktutkastet, godkjent fra Justis- og beredskapsdepartmentet at NSM kunne inngå leieavtale. Den skal altså ha vist seg seg å allerede ha vært signert av NSM. Departementet hevder at det ikke var kjent med vilkårene eller at kontrakten var inngått før godkjenningen.

– Valgte å ikke følge regjeringsbeslutning

På spørsmål fra Filter Nyheter opplyser Statsbygg at NSM aldri benyttet seg av rådgivning. Det skjedde heller ikke etter at NSM hadde et møte med Statsbygg om dette tidlig i år:

– Statsbygg har ikke hatt rollen som rådgiver for NSM. Etter et møte 17. januar 2023 med dette som tema så valgte NSM å ikke følge regjeringsbeslutningen om å bruke Statsbygg som rådgiver for leieforhold i markedet, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til Filter Nyheter.

Hensikten med kravet om å bruke Statsbygg er nettopp å unngå at etatene havner i kontrakter som er dyrere enn nødvendig.

Regjeringen Støre har i sine statsbudsjetter videreført Solberg-regjeringens mål fra 2020 om å redusere statens utgifter til leie av kontorlokaler med 15 prosent innen 2029.

«Et viktig virkemiddel for å oppnå dette er Statsbyggs obligatoriske rådgivningstjeneste, som skal bidra til å sikre at betingelsene i nye leiekontrakter er i tråd med dagens beste praksis. Et annet viktig virkemiddel er porteføljestyring fra departementene», heter det i en rapport fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) tidligere i år.

NSM-sjefen sier departementene ble informert om «innebygget finansering»

Saken er dramatisk for justisminister Emilie Enger Mehl. Den nå avgåtte NSM-sjefen gir uttrykk for at hun manglet penger til kritiske sikkerhetstiltak og at løsningen var i forståelse med Justis-og beredskapsdepartementet:

– Bakgrunnen for at vi inngikk en leieavtale med innebygget finansiering, var for å finansiere kritiske sikkerhetsfasiliteter ved vårt nye kontor på Fornebu, samt finansiering av kritisk infrastruktur for å fortsatt kunne drifte og ha en tilfredsstillende sikkerhet rundt vår digitale håndtering av hemmelig informasjon. En leieavtale med slik innebygget finansiering har vært forelagt Justisdepartementet og deretter Kommunal- og distriktsdepartementet, og vi mottok ikke merknader på dette, uttaler Nystrøm til VG.

Mehl hevder på sin side at departementet oppfattet et utkast til leiekontrakten i mai 2022 som at de aktuelle utgiftene skulle bakes inn i leien og at det ikke framgikk at det var et lån.

Departementet valgte å ikke offentliggjøre selve kontraktene fredag.

Filter Nyheter har fredag kveld stilt Justis- og beredskapsdepartementet flere spørsmål om temaene i denne artikkelen og vil tilføye svarene når de kommer.

Lang prosess

Fordi låneavtalen var ulovlig må staten nå sette av penger, i praksis fra oljefondet, til å kunne innfri hele lånet på 200 millioner kroner. Derfor måtte regjeringen forklare saken for Stortinget, i en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet som ble godkjent i statsråd i går.

Der framgår det flere sentralle datoer i saken, som nå er en verkebyll for justisministeren:

Mai 2020: NSM sender forespørsel til elleve store eiendomsaktører og ber dem om tilbud innen september på nye lokaler i Oslo-området.

NSM sender forespørsel til elleve store eiendomsaktører og ber dem om tilbud innen september på nye lokaler i Oslo-området. 15. oktober 2020: Justis- og beredskapsdepartementet sender brev til NSM der de «trekker opp rammene for en utredning og løsning av fremtidig arealbehov».

Justis- og beredskapsdepartementet sender brev til NSM der de «trekker opp rammene for en utredning og løsning av fremtidig arealbehov». 11. mai 2022: NSM sender brev til departementet om at NSM ønsker å inngå avtale om å leie lokaler i Snarøyveien 36 på Fornebu. (Der Norwegian Property er huseier). Ifølge departementet lovet NSM at engangskostnader i flyttingen og kjøp av møbler skulle håndteres innenfor NSMs budsjettrammer.

NSM sender brev til departementet om at NSM ønsker å inngå avtale om å leie lokaler i Snarøyveien 36 på Fornebu. (Der Norwegian Property er huseier). Ifølge departementet lovet NSM at engangskostnader i flyttingen og kjøp av møbler skulle håndteres innenfor NSMs budsjettrammer. 16. mai 2022: Justis- og beredskapsdepartementet forelegger saken for Kommunal- og distriktsdepartementet for uttalelse, noe som er instruksen i saker der leieforpliktelser er på 100 millioner kroner eller mer.

Justis- og beredskapsdepartementet forelegger saken for Kommunal- og distriktsdepartementet for uttalelse, noe som er instruksen i saker der leieforpliktelser er på 100 millioner kroner eller mer. 24. mai 2022: Kommunaldepartementet ber om å få oversendt et utkast til leieavtale. (Se over)

Kommunaldepartementet ber om å få oversendt et utkast til leieavtale. (Se over) 25. mai 2022: NSM sender utkastet til Justisdepartementet.

NSM sender utkastet til Justisdepartementet. 29. mai 2022: Justisdepartementet sender utkastet til leieavtale til Kommunaldepartementet.

Justisdepartementet sender utkastet til leieavtale til Kommunaldepartementet. 1. juni 2022: NSM inngår leiekontrakt, angivelig uten departementenes kjennskap, som har andre vilkår enn utkastet.

NSM inngår leiekontrakt, angivelig uten departementenes kjennskap, som har andre vilkår enn utkastet. 20. juni 2022: Justisdepartementet godkjenner at NSM kan inngå leiekontrakt.

Justisdepartementet godkjenner at NSM kan inngå leiekontrakt. 8. juli 2022: NSM signerer en låneavtale for inntil 100 millioner kroner, angivelig uten departementets kjennskap.

NSM signerer en låneavtale for inntil 100 millioner kroner, angivelig uten departementets kjennskap. 1. september 2023: NSM signerer en tilleggsavtale som utvider lånebeløpet til 200 millioner kroner.

NSM signerer en tilleggsavtale som utvider lånebeløpet til 200 millioner kroner. 1. november 2023: Justis- og beredskapsdepartementet har et budsjettmøte med NSM der det kommer fram opplysninger som får departementet til å be om flere opplysninger om leieavtalen.

Justis- og beredskapsdepartementet har et budsjettmøte med NSM der det kommer fram opplysninger som får departementet til å be om flere opplysninger om leieavtalen. 7. november 2023: Departementene får oversendt låneavtalene som de hittil ikke skal ha kjent til overhodet.

Departementene får oversendt låneavtalene som de hittil ikke skal ha kjent til overhodet. 8. desember 2023: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) offentliggjør skandalen, én måned etter at departementet formelt fikk vite om de ulovlige lånene. NSM-sjefen går av med umiddelbar virkning.

(Artikkelen er utvidet etter første publisering med den foreløpige tidslinjen fra regjeringens framstilling av saken).

