Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har forklaringsproblemer i skandalen rundt de ulovlige låneavtalene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), som ble inngått for å gjøre tilpasninger i nye lokaler NSM leier på Fornebu.

I et utkast til leieavtalen som NSM oversendte til Justis- og beredskapsdepartementet, framgikk det en «tilbakebetaling» av finansiering på opptil 48 000 000 kroner i leieperioden «som en annuitet» med fem prosent «avkastning» for huseier – altså det de fleste av oss vil kalle et lån med renter og avdrag. Det framgikk også at det skulle signeres en tilleggsavtale som regulerer den endelige finansieringen. Dermed er spørsmålet hva som egentlig er forskjellen på dette, som departementet ga aksept for, og de endelige avtalene (med større lån og høyere rente) som regjeringen nå sier er klart ulovlige.

På Politisk kvarter i morges ville ikke justisministeren svare tydelig på dette: «Vi forsto dette (løsningen i det aksepterte avtaleutkastet, red. anm.) som noe som er mer vanlig, nemlig at man gjør investeringer i et sånt type bygg og at det tas som en tilbakebetaling gjennom husleia, altså at det legges på i husleieutgiftene, ikke at det var snakk om et privat lån som aldri har forekommet før og som framstår som en fjern tanke», sa Mehl.

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag ikke svart på spørsmål som kan oppklare om finanseringsløsningen de aksepterte våren 2022 er lovlig.

Stortinget bevilger før jul 200 millioner kroner ekstra for at staten skal kvitte seg med lånet, og saken blir nå tema i en ekstern granskning, interne gjennomgange...