Norsk-russisk nynazist og milits-soldat pågrepet i Finland

Den norsk-russiske nynazisten Yan Petrovskiy (36), som bodde i Norge fra 2004 til han ble utvist i 2016 og blant annet er kjent for å ha deltatt i borgerverngruppa Odins soldater i Tønsberg, skal være pågrepet i Finland.

Det skal ha skjedd etter at ukrainske myndigheter har anmodet ham utlevert, skriver finske medier, deriblant Ilto-Salomat. Finsk politi ønsker ikke å kommentere pågripelsen overfor avisa.

Petrovskiy, som nå skal kalle seg «Voislav Torden», har selv hevdet å ha vært visekommandør i en prorussisk milits med koplinger til Wagner-gruppen og deltatt i krigshandlinger i Donbas i 2014 og 2015. Utleveringsanmodningen skal være knyttet til anklager om krigsforbrytelser i dette tidsrommet. Han skal selv ha avvist anklagene, og hevdet at utvisningen fra Norge var politisk motivert.

DANMARK FORBYR KORANBRENNING: Regjeringen i Danmark fremmer et lovforslag som forbyr «utilbørlig behandling av gjenstander med religiøs betydning for et trossamfunn». Altså skal det bli straffbart i landet å brenne, søle til eller trampe på koranen, bibelen og toraen på et offentlig sted. Justisminister Peter Hummelgaard (Socialdemokratiet) sa på en pressekonferanse i dag at brudd på loven skal kunne straffes med bøter eller opptil to års fengsel.

Partiet De Radikale, som tidligere har vært motstandere av koranbrenningsforbud, har snudd i saken og vil stemme for regjeringens forslag. «Det har vært over 100 koranbrenninger de siste månedene, med det ene formål å skape ufred og usikkerhet», sier partiets utenrikspolitiske talsmann til Danmarks Radio.

Markeringene – typisk utført foran islamske lands ambassader i København – har fyrt opp protester flere steder i Midtøsten, og 57 muslimske land stilte seg i sommer bak en oppfordring til Danmark og Sverige om å sette en stopper for dem. I begge land er terrortrusselnivået hevet til nest høyeste nivå.

WOW! EN GOD NYHET FOR KLIMA OG NATUR: Søndag gikk ecuadorianerne til urnene for å stemme for eller mot oljeutvinning og -leting i Yasuní nasjonalpark, et område kjent for rikt biologisk mangfold og isolerte urfolkssamfunn. Resultatene var usedvanlig oppløftende for såvel klima- som natur- og urfolksaktivister: Av 5,2 millioner avgitte stemmer var 3,6 millioner for stenging av det såkalte Ishpingo-Tambococha-Tiputini-oljefeltet. Det statseide oljeselskapet Petroecuador har nå ett år på å trekke seg ut av området.

Noe av det mest interessante med avgjørelsen er at kampanjen for å verne Yasuní, i likhet med andre vellykkede miljøkampanjer, ikke primært dreide seg om klima, skriver journalist Jostein Henriksen i ukas utgave av klimaspalten ELENDIG FREDAG (som denne uka er vesentlig mindre elendig enn vanlig – les her!)

SKREV AT AP «FRÅTSER» I 22. JULI OG KALTE POLITIKERE «QUISLING»: Da Ap-leder Jonas Gahr Støre snakket om oppgjør med ekstremisme i forbindelse med tiårsmarkeringen for Utøya-terroren i 2021, falt det ikke i god jord hos Bjørn Skagen, som i dag er fylkesleder i det høyreradikale partiet Norgesdemokratene. «AP er som umettelige politiske kanibaler (sic) og fråtser i tragedien som rammet så mange, når skal de la folk få lov å få ro? Å projisere en gal manns “visjoner” over på fredelige og ansvarlige samfunnsborgere er ikke noe annet enn politisk voldtekt. AP har ikke skamvett! Vi kan ikke la dem profitere på sin grenseløse frekkhet!», skrev han blant annet på Facebook. Neste dag – selve tiårsdagen for 22. juli-angrepet – var Skagen være provosert over det han kalte «evig polemikk fra venstresiden om høyreekstremisme» samtidig som han kunne tolkes som at han reduserte Anders Behring Breivik og Philip Manshaus til «to personer som hadde tatt alt for mye «Bøllers Tran». Noen dager senere erklærte han Støre og Hadia Tajik som «kolleger» av Hitlers nazistparti NSDAP.

Overfor Filter Nyheter sier Skagen – en veteran i Norgesdemokratene som har hatt flere verv og som var stortingskandidat i 2021 – at siden han skal ha vært utmeldt av partiet på tidspunktet meldingene ble lagt ut, er de irrelevante for årets valg, der han står på liste i Vestfold og Sandefjord. Les artikkelen her.

NEKTER Å HA BEORDRET DRAP: Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov har vært på tråden med BBC News i dag og avfeid påstander om at Kreml beordret Jevgenij Prigozjin drept, som «en komplett løgn» og «spekulasjon fra en viss vinkel» i Vesten. Peskov sier omstendighetene rundt flystyrten onsdag fortsatt er uklare og at det ikke engang kan bekreftes at Prigozjin var ombord, men at den offisielle etterforskningen etterhvert vil bringe fakta til torgs.

Vestlig etterretning tydet torsdag på at det Wagner-tilknyttede privatflyet havarerte etter en eksplosjon ombord. Storbritannias forsvarsdepartement skrev i dag at det er «høyst sannsynlig» at Wagner-bossen var en av de ti omkomne i flystyrten.

ÅRETS FOTO: Vi skal ikke gjennomføre noen kåring her og nå, men det skal godt gjøres å komme utenom «mugshotet» tatt av Donald J. Trump i Fulton County Jail i Atlanta i natt. Dit ankom ekspresidenten for et 20-minutters fengslingsmøte med veiing, måling og fingeravtrykk, før han ble løslatt på kausjon, i forbindelse med tiltalen om forsøk på å omvende presidentvalgresultatet i 2020. Selv om det er hans fjerde tiltale, er det ikke tidligere tatt et arrestasjonsfoto av Trump, hvis utseende strengt tatt ikke trenger ytterligere dokumentasjon. I delstaten Georgia er det imidlertid lovpålagt, og uansett «part of the pageantry of the moment, part of the theater of law», som kommentator og motekritiker Vanessa Friedman i The New York Times skriver i dag, og fortsetter: «Mr. Trump is a man who has always understood the power and language of theater. Of putting on a show. Of the way an image can be used for viral communication and opinion-making». Indeed: Mannen selger allerede t-skjorter og kaffekopper med bildet påtrykt.

