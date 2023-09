Norgesdemokratenes leder i Oslo: «De får flytte tilbake til bambushyttene sine»

Filter Nyheter har i flere artikler de siste ukene dokumentert at personer som i dag er kandidater for det høyreradikale partiet Norgesdemokratene har ført en retorikk på nettet om muslimer, innvandrere og folkevalgte som er betydelig mer ekstrem enn partiets offisielle linje, inkludert hentydninger om vold mot meningsmotstandere i politikken.

Samtidig går også nøkkelpersoner i partiet langt i sin valgkamp, både fra partiets offisielle kontoer i sosiale medier og fra sine egne politikerprofiler.

Tom Stian Øhman er organisatorisk nestleder i Norgesdemokratene, partiets leder i Oslo og 2. plass på lista i hovedstaden bak partileder Geir Ugland Jacobsen. Øhman er også øverst på lista over kandidater til bydelsutvalget i Søndre Nordstrand.

Noen av de mest radikale offisielle utspillene fra Norgesdemokratene har kommet fra Facebook-kontoen til lokallaget i Oslo mens Øhman har vært leder. Han har også kommet med oppsiktsvekkende utspill for egen regning.

«Uintegrerbare», repatriering og «bambushytter»

Etter det mye omtalte slagsmålet på Ekebergsletta i Oslo under Norway Cup i sommer, skrev Norgesdemokratene i Oslo et dramatisk innlegg om å «legge norsk ungdom på det multikulturelle offerbordet».

Fra sin egen politiker-profil på Facebook delte Øhman innlegget med en enda skarpere følgetekst: «NOK er F— meg NOk! Er du villig til å ofre sønnene dine til uintegrerbare vandaler med kviver, masheter og skytevåpen eller å utsette døtrene dine for gruppevoldtekt?»

I tråden under sitt eget innlegg, utdypet Øhman hva han mente skulle gjøres med problemstillingen:

«Repatriering er svaret, de for flytte tilbake til bambushyttene sine!»

Tom Stian Øhman mener Filter Nyheter prøver å «undergrave demokratiet» med å stille ham spørsmål om bambushytte-uttalelsen og andre temaer i denne artikkelen, og vil ikke forklare hva han mente.

«Det kunne ikke falle meg inn å svare på dine forsøk på å undergrave demokratiet ved å plukke ut enkelt setninger i viktige artikler som omhandler rikets tilstand for å koke suppe på småspiker», skriver nestlederen i en e-post til Filter Nyheter.

I Oslo-politikken har Norgesdemokratene i Oslo i år også engasjert seg i den mulige nedleggelsen av den mest kjente grønnsaksbutikken i bydelen Grønland. Partilaget ledet av Øhman, som ønsket nedleggelse velkommen, kalte butikken «antinorsk» fordi de ansatte har minoritetsbakgrunn.

Skrev om sterilisering av somaliere

Tom Stian Øhman mener eksistensen til «europeere» er truet av det han kaller «ukontrollert reproduksjon» hos innvandrere fra Afrika og Asia.

I oktober 2022, i forbindelse med at Somalias spesialutsending for tørke og sultkatastrofe besøkte Stortinget, skrev Øhman et innlegg på vegne av Norgesdemokratene om det han mente var «løgner om årsakene» til de aktuelle krisene.

I innlegget ser han ut til å lansere sterilisering av somaliere som krav til Somalia for å yte humanitær hjelp til landet.



«Dette handler ikke om menneskeskapt klimaendringer, men ukontrollert reproduksjon. Prevensjon og muligens fordeler ved sterilisering etter ett barn er nok minst like viktig som mat (…) Dersom innbyggere bosatt i et ørkenområde ikke forstår sammenheng mellom tilgang på bosted, inntekt og mat i forhold til eget ønske om reproduksjon vil dette bare bli verre. Globalistene sine forslag om åpne grenser inn i Europa vil bare føre til at Europeere sin eksistens vil opphøre og vi gir innbyggere fra Asia og Afrika nye områder til å fortsette sin ukontrollerte reproduksjon. Mat og humanitær hjelp i bytte mot kontrollert reproduksjon er mitt forslag. Demokratene vil alltid sette Norge Først», skrev Øhman.

– Landssvikere

I forbindelse med et innlegg om frigjøringsdagen i år, ga Øhman tommel opp da en av følgerne hans skrev at «Norge er igjen i ferd med å bli «okkupert» av fremmede» og at ingen politikere prøver å stanse det denne gangen.

Øhman selv mener Norge er styrt av et «nasjonalt illojalt regime» og er blant de mange kandidatene for partiet i årets valg som impliserer at politikere fra øvrige partier er forrædere som burde straffes. I et Facebook-innlegg i mars skrev Norgesdemokratene at: «Er det på tide å sette landssvikene politikere til ansvar for sitt vanstyre? Straffelovens § 112. Grov krenkelse av Norges selvstendighet og fred straffes med fengsel inntil 21 år».

«Når de folkevalgte motarbeider folket, kalles det normalt landssvikere!», skrev også Øhman, da han videreformidlet en Facebook-post fra en partifelle om vindkraft-politikk.

Norgesdemokratene om terrorofre: «Finnes ikke fnugg av nordmann verken mentalt eller genetisk»

I august 2022 kom Norgesdemokratene i Oslo med et utspill om to av ofrene i terrorangrepet mot Hayat Hotel i Mogadishu, Somalia, der 21 mennesker ble drept.

Tawfiiq Islamske senter på Grønland i Oslo hadde bekreftet til VG at to av de drepte var medlemmer av moskéen og hadde bostedsadresse i Oslo. VG-tittelen lød: «Moské til VG: To nordmenn drept i hotellangrep i Somalia».

Innlegget fra Norgesdemokratene i Oslo ble skrevet tre dager etter terrorangrepet.

Partiet dro da inn genetikk som begrunnelse for at innvandrere, i Norgesdemokratenes øyne, aldri skal omtales som nordmenn. Partiet så også ut til å raljere med at de som døde i terroren hadde fått «utdelt norsk statsborgerskap i cornflakespakker»:

«Somaliere blir ikke nordmenn bare fordi de flytter til Norge og får utdelt norsk statsborgerskap i cornflakes pakker. Det finnes ikke fnugg av nordmann hverken mentalt eller genetisk i somaliere».

Innlegget fikk stor respons, med 339 kommentarer og 47 delinger.

Senere i Facebook-tråden indikerte Norgesdemokratene i Oslo at heller ikke etterkommere av innvandrere kan kvalifisere til å være nordmenn:

«Man kan aldri blir nordmann hvis man ikke har minst en nordmann som foreldre. Man kan selvfølgelig bli norsk statsborger. Men det er noe annet.»

Partiet gjorde det også klart at de «(…) slett ikke anser en migrant som flytter fra Somalia til Norge som nordmann bare fordi vi har en latterlig lov som strør rundt seg med statsborgerskap. Etnisk opprinnelse viskes ikke ut av et papir».

Da Norgesdemokratene-leder Geir Ugland Jacobsen ble konfrontert med uttalelsene i et intervju med TV2s Kadafi Zaman, gjentok partilederen mye av budskapet.

På spørsmål fra Zaman om det ikke var ufint å uttale seg slik om to personer Jacobsen ikke kjente og som akkurat var blitt drept, og der to familier hadde mistet sine kjære, svarte partilederen:

«Ja, altså, du kan godt spille det kortet, men det er ikke det som er poenget her.»

Tre dager etter det første innlegget om terrorofrene, fulgte Norgesdemokratene i Oslo opp med et nytt innlegg, der de nå fremstilte det som at de i det forrige innlegget «strakk ordleggingen langt for å få reaksjoner» og at det «fungerte, reaksjonene lot ikke vente på seg, nettet kokte og førte til at partileder Geir Ugland Jacobsen fikk stille til intervju i TV2».

Også det innlegget sparket opp diskusjon om genetisk opphav i kommentarfeltet, der innbyggere i Norge ble sammenlignet med blandingsraser i katte- og hundeoppdrett:

«Alle raser blandes sammen, uten noen restriksjoner. Og alle blir en GRÅ gruppe (…) Men det som er pussig er at disse blandingsrasene, er dyrere og dårligere enn de som er renrasete og kan dokumenteres».

En person som deltok i diskusjonen og som ble adoptert til Norge som liten fra Sør-Korea med far fra den amerikanske urbefolkningen, ble omtalt som «skjøter»:

«få inn i knoller din at norsk er en rase, som du aldri blir..som koreansk er din rase, gener skjønner du..oppsøk din slekt og se deg i speilet»

«det er rase, kanskje du er en helt ekte skjøter»

Kommentarene har blitt stående på Norgesdemokratene i Oslos Facebook-side i mer enn ett år.

I kommentarfeltet ble også «norske gener» omtalt som overlegne og det ble hevdet at man aldri kan bli norsk dersom man er mørk i huden:

«Det er genene som sier hva du er..Statsborgerskap er bare hvor du bor»

«Ingen blir noen gang norske samme hvor mange generasjoner det går om personen er mørk i huden for å forklare det kortest mulig.»

«(…) hadde det blitt en kinesisk far ville det blitt en slags blanding Norskkineser kanskje. Ville vel fått sterkeste genene fra mor vil jeg tru.»

Apokalypse, «demokrafisk atombombe» og «befolkningsutskiftning»

Norgesdemokratene omfavnet i 2023 «The Great Replacement» – idéen om at den hvite europeiske befolkningen i Vesten er i ferd med å «skiftes ut» med en ikke-hvit befolkning fra Afrika og Midtøsten.

På Facebook-siden sin har Norgesdemokratene i Oslo også publisert innlegg som framstiller innvandring som endetids-hendelse eller framhever Slaget ved Wien i 1683 som en parallell til kampen mot innvandring eller islam i dagens samfunn.

I et innlegg 6. august med tittelen «De fire ryttere fra Johannes Åpenbaringer» skriver Norgesdemokratene i Oslo blant annet:

«Store sivilisasjoner har gått til grunne før, og de som levde da, trodde heller ikke at det kunne ta slutt noen gang. Og når det først begynner å revne, så kan det gå uhyggelig fort.»

«Sannsynligheten for at unge i dag kommer til å bli gamle i en verden som er lik den de vokste opp i, er liten. Og det kommer ikke av Global oppvarming, men av en demografisk atombombe, og et europeisk folk som har levd i fred og fordragelighet så lenge at de ikke har vett på å bli redde når de apokalyptiske rytterne fra Johannes Åpenbaringer nærmer seg.»

I innlegget oppgis også uriktige tall for befolkningsstørrelser og -vekst i Norge og i afrikanske land.

Under innlegget kommenterte en av Norgesdemokratenes følgere:

«Det beste er at det er vår uhjelp, teknologi og generelle barnepass som har latt Afrikas befolkning (som er fullstendig ute av stand til å fungere i en sivilisasjon) tusendoble seg. Det er våre herskere som har grepet inn og avskaffet alt som ligner Darwinisme og naturlig populasjonskontroll. Man kan lure noen ganger på om noe så til de grader gjennomsiktig katastrofalt virkelig bare skyldes inkompetanse eller om det ligger mer bak.»

I andre kommentarfelt på Norgesdemokratene i Oslos side er det hentydninger om å ta til våpnene for å endre den nåværende samfunnsordenen.

Under et innlegg 12. august, som blant annet beskrev at noen hadde brukket en flaggstang på Norgesdemokratenes valgbod på Karl Johan, har en kommentar med borgervern-retorikk blitt stående umoderert i minst to uker:

«(…)Når vi kommer til dagen det er 100%-tid og det som gjelder er logistikk, artilleri, selvoppofring og velsmurte infanterilag tror jeg vi stiller betydelig bedre enn de innbiller seg.»

Administrerer store Facebook-grupper med innvandrerfiendtlige kommentarfelt

Tom Stian Øhman er blant administratorene på flere grupper på Facebook som er viktige for Norgesdemokratene i spredning av utspill fra partiet, med navn som «Stolt norsk <3. Stem ND!», «Støttegruppen til Norgesdemokratene» og «Geir Ugland Jacobsen følger vi!».

Noen av innleggene der utløser kommentartråder med svært aggressiv ordbruk, ofte om muslimer, som denne kommentaren fra inneværende uke om å «ta sverd i hånd», som har blitt liggende umoderert:

Øhman vedgår at han ikke har oversikt over hvordan kommentarfeltene utvikler seg:

«Jeg er admin på en rekke fb-grupper og har ingen mulighet til å kontrollere dette kontinuerlig, det er en av Norges viktigste grunnpeler at vi har ytringsfrihet!», skriver han i en e-post-til Filter Nyheter.

«Vi blir hjernevasket av alle aviser og alle medier»

Blant teoriene som florerer på Norgesdemokratene i Oslo sin Facebook-side er også idéen om at klimakrisen er oppdiktet, for å avlede velgernes oppmerksomhet fra andre tema.

Lederne i Norgesdemokratene har selv fremmet lignende tanker i flere av sine innlegg.

«En liten elite kontrollerer mediene (…) Eliten vil at vi skal tenke på en innbilt klimakrise når vi er i valglokalet. Et av virkemidlene er oppslag om skogbranner», skrev Oslo-leder Tom Stian Øhman for et år siden.

I et innlegg med tittelen «Menneskemasser i panikk er ekstremt farlige» 26. juli i år, omtaler fjerdekandidat Dag Myhre klimakrisen som en «kollektiv psykose»:

«Folk har blitt bombardert med påstander som er egnet til å skape frykt og panikk. En kollektiv psykose har bredt seg i folket. Vi blir hjernevasket av alle aviser og alle medier. Det er blitt nesten umulig å si i mot. Som Gro Harlem Brundtland sa: Det er umoralsk å tvile. De som forsvarte heksene i middelalderen risikerte selv å bli anklaget for hekseri. Lensmannen i Bugn ble selv anklaget for pedofili.»

«Dette er kollektiv psykose og er ekstremt farlig.»

I artikkelen «Media lyver til oss» på Norgesdemokratenes hjemmeside i fjor, koblet Geir Ugland Jacobsen de påståtte løgnene i media om klimakrisen til «løgnene» om Covid-19:

«Det er de samme store investeringsselskapene som står bak de største medie-selskapene, samt Big Tech, Big Food og Big Pharma: Vanguard, J.P. Morgan og Blackrock, er noen av de aller største.»

Jacobsen gjentok skepsisen til realitetene av Covid-19-pandemien da han mandag 4. september gjestet plattformen Alternativ Media:

«Vi var veeeldig tidlig ute med å si at det var noe galt med disse vaksinene. Det var noe som ikke stemte med hele dette Covid-narrativet.»

Norgesdemokratene har de siste ukene beskrevet Filter Nyheter som en «globalistisk», «hatefull» og «venstrekstrem blogg» som «terroriserer og trakasserer» tillitsvalgte og listekandidater i partiet.

Partileder Gier Ugland Jacobsen har ikke ønsket å uttale seg i saken.

Denne artikkelen er del av et prosjekt som er støttet av stiftelsen Fritt Ord.

