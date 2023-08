Norgesdemokratene-kandidat mener Ap sto bak 22. juli-terroren og at Støre er en «demon»

Da det høyreradikale partiet Norgesdemokratene i mai i år holdt sitt årsmøte på Gardermoen, ble Amund Garfors (78), styremedlem i fylkeslaget i Nordland, invitert på podiet av ledelsen.

«Han har et viktig budskap å fortelle oss og er en ønsket taler. Han har demonstrert sitt vidd og sin kraft allerede flere ganger», sa politisk nestleder Øyvind Eikrem da han introduserte partiveteranen.

Det første Garfors tok opp i talen var «hvordan det er mulig» at «en muslim som har kommet seg opp som stortingspresident i Norge» (Masud Gharahkhani (Ap), red. anm.) kunne holde 8. mai-tale på Akershus festning.

«Men han er jo norsk, sier dem. Jo, jo», sa Garfors spydig.

Delegaten ble avbrutt av applaus flere ganger i talen, blant annet da han utbroderte hvordan han mener Norge styres av «demoniske krefter» og at de folkevalgte er «bedragere, løgnere, psykopater, fascister og forrædere».

Parallelt med rollen i Norgesdemokratene er Garfors mangeårig medlem av muslimfiendtlige SIAN og den åpent rasistiske organisasjonen Folkebevegelsen mot innvandring (FMI). Sistnevnte bruker retorikk om et «raserent Norge» og beskriver innvandrere som «rasefremmede», «negre» og «invasjonsstyrker» . Organisasjonen ledes i dag av personer med bånd til høyreekstreme miljøer som er under oppsikt av Politiets sikkerhetstjeneste.

Garfors er skribent for FMIs medlemsblad «Norge er vårt».

I et intervju med Filter Nyheter beskriver Amund Garfors Arbeiderpartiet som sentralt i et komplott for å «skifte ut» det han regner som norsk befolkning med muslimer som etterhvert vil ta regjeringsmakten i Norge.

– Vi vil få en borgerkrig – oss mot dem, sier Garfors.

På spørsmål om hvilke politikere han viste til som «demoniske krefter» i landsmøtetalen, navngir han Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– De står i kontakt med selve Satan, utdyper Garfors.

I høst er han listekandidat til fylkestingsvalget i Nordland, etter et mislykket forsøk på å rekruttere kandidater til en kommunevalgliste hjemme i Narvik.

Garfors forteller at partiet nylig har bedt ham om å bidra i valgkampen i Bodø til helgen og at han etter planen skal representere Norgesdemokratene på stand i fylkeshovedstaden fredag og lørdag.

Mener Arbeiderpartiet er «de onde» som motarbeider den norske befolkningen med muslimsk innvandring

– Vi blir færre og færre og de blir flere og flere. Til slutt sitter de med makta i kommunestyrer, og så kommer de inn i fylkesting og så tar dem regjeringen til slutt. Da er Norge borte og det er islam som styrer, sier Garfors om innvandrere i Norge fra muslimske land.

Norgesdemokratene-kandidaten har vært åpen om sin fiendtlighet mot innvandrere i flere tiår.

– Første gang jeg så dette var i 1966. Det var de første pakistanerne jeg så, som satt på Karl Johan under de store, flotte trærne der. Allerede da ga jeg beskjed om at «nå har Satan kommet til Norge. Nå har Satan flyttet inn her, Gud er kasta ut og landet kommer til å gå i oppløsning». Så jeg spådde ganske godt, du ser det nå, nå er jo landet ødelagt, sier han til Filter Nyheter, og tilføyer:

– Det er villet, det er ønsket, det er planlagt – bak vår rygg! Derfor er de demoner. (Politikerne på venstresida, red. anm.)

Garfors mener norske folkevalgte som arbeider for «befolkningsutskiftningen» står i ledtog med «globalister» i utlandet.

– Skal du lage kaos i et land, snu et land opp ned, da må du skifte ut den opprinnelige befolkningen. Det er jo det de har holdt på med nå siden 1945. Det er sosialistene, dette er Arbeiderpartiet, det er de onde, som bare vil oss alt vondt.

(Garfors mener at også Høyre-leder Erna Solberg er en «fordekt sosialist» og «forræder»).

Påstår Arbeiderpartiet var involvert i terrorangrepet 22. juli

I 2011 ble 77 mennesker drept av den høyreekstreme terroristen Anders Behring Breivik da han detonerte en bilbombe i Regjeringskvartalet og massakrerte ungdommer på AUFs sommerleir på Utøya. Norgeshistoriens mest omfattende etterforskning, rettssak og granskninger har dokumentert i detalj hvordan han alene forberedte og utførte angrepene mot Arbeiderpartiet og AUF, inspirert av muslimfiendtlige konspirasjonsteorier.

Amund Garfors mener dette er løgn, noe han tar opp uoppfordret i intervjuet med Filter, i forbindelse med et resonnement om at Donald Trump var den egentlige vinneren av 2020-valget i USA.

– Det er det som gjør meg så forbannet, altså, at de klarte å lure et helt folk. De lurte dem med 9/11, de lurte oss med 22. juli, det sto de selv bak…

– Hvem sto bak 22. juli, mener du?

– Arbeiderpartiet.

– På hvilken måte da?

– Det var en slags advarsel, om at vi måtte bli lydige gutter.

Garfors mener det finnes underslåtte videobevis der «soldater i hvite berets» utplasserer sprengstoff i Regjeringskvartalet «sånn som de gjorde i 9/11». (Terrorangrepet i USA i 2001, som utløste ufunderte konspirasjonsteorier om planlagte sprengninger, red. anm.)

Han mener også det egentlig var menn med gevær på AUFs ferje, MS «Torbjørn», som utførte drapene på Utøya.

– De stakk av med ferja, og der tror jeg skarpskytterne var, de var om bord i ferja. ABB var absolutt ikke alene om de greiene der, sier Garfors.

– Du mener vel ikke det var Ap som sto bak Utøya-angrepet?

– Ikke direkte Ap, kan du si, men, altså, når de var med på å sprenge rørledningen i Østersjøen – det var dem, det er helt sikkert, der var i hvert fall Ap med – da er de troende til litt av hvert, sier Garfors.

Skrev om Utøya på nettstedet til rasistisk organisasjon

I høstens valgkamp skriver Garfors innlegg på FMIs nettsted signert med «Styremedlem i Norgesdemokratene Nordland» der han kaller norske politikere «landssvikere» og tidligere Ap-statsminister Gro Harlem Brundtland for «landsmorderen».

Garfors indikerer at politikernes «overlagte import» av personer fra «shitholeland» er et «narrespill» for å kunne sette inn militæret mot egen befolkning.

«Våre politikere har i lengre tid jobbet med ett mål for øyet, nemlig å sørge for at Vest-Europa sin opprinnelige befolkning samt vår kristne tro og kultur går mot det som må kalles for et «kollektivt selvmord» (…) de [har] gjort seg skyldige i det verste svik mot egen befolkning i hele vår vestlige historie!», skriver Garfors i et innlegg på FMI i juli 2023.

Én av Garfors’ tekster hos den rasistiske organisasjonen i 2023 handler blant annet om hvordan han mener barn blir hjernevasket av Ap på AUFs sommerleir på Utøya.

Også tekster hos FMI som er sterkt LHTB-fiendtlige, knyttes til Arbeiderpartiet og islam av Garfors:

«Saken er den, at det ligger stygge planer bak det hele, der ungene skal forvirres og ødelegges, der det til syvende og sist skal bli normalt å være en overgriper og pedofil. (…) For nå har vi fått så mange muslimer som har invadert landet vårt, at nå skal trolig barna ofres for at Ap skal få nok stemmer til høsten?»

Garfors bruker FMI i valgkampen for Norgesdemokratene i august 2023.

«Negre», «muslim-import» og «quislinger»

Garfors meldte seg inn i det som da het Demokratene allerede ved etableringen i 2002, «for å gjøre noe mer med den jævla muslim-importen». Internt i partiet er den tidligere fylkeslederen en velkjent profil, som aldri har lagt skjul på sine ekstreme holdninger.

På et møte i Folkebevegelsen mot innvandring i 2014, snakket Garfors om at hvite mennesker har forsvunnet fra forsteder i USA og at det samme snart vil skje i Oslo:

«Bare negre, puertorikanere, kriminelle, rotter og drit overalt», beskrev Garfors, som også slo fast at «myndighetene er på inntrengernes side» og advarte mot en plan for at Norge skal «rives i stykker».

Garfors bekrefter overfor Filter Nyheter at han fortsatt er medlem i både SIAN og Folkebevegelsen mot innvandring, og at han betaler omlag 300 kroner i året til hver av organisasjonene.

FMI har skrevet på Twitter at det pågår en «invasjon av rasefremmede» som det må dannes «borgervern» mot og at politikere som Erna Solberg er «folkeforrædere» som skal stilles for «folkedomstoler» med dødsstraff.

De siste årene har nestlederen i FMI vært den trusseldømte nynazisten Morten Lorentzen. Både han og FMI-leder Bjørnar Røyset har vært tilknyttet Alliansen – partiet til høyreekstremisten Hans Jørgen Lysglimt Johansen. Garfors var en periode tiltenkt en rolle i Alliansen.

– Jeg har jo pratet litt med Lysglimt Johansen, han ville jo ha meg over dit, men det var vanskelig å stå i to partier, så jeg måtte velge, sier Garfors til Filter Nyheter i dag.

Garfors forteller at flere gikk ut av FMI da det ble kjent at en nynazist var kommet inn i ledelsen – men selv ble han altså værende i organisasjon.

Garfors selv opplyser til Filter Nyheter at ingen i Norgesdemokratenes ledelse har reagert negativt på hans fortsatte aktivitet i FMI.

– Det har de aldri lagt seg oppi, jeg har aldri hørt et vondt ord om det, sier han.

Norgesdemokratene-kandidaten gjør det klart at han er glad for at partileder Geir Ugland Jacobsen har stilt ham fritt til å være med i FMI og SIAN. Det i motsetning til «de jævla kvinnfolka» som ifølge Garfors ødela Fremskrittspartiet da det under Siv Jensen var «rett ut» hvis man var medlem av slike organisasjoner.

«En god samarbeidspartner»

Norgesdemokratene er i dag et parti som fremmer ideer om å dele inn mennesker etter etnisiteter som skal leve adskilt i ulike landområder.

– Etnopluralisme, slik jeg tolker begrepet, handler om respekt og et ønske om å bevare alle verdens folkeslag og distinkte kulturer. Denne typen ekte antirasisme er 100% forenlig med Norgesdemokratenes politikk, uttalte partileder Geir Ugland Jacobsen til Filter Nyheter tidligere i år.

Nylig omfavnet partiet begrepet «Den store utskiftningen», hentet fra den innvandringsfiendtlige franske forfatteren Renaud Camus.

Partileder Jacobsen har visst om Amund Garfors’ medlemskap og engasjement for den åpent rasistiske grupperingen FMI i flere år. På spørsmål fra Filter Nyheter i 2021 gjorde Jacobsen det klart at han ikke vil kreve at medlemmer og tillitsvalgte skal være «politisk korrekte i venstreliberal forstand».

– Amund Garfors kjenner jeg som en god samarbeidspartner. Så lenge folk ikke er medlem av noe konkurrerende parti eller en ulovlig organisasjon, så har vi ikke noe problemer med det, sa Jacobsen den gang.

Innvandrerfiendtlige uttalelser fra Garfors selv, tilskrev han «en nordnorsk ordlegging som kanskje er litt forskjellig fra det vi er vant til sørpå».

Partilederen har foreløpig ikke svart på en henvendelse fra Filter Nyheter om Garfors’ nye uttalelser og aktivitet i FMI.

Ekskludert for Breivik-sympatier – invitert tilbake til årets valgkamp

Garfors er ikke den eneste kandidaten for Norgesdemokratene i årets valg som har kommet med oppsiktsvekkende uttalelser om henholdsvis Arbeiderpartiet og 22. juli-angrepet.

I slutten av mai i år skrev Filter Nyheter om listekandidaten Kjersti Margrethe Adelheid Gilje, som i 2022 ble tatt inn i varmen av partiet igjen, med Geir Ugland Jacobsens velsignelse. Gilje har bakgrunn fra «Norwegian Defence League» (NDL), Pegida og SIAN.

Gilje ble ekskludert fra det som da het Demokratene i 2017 etter nytt søkelys på hennes uttalte støtte til Anders Behring Breiviks tankegods i forbindelse med rettssaken mot terroristen.

«Jeg synes at talen til Anders Behring Breivik er helt enorm. Han er sylende skarp. og JEG STØTTER HAM FULLT UT I HANS SYNSPUNKTER», skrev Gilje på Facebook i 2012, og tilføyde at hun «selvfølgelig tar avstand fra handlingene». Året etter sto hun fortsatt inne for utspillet. «Jeg står for det. Jeg mener Breivik er skarp, selv om det var galskap det han gjorde.», sa hun blant annet til Klassekampen, og kalte Breivik «framsynt». «Han advarte oss mot hvordan dette kommer til å bære hen», sa Gilje i 2013. Da VG intervjuet Gilje i 2017, kom hun med nye apologetiske kommentarer om Breivik og sa blant annet at «han gjorde det for å verne landet vårt mot Islam».

– Jeg har alltid tatt avstand fra det han gjorde. Det eneste jeg støttet i synspunktene var at vi må beskytte landet vårt, sa Gilje til Filter Nyheter i mai 2023.

Da kommenterte hun også et Facebook-innlegg om AUF på Utøya fra 2021, der hun knyttet ungdomspolitikernes «Boikott Israel»-banner til 22. juli-angrepene og skrev «skulle tro de hadde lært». Overfor Filter Nyheter utdypet Gilje at AUFs kampanjer om Israel «kanskje var dråpen som fikk begeret til å flyte over» for Breivik.

I årets valgkamp er hun oppført på 12. plass på Norgesdemokratenes liste til fylkesvalget i Rogaland, samtidig som den tidligere fylkeslederen ser for seg en mer framtredende rolle på sikt.

Norgesdemokratene stiller i år til valg i alle fylker og i omlag 80 kommuner.

Denne artikkelen er del av et prosjekt som er støttet av stiftelsen Fritt Ord.

