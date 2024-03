Etter å ha jobbet på innsiden av Midtøsten-prosessen i tretti år, har nylig pensjonerte Jon Hanssen-Bauer (71) vanskelig for å legge den helt bort. Nå håper han Netanyahu «for Guds skyld» tar feil om krigens varighet.

– Du har forsket på levekårene til palestinske flyktninger, meglet mellom partene etter Oslo-avtalene, og bodd flere perioder i Israel, sist som Norges ambassadør i Tel Aviv. Hvordan vil du beskrive det som nå utspiller seg i Gaza?

– Det er en forferdelig krig som Hamas satte i gang den 7. oktober i fjor med et grusomt terrorangrep mot israelske – i hovedsak sivile – borgere. Angrepet endret Israels militære tenkning og strategi når det gjelder sameksistensen med palestinske grupper og Gaza, sammenliknet med tidligere. Israel har gått til full krig mot Hamas, vil slå dem ut militært og vil ikke lenger akseptere at det er Hamas som de facto styrer i Gaza.

Situasjonen for de sivile i Gaza etter fem måneder med krig er helt forskrekkelig – det er sjokkerende nyheter som kommer derfra. Og det er fortvilet at ikke det internasjonale samfunnet klarer å få inn mer nødhjelp til dem som lider svært alvorlig der inne, uten noe sted å flykte til. Hamas holder fortsatt 130 gisler, antakelig under forferdelige forhold.

Samtidig har forhandlingene om en lengre våpenhvile kjørt seg fast, i hvert fall midlertidig. Og en slik våpenhvile er helt nødvendig for å kunne komme de sivile i Gaza til unnsetning, og å få frigitt gisler.

– De siste forhandlingene i Kairo om en seks ukers våpenhvile stoppet helt opp torsdag?

– Ja, i hvert fall har de trukket seg tilbake for å tenke seg om på begge sider. Det er en fastlåst situasjon akkurat nå, men det arbeides for nye sjanser – partene har ikke gitt opp.

– Fra utsiden virker det som en ganske umulig oppgave – hvis Hamas ikke ønsker å frigi gislene før de får en permanent våpenhvile og en total uttrekning av israelske styrker, er vel det neppe noe Israel kommer til å gå med på?

– Det er riktig. Samtidig har Hamas godtatt at første fase nå skal være en midlertidig våpenhvile. Men så har partene kjørt seg fast på andre spørsmål.

Det er snakk om å frigi rundt 40 gisler mot en ti-femten ganger så mange palestinske fanger på israelsk side. Israel har krevd å få en liste med navn på alle gislene som Hamas sitter på, og ikke minst de 40 gislene de tenker å frigi. Men det har Hamas så langt ikke villet.

– Og hva er det Hamas krever?

– Hamas har bedt om løslatelse av fanger som soner veldig lange dommer og som er såkalte «høyverdifanger», altså fanger som har israelsk blod på sine hender. Såvidt jeg vet, omfatter det også den palestinske lederen Marwan Barghouti, som Israel neppe vil frigi i første runde. Hamas krever å få på plass et konkret opplegg for massiv humanitærhjelp til distribusjon i hele Gaza.

Hamas vil også ha konkrete lovnader fra Israel om hva som er neste skritt etter denne første våpenhvilen, og spesielt: om Israel lar være å angripe Rafah.

Israels posisjon er at det vil de ikke ta stilling til, før de ser hvordan den første fasen på de 40 dagene faktisk går. Og Netanyahu har gjort det klart at uansett hva som skjer under denne våpenhvilen vil krigen omfatte operasjoner i Rafah.

– Hvorfor er Hamas opptatte av neste fase?

– Det handler om at de vil ha en klar lesning av slutten av krigen. Hamas ønsker å ha fortsatt militært fotfeste og kontroll i Gaza, selv om de kan tenke seg å gi fra seg den sivile administrasjonen. Så Hamas ønsker å forhandle om en permanent våpenhvile og uttrekk av alle israelske soldater. Hamas har ikke tenkt å forlate stedet med sine tropper og våpen, hvilket er en uakseptabel posisjon for Israel.

Hvis Israel skulle gå med på endelig våpenhvile nå, ville det ha vært uten å ha tatt ut de militære kapasitetene til Hamas.

– Det var lenge snakk om at man ønsket å få denne våpenhvilen i stand før Ramadan startet nå på søndag. Hva er det som tar så lang tid?

– Forhandlingene er kompliserte både fordi avstanden mellom partene er stor og fordi forhandlingene føres via mellommenn, i flere ledd. Det tar lang tid å sende beskjeder inn og ut til Hamas-ledelsen inne i Gaza, som er de som beslutter dette. Det virker også på meg som om begge parter forsøker å vinne tid og la presset øke på motparten.

– Du nevner mellommenn – hvorfor er det akkurat USA, Qatar og Egypt som megler i disse forhandlingene?

– Den eksterne Hamas-ledelsen bor i Doha i Qatar, så det er et naturlig sted å møte dem. Qatar har også spilt en viktig rolle i stabiliseringen av Gaza de siste årene og har et godt omdømme som megler.

Gaza grenser til Egypt og Egypt har åpenbare interesser i situasjonen. Det er de som vil bli garantisten for at en våpenhvile holder, som vil ha kontroll med Hamas og med inn- og utførsel av varer til Gaza. Egypt ønsker å ha en klar hånd på rattet i diskusjoner om våpenhvile, særlig når våpenhvilen går mot å bli endelig. Derfor er forhandlingene flyttet til Kairo etter egyptiske krav, såvidt jeg forstår.

USA er med fordi de er de eneste som kan legge press på begge parter, og særlig Israel. Og så kan de smøre forhandlingene som utenforstående part. USA er den som har levert det forslaget som lå på bordet til forhandlingene nå i Kairo og som arbeider for en bredere fredsplan med de arabiske landene.

– Du har selv meglet i flere fredsforhandlinger. Kan du forklare oss uinnvidde hvordan slike forhandlinger faktisk foregår? Setter man seg ned ved et bord og snakker sammen?

– Det er etterretningene i Egypt, USA og Israel, og utenriksledelsen i Qatar, som står for disse forhandlingene. Det er ledere høyt oppe i systemene som møter de palestinske forhandlerne enten det er i Doha eller i Kairo. Om de da møtes på det hotellet som palestinerne bor på, eller om de blir invitert inn til etterretningshovedkvarteret, det vet jeg ikke.

Amerikanske utsendinger kan ikke møte Hamas direkte, men har møter med Egypt og Qatar mellom møtene som holdes med Hamas-lederne.

Og når Israel er der, blir det enda et lag med skytteltrafikk, hvor meglerlandene treffer den israelske delegasjonen separat der de bor, eller på et møtested som etterretningen har avklart.

Det er for øvrig en stor fordel å ha begge sider representert under forhandlingene.

– Ok – så partene møter ikke hverandre direkte i det hele tatt?

– Nei, de møtes ikke direkte – det er umulig både for israelere og amerikanere å møte Hamas-representanter direkte. Hamas er terrorlistet av Israel, av hele Vesten og store deler av det internasjonale samfunnet, med unntak av noen få land som holder en dialog åpen med dem, deriblant Norge og Sveits.

– Hvorfor velger Norge å gjøre det, da?

– Det er for å hegne om den politiske rollen Norge har i en rekke fredsprosesser. Norske diplomater har kontakt med opprørsgrupper som er terrorlistet i store deler av verden og forsøker å fremme fredsløsninger mellom disse og andre. Det betyr ikke at vi kan bistå disse gruppene med penger eller på annen måte materielt, eller gi dem legitimitet.

Norge opprettholder kontakt med Hamas på embetsnivå. Det går ikke an å gjennomføre utviklingsprosjekter eller gi humanitær hjelp i Gaza uten å ha kontakt med de facto-myndighetene, og Norge har fylt den rollen, ofte også på vegne av andre land, på lik linje med FN.

– Men tilbake til de konkrete forhandlingene – kommer man til bordet med et ferdig utkast til avtale eller er det noe som utvikles der?

– Både og. Jeg vil tippe at en del av forhandlingene skjer i muntlige avklaringer, og så summeres det opp av megler – eller av Egypt og Qatar, og eventuelt USA, sammen – i punkter på et papir som så legges fram for den andre siden – jeg vil tippe både muntlig og i form av skisser eller spørsmål.

Etterhvert blir punkter det er enighet om og partenes lovnader nedfelt på et papir som holdes hemmelig.

Så enigheten vil ikke nødvendigvis bli et felles offentlig dokument, det vil være lovnader fremsatt overfor meglerne og som meglerne da står som garantister for at disse partene har sluttet seg til og faktisk vil overholde.

– Dette var helt nytt for meg. Så man fremsetter altså noen krav muntlig overfor meglerne som så blir skriftliggjort og sendt over til den andre parten?

– Ja, det vil si, kravene blir ikke nødvendigvis delt skriftlig, de kan bli informert over til den andre parten. Dette gir meglerne et visst slingringsmonn i hvordan de vil fremstille saken til den ene og den andre – det gir rom for ulike diplomatiske teknikker og triks i formuleringene.

Men Hamas kom ikke tomhendte til Kairo denne gang, for det var sendt en skisse som er utarbeidet i Paris i to runder, og som antakeligvis er smuglet inn i Gaza på et eller annet vis som jeg ikke kjenner til. Jeg antar at Sinwar (Hamas’ leder i Gaza, red.anm.) har sett den skissen på papir.

– Hva er det som normalt skaper gjennombrudd i forhandlingene, hvordan er det man kommer til enighet?

– Det varierer. Begge parter sitter med både interesser og posisjoner. Men interesser og posisjoner er ikke nødvendigvis det samme. Meglerens jobb er å finne felles interesser og hvor det er mulig å overkomme avstanden mellom partene, eller «bridge the gap» på engelsk. Megleren foreslår tiltak og formuleringer som kan gjøre det mulig for begge parter å svelge et kompromiss.

– Hva kan skape gjennombruddet i disse forhandlingene?

– I dette tilfellet handler det jo både om lengden på våpenhvilen, hva som skal skje i løpet av våpenhvilen og forhåpninger om en videreføring. Israel vil insistere på at det ikke er noen ting i forståelsen nå som hindrer dem i gå tilbake til krig, mens Hamas vil fremme en forståelse av at dette er første skritt på veien mot en varig våpenhvile.

Det betyr at man må finne noen formuleringer som tilfredsstiller begge partenes interesse for en våpenhvile nå, selv om interessene på sikt ikke er sammenfallende.

– Og hva er partenes interesser?

– Israel har en interesse av våpenhvile nå, først og fremst for å få frigitt flere gisler og for å skape rom for bistand til sivilbefolkningen i Gaza. Men de veier det opp mot risikoen for at en del av den humanitære hjelpen blir tatt av Hamas og styrker deres videre kampevne. Så de er opptatte av hvilke kontrollmekanismer og garantier de internasjonale organisasjonene kan gi for at nødhjelpen kommer fram til rette vedkommende.

Netanyahus regjering må også håndtere en hjemlig opinion som er dypt splittet, hvor mange mener at å frigi gislene er første prioritet og andre mener våpenhvile og humanitærhjelp er feil så lenge Hamas holder gislene.

På Hamas-siden er det viktig å få frigitt palestinske fanger fra israelske fengsler. De er opptatte av å vise at de faktisk oppnår noe med denne krigen utover selve våpenhvilen. De ønsker massiv nød- og humanitærhjelp inn i Gaza, og de vil gi befolkningen og seg selv et pusterom i krigen og prøve å hindre at de selv blir slått ut.

– Hva tror du utsiktene er til en varig våpenhvile – hvor langt fram i tid ser vi da?

– Det tør jeg ikke spekulere i. Da krigen startet sa jeg at den blir langvarig og blodig og at den endrer alle kortene på bordet for vår forståelse av regionen, og der er jeg fremdeles.

Og det er store uløste spørsmål, som: Hvem skal styre Gaza i etterkant? Hvordan får du gitt den israelske befolkningen sikkerhetsgarantier slik at den kan flytte tilbake til sine tidligere hjem? Hvordan får du gitt sivilbefolkningen i Palestina trygghet til å gjenoppta livet i et utbombet Gaza?

Hvordan får du inn nødhjelp og byggematerialer og hvem skal stå for gjenreisningen av Gaza? Hvem skal finansiere det? Hvilket lederskap har du i Palestina når krigen er over?

Og i hvilken grad får du gitt den palestinske befolkningen håp om en egen stat og varig fred på sikt? Hvilke forhåpninger og garantier kan du gi den israelske befolkningen om at den ikke vil oppleve noen lignende brutale terrorangrep i fremtiden, hverken fra nord, sør eller øst?

Alt dette er spørsmål vi ikke har gode svar på.

– Det høres ikke ut som noe som er løst med det første.

– Nei, hvordan og når denne krigen skal avsluttes er på ingen måte klart. Netanyahu sier det vil ta et år til. Det håper jeg da for Guds skyld ikke vil skje.

Amerikanerne har en helt annen tidsplan, for de går inn i et valg nå i november. Og skal du trekke veksler på Biden, må det skje fort – du vet ikke hvem som vinner det valget.

– Ah, for presidentvalget i USA har også påvirkning på dette?

– I høyeste grad. Når vi nå kommer ut i valgkampen, vil av erfaring de aller fleste mulighetene for amerikanerne til å ha noen positiv påvirkning forsvinne, i påvente av hvem som blir neste president. Og da går det fort et år før det vil skje noe konstruktivt.

Så det haster med å ta noen skritt som binder partene og det internasjonale samfunnet til en felles tenkning om en vei mot fred. Det må skje før sommeren.

– Kan Norge spille noen rolle her?

– Absolutt. Den norske utenriksministeren (Espen Barth Eide, red.anm.) er meget proaktiv nå i å bringe fram internasjonal enighet om konstruktive punkter, både for å håndtere den akutte krisen i Gaza og for å legge til rette for en vei videre i etterkant. Og statsminister Jonas Gahr Støre er en tydelig deltaker i de politiske dialogene som pågår internasjonalt.

Og selv om Norge får en del kjeft fra Israel om dagen, er vi en partner som begge sider stoler på og som har vist at kan levere mellom partene. Norge nyter stor tillit i og møter store forventninger fra arabiske land.

Så jeg er stolt av den rollen Norge inntar, og det ville jo være rart om jeg skulle si noe annet etter å ha deltatt i arbeidet over så mange år sjøl.

– Du er fortsatt investert i hvordan det går med freden i Midtøsten?

– Ja, jeg reiser til regionen fra tid til annen for å ta temperaturen på hvordan det går der nede. Jeg føler en viss plikt til å holde meg oppdatert og informert, jeg gjør det. Jeg klarer ikke helt å slippe dette.

