Norge donerer jagerfly av typen F- 16 til Ukraina

Norge vil donere jagerfly av typen F-16 til Ukraina, erfarer TV2. Stortingets utenriks- og forsvarskomité skal være informert om saken. Statsminister Jonas Gahr Støre er i dag på offisielt besøk hos president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv i forbindelse med Ukrainas uavhengighetsdag. Søndag kunngjorde både Nederland og Danmark at de ville donere jagerfly av typen F-16 til Ukraina. Norge blir dermed det tredje NATO-landet som gjennomfører en slik donasjon.

Hvor mange fly Ukraina får er foreløpig ikke kjent. I juni opplyste regjeringen at Norge hadde solgt 32 fly til Romania, et salg som innebar inntekter på totalt 4,5 milliarder kroner. Den norske flåten av F-16-fly er i ferd med å erstattes av totalt 52 nye F-35-fly fra USA. Forsvaret jobber mot at den nye flåten skal være fullt operativ innen 2025.

POLITIKER MENER AP STO BAK 22. JULI-TERROR: Onsdag formiddag gikk Arbeiderpartiet ut mot det høyreradikale partiet Norgesdemokratene etter at Amund Garfors, lokalt styremedlem i Nordland og kandidat i årets fylkestingsvalg, uttalte til Filter Nyheter at det var Ap som sto bak terrorangrepene 22. juli. «Jeg forventer at partileder Jacobsen nå svarer og avklarer om dette er holdninger som er representative for Norgesdemokratene», sa partisekretær Kjersti Stenseng i Ap til Filter Nyheter onsdag formiddag.

På Norgesdemokratenes landsmøtet i mai ble Garfors framhevet av partiledelsen som en «ønsket taler» med et «viktig budskap» og «vidd og kraft». Etter planen skulle Garfors drive aktiv valgkamp i Bodø førstkommende helg. Onsdag kveld kom imidlertid nyheten om at Garfors nå skal være suspendert fra partiet, men det er uklart hva det vil innebære på sikt, etter at partiledelsen kom med forskjellige uttalelser til ulike medier. Les hele Filter Nyheters sak her.

NY TEORI OM WAGNER-SJEFENS ANTATTE DØDSFALL: Kilder på innsiden av det britiske forsvaret mener Russlands føderale sikkerhetstjeneste (FSB) trolig står bak flystyrten som etter alt å dømme drepte Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin og Wagner-grunnlegger Dmitri Utkin, skriver BBC. Trolig skal dette ha vært for å styrke posisjonene til Prigozjins fiender i det russiske forsvarsdepartementet, Sergej Sjoigu og Valerij Gerasimov, som Prigozjin har kritisert offentlig, ifølge kanalens sikkerhetskorrespondent Frank Gardner. Også den amerikanske tankesmien Institute of the Study of War (ISW) skriver i dagens nyhetsoppsummering at russiske styrker trolig sto bak. ISW påpeker at Kreml har forsøkt å svekke det private militærselskapet og Prigozjins autoritet etter kuppforsøket i juni, og at et attentat mot Wagners toppledelse derfor var et sannsynlig scenario for å eliminiere Wagner som en uavhengig organisasjon. Russiske myndigheter varslet i går at de har begynt å etterforske flystyrten, der totalt ti mennesker ble drept. Verken Kreml eller Russlands president Vladimir Putin har så langt uttalt seg om saken.

UTSLIPP BLIR STORPOLITIKK: Kina har med umiddelbar effekt forbudt import av all sjømat og andre maritime produkter fra Japan som reaksjon på at landet i dag begynte å slippe behandlet kjølevann fra det ødelagte kjernekraftverket Fukushima i Japan-havet. Beijing hevder det ikke er bevist at utslippene er ufarlige, selv om ferske prøver har vist at kjølevannet inneholder radioaktive partikler langt under Verdens helseorganisasjons grenseverdier for hva som regnes som drikkbart, og Det internasjonale atomenergibyrået har godkjent utslippene med henvisning til at effekten på miljøet i havet er neglisjerbar. Japanske myndigheter, som planlegger å bruke 30 år på å kvitte seg med vannet som siden 2011 har kjølt ned reaktorer ødelagt i jordskjelv og tsunami, anklager Kina – deres største marked for sjømat – for å spre uvitenskapelige påstander.

PÅ SIDELINJEN: Det er litt uklart hvem som egentlig brydde seg om de –andre– republikanske presidentkandidatenes tv-debatt i natt norsk tid, all den tid Donald Trump leder med enorme sifre på alle meningsmålinger og klokelig lar være å stå på samme podium som røkla. (Veldig spesielt interesserte kan lese et sammendrag her.) Samme kveld ble Tucker Carlsons intervju med Trump lagt ut på Twitter, der presidentkandidaten nok en gang hintet om at USA kan gå mot mer politisk vold: «Jeg vet ikke. Jeg kan si dette: Det er et nivå av lidenskap som jeg aldri har sett før. Det er et nivå av hat jeg aldri har sett før. Og det er trolig en dårlig kombinasjon», sa Trump, og knyttet dette til sitt forsvar av de høyreekstreme tilhengerne hans som angrep kongressbygningen i 2021. Trump kaller 6. januar-opptøyene «en interessant dag» og «en dag av kjærlighet og samhold», skriver Washington Post.