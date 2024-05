I dag annonserte Norge at landet føyer seg i rekken av FN-land som anerkjenner en palestinsk stat. Den territoriale grensen Norge nå anerkjenner baserer seg på grensene som var før 1967, som inkluderte Vestbredden og Gaza, samt Jerusalem som delt hovedstad. – Palestina har en grunnleggende rett til en selvstendig stat. Det kan ikke bli fred i Midtøsten uten, sier statsminister Støre på pressekonferansen onsdag morgen. Dette skjer 75 år etter at Norge anerkjente Israel som stat.

Irland og Spania har også annonsert en anerkjennelse av Palestina som egen stat. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier at regjeringen hans tar avstand fra det han beskriver som «massakrene på Gaza og andre palestinske områder» og krever våpenhvile og implementering av en tostatsløsning. Irlands statsminister Simon Harris sier at en tostatsløsning er den eneste troverdige veien til fred og sikkerhet for Israel og Palestina. – En anerkjennelse av en palestinsk stat har særlig resonans i Irland gitt landets historie, understreker han.

Avgjørelsene betyr at 10 av de 27 EU-medlemslandene – som foruten Spania og Irland omfatter Polen Bulgaria, Romania, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, Sverige og Kypros –anerkjenner Palestina som en stat. De store europeiske landene som Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Italia samt våre naboland Danmark og Finland ikke har anerkjent Palestina, skriver VG. Nyheten har fått Israel til å reagere, og de kalte i dag tilbake sine ambassadører fra Irland og Norge. – Jeg sender et klart budskap til Irland og Norge. Israel vil ikke forholde seg stille overfor de som undergraver landets suverenitet og skaper en fare for dets sikkerhet, skriver Israels utenriksminister Israel Katz på X / Twitter. Anerkjennelsen trer i kraft den 28. mai.

DRO TIL RUSSLAND PÅ «ETTERRETNINGSOPPDRAG»: I den pågående rettssaken mot to norske analytikere som er tiltalt for henholdsvis grovt bedrageri av bistandspenger og medvirkning til dette, kom det forrige uke fram at en av de dyre utenlandsreisene som er bevis i saken, gikk til Irkutsk i Russland. Reisen skjedde på Utenriksdepartementets regning, for det de involverte hevder var et kombinert trenings- og etterretningsoppdrag under dekke av å være en jakttur. Beslaglagt korrespondanse om oppholdet viser nemlig at de to mennene det er snakk om, Christian Nellemann og Rune Henriksen, hadde bestilt en eksklusiv pakketur fra en russisk jakt-arrangør i Øst-Sibir. Økokrim mener Whatsapp-meldinger mellom mennene noen måneder før Russland-turen indikerer at Nellemann lenge hadde sett for seg en fritidsreise som liknet på Irkutsk-turen. «Jakt v bajkal! Guttedrøm» Dette blir fantastisk!», skrev han.

Nellemann og Henriksen, som for snart ti år siden startet «non-profit»-foretaket Rhipto i samarbeid med Utenriksdepartementet, risikerer fengsel om de blir dømt for å ha svindlet UD og Klima- og miljødepartementet for nær 48 millioner kroner. Les mer i vår ferske artikkel her.

SJEFAKTOR I ICC HAR BEDT OM ARRESTORDRE: I går kom nyheten om at sjefaktor i ICC, Karim Khan, har bedt om arrestordre på Israels statsminister og forsvarsminister samt tre Hamas-ledere. Hva vil det bety i praksis? Vi har snakket med jusprofessor Jo Stigen som forklarer gangen i prosessen og hva en slik arrestordre betyr i praksis. Les saken her!

Støtt grundig og vesentlig journalistikk – tegn et abonnement på Filter Nyheter! Vi er avhengig av flere abonnenter for å overleve.

Vår morgenvakt står opp i otta for å oppsummere nattas nyhetsbilde for deg. Dermed får abonnenter nyhetsbrevet Filter KAFFE til frokost hver ukedag klokka 07.

Hver uke sender vi ut nyheter og analyse om strømkrisa og om klima og miljø. Få Filter KALDDUSJ og ELENDIG FREDAG rett i innboksen ved å tegne abonnement.

Vårt magasin går i trykken hver måned og havner i abonnentenes postkasser kort tid etter. Slik får de lese all den beste Filter-journalistikken helt skjermfritt.

Et abonnement koster kun kr. 100,- i måneden og du kan avslutte det når du vil. Klikk her for å tegne abonnement!

NY RETTSSAK MOT TYSK KONSPI-GJENG: Den andre av de tre store straffesakene mot hovedpersonene i det såkalte Reichsbürger-nettverket startet denne uka i Tyskland. I april startet oppgjøret med ni menn som utgjorde den militære grenen av organisasjonen og skulle organisere voldsbruken når nettverket skulle kuppe staten og ta over makten i landet – nå er det lederskapet, deriblant mannen som var tenkt som ny kansler og statsoverhode, som sitter på tiltalebenken. Det gjør også to kvinner som skal ha vært ansvarlige for gruppens kontakt med Russland, en kopling rettssaken er ventet å kaste mer lys over de kommende ukene.

Reichsbürger-bevegelsen har kombinert QAnon-aktige, antisemittiske konspirasjonsteorier om at den moderne staten er korrumpert av et pedofilt, kriminelt nettverk, med forestillinger om at det gamle, tyske keiserriket må gjenopprettes for å oppnå en form for juridisk legitimitet. Til tross for at de outrerte ideene neppe representerer noen trussel mot det tyske demokratiet, utgjorde nettverket en reell fare for liv og helse, mener påtalemyndigheten og viser til at det ble funnet store mengder våpen og ammunisjon da kupp-planene ble avslørt for halvannet år siden. Tysk etterretning hevder at så mange som 23 000 tyskere skal ha vært medlemmer av nettverket.

BACKTRACKER GRENSE-FORSLAG: Det som omtales som militære/diplomatiske kilder i det russiske statsapparatet, men ikke navngis, sier til russiske medier i dag at det russiske forsvarsdepartementet ikke har til hensikt å flytte de maritime grensene i Østersjøen. «Russland har ikke, og har ikke hatt, intensjon om å utvide territoriet i havet, den økonomiske sonen eller kontinentalsokkelen ved kystområdene, eller å endre statsgrensene til føderale myndigheter», siteres de på, ifølge den finske statskringkasteren Yle. Samtidig er dokumentet der det russiske forsvarsdepartementet på kryptisk vis fremmer et forslag om endringer i grensesettingen, fjernet fra departementets nettsider. Finlands statsminister Petteri Orpo sier det ikke er grunn til bekymring.

Dokumentet vakte, naturlig nok, bekymring i Vesten da det uten forvarsel dukket opp i natt. Tilsynelatende ønsket departementet å flytte grenser både i Finskebukta og på den såkalte kuriske landtunge, som deles mellom Litauen og den russiske eksklaven Kaliningrad. Årsaken ble beskrevet som at grensene «ikke lenger er i samsvar med den geografiske situasjonen». Saken er «ikke av politisk art» og ble derfor avfeid av Kremls talsmann på en pressekonferanse i Moskva i dag.