Nordmenn deltar i russisk krigspropaganda: Reiser i okkuperte områder som «journalister»

Tidligere Rødt-politiker Hendrik Weber møtte tirsdag denne uken lederen for de russiske okkupasjonsmyndighetene på Krym-halvøya, Sergej Aksionov.

Med på møtet var også Putin-tilhenger Bjørn Ditlef Nistad, bloggeren Knut Lindtner og Janne Kaland Drevassbukt, Webers kone.

Før audiensen hos okkupasjonsmakten, var flere av nordmennene på rundreise i russisk-okkuperte Donbass.

Selv kaller de seg journalister, som ble «sjokkerte over hva de så».

Planen deres er å publisere videoer og artikler fra turen gjennom egne kanaler, blant annet om det Nistad og Lindtner påstår er ukrainske rakettangrep på sivile områder.

Hendrik Weber vil ikke svare Filter Nyheter på spørsmål om hvordan turen har blitt finansiert, eller om reisefølget har fått militær eskorte eller annen bistand av russiske myndigheter under besøket.

Besøket føyer seg til en rekke reiser Weber har gjort i russisk-okkuperte områder og i Russland, der hans uttalelser i tråd med Kremls propaganda gjør ham til et yndet intervjuobjekt.

Utenriksdepartementet uttaler til Filter Nyheter at UD er «kritiske til denne type besøk» fordi det kan bidra til å legitimere den russiske okkupasjonsmakten.

Skal ha gjort «offisielt intervju» med Aksionov

Det var Sergej Aksionov selv som tirsdag spredte nyheten om møtet med nordmennene via sin Telegram-kanal og nettsamfunnet VK.

Aksionov, som antas å ha bakgrunn fra organisert kriminalitet på Krym, har vært innsatt som Russlands leder på halvøya siden oktober 2014.

I pressemeldingen med bilder av Hendrik Weber og de andre nordmennene framstilles de okkuperte områdene som en del av Russland.

Ifølge Aksionov diskuterte møtedeltakerne «tema på den regionale og internasjonale dagsordenen, inkludert samhandlingen mellom Krym og Russlands nye regioner » og «hvordan livet for innbyggerne på Krym har endret seg siden starten av spesialoperasjonen».

Weber ble presentert som «lederen av den offentlige organisasjonen Folkediplomati Norge» og «lederen av Friends of Crimeas nasjonale avdeling i Norge»:

– Jeg takker Herr Weber og medlemmene av Friends of Crimeas norske klubb for deres ønske om å vise verdenssamfunnet livet slik det virkelig er på halvøya vår, uten propaganda og løgn.

Pressemeldingen ble raskt plukket opp og spredt videre av russiske medier.

Det norske reisefølget møter okkupasjonsleder Sergej Aksionov på Krym 1. august. Fra venstre: Janne Drevassbukt, Knut Lindtner, Hendrik Weber og Bjørn Ditlef Nistad. Foto: Okkupasjonsmyndighetene på Krym.

«Folkediplomati Norge» er en norsk forening som ble stiftet i august 2017 med Hendrik Weber som styreleder. Foreningen «arbeider aktivt for fred og dialog mellom Norge og Russland», og Weber har tidligere anslått at den har om lag 65 medlemmer.

På deres flertallige reiser til Krym og Russland har aktivister fra Folkediplomati Norge tidvis blitt omtalt som «offisiell delegasjon» av russiske medier.

Til Filter Nyheter understreker Weber at reisen denne uken ikke var i regi av Folkediplomati Norge, og at de øvrige reisedeltakerne ikke er medlemmer der.

Derimot var det en «journalistisk reise»:

– På Krim og i de offisielle møtene der hadde jeg begge funksjonene Aksionov nevnte, men denne gangen var jeg der også som journalist fordi vi laget et offisielt intervju med blant annet Aksionov.

Weber: – Må akseptere at Krym er russisk

Under besøket lot Hendrik Weber seg intervjue av den statlige russiske nyhetskanalen RIA Novosti Krym om forutsetningene for mulige fredsforhandlinger mellom Ukraina og Russland.

Her uttalte han at de europeiske lederne «måtte akseptere situasjonen som den er nå» hvis de skulle få Russland til forhandlingsbordet:

«Krym er en del av Russland, de nye områdene er en del av Russland, og det er det ikke lov å forhandle over», sier Weber i intervjuet.

I dag er det bare et fåtall land, som Cuba, Nord-Korea, Syria og Venezuela, som deler Webers syn og anerkjenner Krym som russisk territorium.

Om Russlands fullskala invasjon i Ukraina ble Weber sitert på følgende:

«Hva var Russlands alternativ? Russland forsøkte å løse konflikten på forskjellige måter, men vestlige land ville ikke komme dem i møte på noen områder.»

Hendrik Weber intervjues av RIA Novosti Krym 1. august 2023. Skjermdump RIA Novosti.

Nistad: – Omtrent som i Norge

I følget til Weber var også den pro-russiske bloggeren og idéhistorikeren Bjørn Ditlef Nistad.

Nistad, tidligere førstelektor ved Universitetet i Oslo, har gått offentlig ut og støttet Russlands fullskala invasjon av Ukraina.

For tiden publiserer han Kreml-vennlig innhold på en Youtube-kanal med 305 følgere.

Under møtet med Aksionov så Bjørn Nistad sitt snitt til å forære sin egen bok (på norsk), «Russlands redningsmann – en politisk biografi om Vladimir Putin», til okkupasjonslederen.

Sergej Aksionov mottar Bjørn Nistads bok om Putin. Foto: Okkupasjonsmyndighetene på Krym.

Også Nistad gjorde et intervju med RIA Novosti Krym, der han ble presentert som «norsk doktor i historie, uavhengig journalist og med egen YouTube-kanal». Der uttalte han:

«Folk på Krym har alltid sagt at de er russiske. Det er et faktum. Ennå mens Krym var ukrainsk husker jeg at folk sa og trodde at halvøya kom til å bli en del av Russland».

Ifølge nyhetskanalen var formålet med besøket at Nistad og resten av delegasjonen skulle snakke med innbyggerne på Krym og se med egne øyne hvordan ting var der, for deretter «å objektivt rapportere tilbake til vestlige samfunn».

Nistad kommenterte velvillig:

«Vi ser at alt er rolig og normalt her, omtrent som i Norge».

Reiste rundt i Donbass som «journalister»

I forkant av besøket til Krym, var Hendrik Weber, Bjørn Nistad og Knut Lindtner på besøk i russisk-okkuperte deler av Donbass-regionen. Ifølge dem selv dro de dit som journalister, på journalistvisum.

I sitt intervju med RIA Novosti fortalte Nistad at de var «simpelthen sjokkerte» over hva de så der. Han kom så med ubelagte påstander om bombinger av sivile fra ukrainsk side:

– Vi besøkte akkurat Donbass og så med våre egne øyne hvordan ukrainske tropper bomber sivile. Det står i stor kontrast til dette (presumptivt situasjonen på Krym, red.anm.. Jeg er historiker, jeg visste hva som foregikk der, men å se det med egne øyne er et sjokk.

Deretter anklaget han norske myndigheter for krigsforbrytelser:

– Jeg vet at norske myndigheter forsyner ukrainerne med våpen, det er veldig ille, og jeg mener at det er en krigsforbrytelse, ettersom myndighetene våre er fullstendig klar over hva som foregår der. Og jeg skammer meg veldig over at de gjør dette.

Det har ikke lyktes Filter Nyheter å få Bjørn Nistads kommentarer til disse uttalelsene.

Knut Lindtner, Bjørn Nistad og Hendrik Weber i møte med okkupasjonsleder Sergej Aksionov. Foto: Okkupasjonsmyndighetene på Krym.

Til Filter Nyheter forteller Hendrik Weber og Knut Lindtner at de tok bilder og videoer av det de så i Donbass og har planer om å publisere artikler og billedmateriale på egne flater etter hjemkomsten.

Lindtner er redaktør for nettstedet derimot.no, der han har lagt ut en rekke Kreml-vennlige innlegg om Ukraina-krigen, og har også skrevet om krigen for Steigan.no –som siden starten av konflikten har publisert pro-russisk innhold.

Lindtner mener det norske reisefølget har gjort et journalistisk arbeid som «de store mediene skulle ha gjort for lenge siden».

I en epost til Filter Nyheter påstår også han at Ukraina har angrepet sivile i Donbass:

– Jeg har gjort en jobb som dere skulle tatt for 9 år siden i dag, for å vise verden om ukrainske missil-bombardementet av Donbas og andre sivile områder. Det er en 9 år gammel vedvarende terroraksjon som har vært uten interesse i Vesten. Den har tatt livet av mer enn 10 000 sivile mennesker.

Etter første publisering av denne artikkelen har Lindtner gjort det klart at han mener det er Filter Nyheter som er propagandistisk.

«Dette dere serverer er virkelig krigspropaganda, men dere skjønner det ikke sjøl», skriver han i en e-post.

Vil ikke svare på hvem som betalte turen

Hendrik Weber har blitt en yndet Russland-venn i russiske medier, og Putins utenrikspolitiske talsperson Maria Zakharova har omtalt Weber i rosende ordelag.

I fjor ble Weber tildelt president Vladimir Putins Vennskapsorden for «pålitelig informasjon om Russland, den virkelige situasjonen på Krym, Donbass og Ukraina til norsk offentlighet.»

Hendrik Weber blir gratulert av okkupasjonsleder Sergej Aksionov for å ha mottatt Putins vennskapsorden. Foto: Okkupasjonsmyndighetene på Krym.

Weber vil ikke svare Filter Nyheter på spørsmål om hvordan nordmennenes tur til Donbass og Krym denne uken ble finansiert, eller om russiske myndigheter har dekket utgiftene.

Weber vil heller ikke svare på spørsmål om hvem det var som tok initiativ til turen, hvordan nordmennene reiste ned til de russisk-okkuperte områdene, eller om russiske myndigheter har gitt militær eskorte eller annen bistand til følget under besøket.

Heller ikke Knut Lindtner vil svare Filter Nyheter på spørsmål om utgifter har blitt dekket av russiske myndigheter eller av organisasjoner med tilknytning til dem.

I en epost skriver han:

– Denne turen har kostet meg mange penger og svære anstrengelser. Jeg har hatt ingen økonomiske fordeler av dette .

Hendrik Weber møter okkupasjonsleder Sergej Aksionov 1. august. Foto: Okkupasjonsmyndighetene på Krym.

UD: – Kan bidra til å rettferdiggjøre okkupasjonsmakten

Fra Norges side er det ikke forbudt for nordmenn å reise til de russisk-okkuperte områdene, men Utenriksdepartementet fraråder det av sikkerhetshensyn.

Weber har tidligere fått kritikk for reisene, blant annet da han opptrådte som «valgobservatør» på Krym sammen med andre pro-russiske europeere i forbindelse med det russiske presidentvalget 2018.

I mai 2019 møtte Weber «utenriksministeren» i utbryterrepublikken Donetsk.

Aktivister fra Webers organisasjon Folkediplomati Norge har også profilert seg med besøk i barnehjem i de okkuperte områdene øst i Ukraina, der de har hatt med seg gaver og donasjoner.

Tidligere har Utenriksdepartementet sett seg nødt til å avklare overfor ukrainske myndigheter at Weber og de andre aktivistene i Folkediplomati Norge ikke representerer norske myndigheter.

Til Filter Nyheter uttaler statssekretær Eivind Vad Petersson i Utenriksdepartementet onsdag:

– Vi er kritiske til denne type besøk fordi det kan bidra til å rettferdiggjøre den russiske okkupasjonsmakten. Dette er på ingen måte en offisiell norsk delegasjon.

Han legger til at Utenriksdepartementet har frarådet reiser til Krym og øvrige okkuperte områder siden 2014.

– Groteskt at han drar ned og støtter dem nå

Forfatter og journalist John Færseth er godt kjent med reisevirksomheten til Hendrik Weber. Han tror Weber er nyttig for russiske styresmakter i «indremedisinsk øyemed», det vil si som propaganda myntet på den russiske befolkningen.

Færseth peker på at Russland er blitt mer og mer isolert fra omverdenen etter Krym-annekteringen i 2014. Og enda færre land ønsker offisiell kontakt med de lokale okkupasjonsmyndighetene på Krym og Donbass.

– Men med slike besøk som fra Weber og Co. kan okkupasjonsmyndighetene og Kreml skape et narrativ om at det fortsatt er mange i Vesten som sympatiserer med dem.

Færseth mener Webers mange reiser og opptredener i russiske medier i årenes løp har vært med på å gi et skinn av legitimitet til Russlands okkupasjon:

– Det blir jo ekstra groteskt nå når Russland holder på med en folkemorderisk krig i Ukraina, at Weber drar ned for å støtte dette. Han bryter vel ikke noen lov ved å gjøre det, men det er ganske groteskt likevel.

Forfatter og journalist John B. Færseth. Foto: Privat.

Styremedlem i «Friends of Crimea»

Da Weber møtte okkupasjonsleder Aksionov på Krym tirsdag, var det også i kapasitet av å være «leder av den nasjonale foreningen i Norge for Friends of Crimea».

Foreningen Friends of Crimea ble opprettet i 2017 på en stor konferanse i byen Jalta på Krym-halvøya. Målet med konferansen var å starte «et konstruktivt samarbeid med vestlige land» og deltakerne, som skal ha kommet fra 30 land, mottok på konferansen et velkomst-telegram av president Vladimir Putin.

Opprettelsen av Friends of Crimea var hovedutfallet av denne konferansen.

På konferansen året etter ble Hendrik Weber oppnevnt til styremedlem av Friends of Crimea og i de påfølgende årene deltok han på årlige konferanser i kraft av styrevervet.

På foreningens nettside kan man lese at den blant annet har som mål å «anerkjenne legitimiteten til den hel-krymske folkeavstemmingen i 2014» og å «forsyne det internasjonale samfunnet med objektiv informasjon om livet på Krim».

Hendrik Weber under utnevnelsen av styret til foreningen Friends of Crimea, oktober 2018. Foto: bsaic.ru.

Fikk dekket konferanseutgifter av Russland

Den norske organisasjonen SmåRådina, som arbeider for et mer demokratisk Russland, undersøkte allerede tilbake i 2021/22 hvordan utgiftene til deltakerne på konferansene og styremøtene til Friends of Crimea blir dekket.

De fant at Friends of Crimea har fått indirekte pengestøtte av russiske myndigheter tilsvarende om lag 5 millioner norske kroner siden 2017, i form av gratis flybilletter, hotellopphold, møtelokaler, middager, utflukter på Krym, og lignende.

Det går frem av de offisielle innkjøpslistene til russiske myndigheter.

Støtten blir utbetalt av den Moskva-baserte institusjonen Business and Cultural Center of the Republic of Crimea (BCCRC), som ble etablert i mars 2015 på ordre fra okkupasjonsmyndighetene på Krym.

Ifølge deres egen nettside er formålet med institusjonen å tiltrekke internasjonale investeringer til Krym og bygge et godt omdømme av den såkalte «Krym-republikken» overfor Russland og verdenssamfunnet.

På spørsmål fra ukrainske gravejournalister i 2021 har Weber benektet at han får påspandert turene sine til Krym av russiske myndigheter.

Til VG har imidlertid Hendrik Weber innrømmet at han i 2019 fikk dekket utgiftene til en konferanse som ble avholdt i Moskva. Det er også på det rene at det er russiske myndigheter – delvis gjennom BCCRC – som har betalt for det russiske opplaget av Webers bok «Vårt Krym» som kom ut på russisk i fjor.

Til Filter Nyheter sier styremedlem i SmåRådina, Maria Stensrud, at Weber åpenbart løper russiske myndigheters ærend:

– Det er leit at Hendrik Weber fortsetter å samarbeide med okkupasjonsmyndighetene på Krym, selv etter den fullskala invasjonen av Ukraina. Våre undersøkelser viser at Weber og Friends of Crimea jobber for Russlands interesser. Derfor kan vi dessverre ikke kalle Weber for noe annet enn en russisk propagandist.

Styremedlem Maria Stensrud i SmåRådina. Foto: Privat.

Obskure forretninger og politiske kontakter

Det er ikke bare i arbeidet som styremedlem, «journalist», «folkediplomat» og «valgobservatør» at Hendrik Weber har engasjert seg i Russland og de russisk-annekterte områdene av Ukraina.

Han har også jobbet for å fremme norske investeringer på Krym, som da han i mai 2019 tok med seg en norsk forretningsmann på Jalta Økonomiske Forum.

Webers første besøk til Krym, tilbake i 2016, var faktisk som forretningsmann. Den gang ble han omtalt som direktør i firmaet «Betongrehab Vest AS» – bedriften Weber til daglig driver hjemme i Alver kommune på Vestlandet.

Til russiske medier uttalte Weber den gang at han «gikk rundt på halvøya med åpne øyne for å finne noe han kunne investere i».

Slike investeringer ville vært et brudd på sanksjonene som EU innførte etter Russlands annektering av Krym i 2014, og som ble utvidet etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina i februar i fjor.

Men betongentreprenøren var ikke bekymret for sanksjonene ettersom selskapet hans var såpass lite, ifølge et intervju han gjorde med TV-kanalen «Krym» den gang.

Weber vil i dag ikke svare på spørsmål fra Filter Nyheter om hans forretningsinteresser på Krym eller om han har foretatt noen investeringer der siden hans første besøk til halvøya i 2016.

I mai i fjor kunne Dagbladet avsløre at Weber har forretningskontakter på Krym som driver virksomheter og organisasjoner som delvis er sponset av Statsdumaen – den russiske nasjonalforsamlingen.

Weber er blant annet involvert i virksomheten til det russisk-registrerte selskapet SRT-24, som han på egne nettsider promoterer som et bindeledd for selskaper som ønsker å investere i eller starte opp forretningsprosjekter i Russland.

Nøyaktig hvilken rolle Weber har i dette selskapet er imidlertid ikke kjent.

Ekskludert fra Rødt

I 2019 ble Hendrik Weber valgt inn i kommunestyret i Alver kommune som eneste representant for Rødt.

Han ble kastet ut av Rødt 26. april i fjor, som en konsekvens av det partiet så på som et tillitsbrudd. Til Dagbladet uttalte partisekretær Benedikte Pryneid Hansen den gang:

«Weber misbrukte sin posisjon for å prøve å spre en løgn om at det finnes mange i Norge som støtter Russlands folkerettsstridige annektering av Krim, og det er både feilaktig og alvorlig.»

Rødt opplyste samtidig at partiet ikke hadde vært fullstendig kjent med Webers mange aktiviteter i Russland.

