Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) nekter fortsatt å svare på om det store antallet tekstlikheter som er funnet i masteroppgaven er kopiert tekst fra andre kilder.

VGs oppdaterte oversikt viser 125 tilfeller av tekstsammenfall. Det tilsvarer 12,2 prosent av statsrådens masteroppgave.

Nær identiske passasjer fra oppgaven er funnet i 16 tidligere masteroppgaver, doktoravhandlinger, fagartikler og offentlige rapporter som ligger tilgjengelig på nett.

Nord universitet har tidligere beskrevet at den elektroniske plagiatkontrollen som Kjerkols masteroppgave gikk gjennom, ikke kunne sjekke mot besvarelser levert ved andre universiteter på det tidspunktet Kjerkol leverte, høsten 2021.

Men selv dersom en slik sammenlikning hadde vært mulig den gang, er det ikke sikkert at sensor hadde reagert på det tresifrede antallet tekstlikheter.

Nord universitet ber nemlig sensorene først om å sjekke tekstlikhetene som dukker opp i plagiatkontrollen dersom de samlet overstiger 20 prosent av oppgaveteksten.

Det går fram av universitetets egne retningslinjer for behandling av fuskesaker.

Filter Nyheter har kontaktet de ti største studiestedene i Norge som alle bruker samme plagiatverktøy som Nord. Ingen av dem opererer med noen liknende terskel.

På spørsmål om lav treffprosent på tekstlikhet er nok til å avskrive plagiat, svarer jusprofessor Tarjei Bekkedal ved Universitetet i Oslo:

– Nei, absolutt ikke. Det tallet sier ingenting i seg selv.

Nords retningslinjer gir nedre terskel for kontroll

Alle masteroppgaver levert ved Nord universitet blir automatisk kjørt gjennom plagiatkontroll-verktøyet Ouriginal (tidligere Urkund, nå del av Turnitin).

Verktøyet analyserer besvarelsen og lager en rapport som viser samlet prosent tekstlikhet mellom den innleverte teksten og andre kilder.

26. januar skrev Khrono at det er mulig for institusjonene å sette en prosentgrense for «hvor mye tekstlikhet man mener er normalt og ikke skal utløse mer kontroll» i plagiatkontrollen av en oppgave. Khrono forsto det som at standardoppsettet i Ouriginal er 24 prosent.

Av Nord universitets retningslinjer for behandling av fuskesaker går det fram at universitetet opererer med en liknende terskel.

Der blir ikke sensorene eksplisitt bedt om å vurdere plagiatrapporten noe nærmere med mindre den gir en samlet treffprosent på over 20 prosent:

«Dersom plagiatrapport viser at samlet treffprosent for plagiat overstiger 20 % eller enkelttreff gir utslag på mer enn 10 %, skal sensor vurdere plagiatrapporten og bruken av kilder, kildehenvisninger og litteraturliste.»

I retningslinjene står det samtidig at en treffprosent på under 20 prosent likevel ikke betyr at det ikke kan foreligge plagiat. Det står også at det er sensors ansvar å undersøke resultatene fra plagiatkontrollen og lese plagiatrapporten.

Utsnitt av retningslinjene for behandling av fuskesaker ved Nord universitet.

Ber sensorer forholde seg til aktuell oppgave

Når Ouriginal har analysert en oppgave for tekstlikhet, blir rapporten sendt til sensor.

Første side viser en søyle med samlet treffprosent for den aktuelle oppgaven. En annen søyle viser gjennomsnittlig treffprosent for innleverte besvarelser. Hvilket utvalg besvarelser snittet tas over varierer med innstillingene.

Oversikten viser også antallet sider som tekstlikhetene opptrer på og hvor mange tekstlikheter det totalt er, i tillegg til advarsler om uvanlig bruk av tegn.

Sensor kan trykke seg inn på de ulike tilfellene for å undersøke dem nærmere.

Plansje i Ouriginals egen brukerveiledning, som er tilgjengelig på engelsk.

Universitetet i Oslo er et av mange studiesteder i Norge som bruker det samme plagiatkontroll-verktøyet som Nord universitet.

I Ouriginal-veilederen for sensorene ved Universitetet i Oslo står det tydelig markert at sensor ikke skal forholde seg til noe annet enn treffprosenten for den aktuelle oppgaven:

«VIKTIG! Det er kun prosenten Gjeldende innsending du skal forholde deg til. Innsenderens gjennomsnitt og Gruppens gjennomsnitt kan du se helt bort fra (Dette viser til snittprosenten i enten Inspera eller din Ouriginal-innboks. Ikke relevant).»

– Må sjekke tekstlikhetene manuelt

Overfor Filter Nyheter understreker jusprofessor Tarjei Bekkedal ved Universitetet i Oslo at det ikke er mulig å sette noen nedre grense for en treffprosent som skulle tilsi at det bare er snakk om trivielle tekstsammenfall:

– Selve tallet i seg selv sier ikke noe om dette er tekstlikhet som er kreditert eller som ikke er kreditert – det må du sjekke manuelt.

Bekkedal forklarer at det ofte er en høy treffprosent på besvarelsene som leveres ved hans fakultet. Det kommer av at jus-faget i stor grad er et studium av tekst, og at det derfor ofte er tekstlige sammenfall med skriftlige kilder som lovdata.no, dommer og fagartikler.

– Som regel ligger jus-oppgaver på 20 prosent tekstlikhet, men som regel er det med korrekt bruk av fotnoter og kildehenvisning. Det kan med andre ord være 20 prosent tekstlikhet, og 0 prosent avskrift eller plagiat.

– Kan gå under radaren

Når man skal kontrollere en besvarelse for mulig plagiat, er man nødt til å gå inn og vurdere eksemplene på tekstlikhet manuelt, utdyper Bekkedal, og forklarer at tekstlikhetene blir fordelt på ulike kategorier kilder:

– Du må rett og slett kombinere dette plagiatprogrammet med menneskelig erfaring. Dersom det for eksempel er mye sammenfall med masteroppgaver – som ikke er så vanlig å sitere i mitt fag – gjør du en nærmere sjekk.

Men også i den manuelle gjennomgangen kan det glippe, påpeker han.

Hvis plagiatprogrammet markerer et tekstlig sammenfall med en fagartikkel som man ville forvente at var sitert, kan det hende at man ikke hefter seg ved det eller sjekker det nærmere.

– Det er en utfordring når man bruker dette programmet. Man blir møtt med disse tallene – fem prosent sammenfall med en lærebok – og kan tenke at «ja, det er ikke så uvanlig det», og så sjekker man ikke nærmere.

– Ved slike tilfeller kan det gå under radaren, fordi du ikke er så obs på det. Du er mer obs på de tilfellene hvor det typisk er en risiko for avskrift.

Professor Tarjei Bekkedal. Foto: Eva Dobos

Enige om å ikke ha prosentgrense

Filter Nyheter har spurt de ti største studiestedene i Norge – som alle bruker plagiatverktøyet Ouriginal – om de opererer med en nedre prosentgrense for når sensorene skal gå inn i plagiatrapporten og vurdere funnene av tekstlikheter nærmere.

Samtlige studiesteder svarer at de ikke har noen slik terskel.

Studiestedene er også forbausende samstemte i at tekstlikhetene som dukker opp i plagiatkontrollen kun er en første indikasjon og at sensorene må gå inn manuelt i de ulike funnene for å avgjøre om studenten faktisk har plagiert eller har sitert riktig.

– Nei, UiB har ingen prosentgrense. Prosentsatsen angir kun at det er en tekstlikhet. Man må derfor sjekke rapportene for å se hva det er tekstlikhet mot, svarer for eksempel Studieavdelingen ved Universitetet i Bergen.

Konstituert avdelingsdirektør Julia Holte Sempler ved Universitetet i Tromsø uttaler tilsvarende:

– Nei, det er ingen fastsatt prosentgrense, og det er svært viktig å ikke blande sammen prosentandel tekstlikhet med plagiat. Rapporten viser kun andel tekstlikhet med andre kilder i databasen eller på nett, og den sier ingenting om hvorvidt studenten har referert riktig.

Også seniorrådgiver og jurist Anne Marie Snekvik ved NTNU bekrefter at universitetet ikke har noen fastsatt prosentgrense:

– Dersom plagiatkontrollen slår ut, må faglærer/sensor alltid foreta en manuell gjennomgang av studentens besvarelse for å sjekke om det som er avdekket av likheter er av en slik art at det er mistanke om fusk. Plagieringskontrollen er kun et verktøy.

Universitetet i Oslo oppgir også at de ikke har noen regel for hvor mange prosent tekstlikhet det kan være før studenten blir mistenkt for fusk.

Forsiden på Ingvild Kjerkols masteroppgave «Ledelse i en digitalisert hjemmetjeneste», som hun leverte ved Nord universitet 30. august 2021 mens hun satt som stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag.

– Oppdages vanligvis ikke gjennom plagiatkontroll

23. januar uttalte professor Asbjørn Røiseland ved OsloMet seg til NRK om hvordan han tror sensorene i praksis forholder seg til resultatene fra den elektroniske plagiatkontrollen:

«Hadde det vært 20–25 prosent hadde man gått inn i oppgaven og sett nærmere på den. Men er det under det, er det få sensorer som går inn i det. De fleste vil ikke ha tid til det.»

Til Filter Nyheter medgir Røiseland at han nok heller ville sagt 15 prosent som en tommelfingerregel, og ikke som noen «absolutt grense». Han understreker at han ikke mener det bare er å legge vekk oppgaven dersom plagiatkontrollen kommer ut med et lavt tall.

Poenget er snarere at han mener treffprosenten inneholder «alt mulig», også tekst som er sitert helt riktig, og at den beste kontrollen utøves gjennom godt faglig skjønn:

– Vanligvis oppdages ikke sånne ting gjennom plagiatkontrollen, men ved at du finner brudd i teksten. Et avsnitt er litt dårlig formulert og plutselig kommer det noe som er veldig elegant – du ser at det ikke er flyt der.

Hvis det kommer mange slike brudd i teksten blir man mistenksom og sjekker nærmere, forklarer han.

– Den aller alvorligste saken jeg har hatt som sensor ble ikke oppdaget av plagiatkontrollen. Det var et eksempel hvor studenten hadde forfalsket hele det empiriske materialet og analysen, tatt det fra en annen masteroppgave og bare byttet navn på «casene». Så verktøyet er ikke perfekt.

Tror det er stor variasjon i praksis

Røiseland vedgår også at han synes portalen til plagiatkontroll-verktøyet er «veldig veldig komplisert og lite brukervennlig». Dersom sensor klikker seg inn på de enkelte treffene, produserer verktøyet en rapport som ifølge professoren kan bli flere hundre sider lang og er «forferdelig dårlig» presentert.

Professoren påpeker at det er et system for hvor mye tid som er avsatt på hans arbeidsplan til sensur, og at det «ikke er så mye».

– Hvis jeg skulle ha gått gjennom en slik rapport hver gang, ville jeg nesten ikke fått gjort annet. Det er masse, masse arbeid rett og slett.

Med mindre treffprosenten i plagiatrapporten skårer veldig høyt, mener Røiseland derfor at det er bedre bruk av tid å heller gå gjennom oppgaven på egen hånd.

– Jeg vil tro det er sensorer som ikke forholder seg til en slik plagiatrapport i det hele tatt. Det tror jeg gjerne. Jeg tror det er veldig ulik praksis, her.

– Men det som er felles da, heldigvis, er at det er mange sensorer med god erfaring og godt faglig skjønn. Det er den menneskelige delen av dette som er det viktigste.

Professor Asbjørn Røiseland ved OsloMet. Foto: Privat

– Ser at kan være uheldig

På spørsmål om hva begrunnelsen er for at Nord universitetet opererer med terskelen på 20 prosent, svarer kommunikasjonssjef Andreas Førde:

– Prosentandelen er satt ut fra at det i alle oppgaver vil være en andel tekstlikhet på grunn av for eksempel maler, standard formuleringer, med videre. Nevnte andel treff er en guide, men det presiseres at plagiat likevel kan forekomme.

Han legger til at sensorene er erfarne akademikere som kjenner godt til sitt fagområde, og at de aller fleste har sitt virke i akademia, også ved andre institusjoner:

– Vi ser at det kan være uheldig at det står en prosentandel, og veilederen vil bli bearbeidet. I sektoren finnes nok eksempler på begge deler. Det er uansett sensorens helhetlige vurdering som er gjeldende. Vi har eksempler på plagiat med prosentvis treff under 5 prosent, samt høyere andel prosenttreff.

Retningslinjene ble utarbeidet 1. januar 2021 og senere justert 11. januar i fjor. Førde forteller at universitetet har planer om en ny justering for å ta høyde for den digitale utviklingen som har vært, herunder utviklingen innen kunstig intelligens og chat-teknologi:

– Retningslinjene vil nå bli evaluert på nytt. I den forbindelse har vi planer om å revidere dem i samarbeid med andre i sektoren.

Nord universitet har sitt hovedcampus i Bodø. Foto: Silje Johanne Eggestad

Dette sier de ti studiestedene

Studiestedene som Filter Nyheter kontaktet er de ti største i Norge målt etter antall registrerte studenter i 2022.

Vi spurte om studiestedene har en fastsatt prosentgrense for hvor mye tekstlikhet som kan dukke opp gjennom plagiatkontroll-verktøyet og som vurderes som ikke mistenkelig, før sensor skal gå inn i oppgaven og vurderer nærmere om det er mistanke om fusk. Dette er hva de svarte:

NTNU ved seniorrådgiver og jurist Anne Marie Snekvik:

– NTNU har ingen fastsatt prosentgrense. Dersom plagiatkontrollen slår ut, må faglærer/sensor alltid foreta en manuell gjennomgang av studentens besvarelse for å sjekke om det som er avdekket av likheter er av en slik art at det er mistanke om fusk. Plagieringskontrollen er kun et verktøy (…)

Universitetet i Oslo ved kommunikasjonsrådgiver Kristine Strømmen:

– UiO har ikke regler for hvor mange prosent tekstlikhet det kan være før studenten får dårligere karakter eller blir mistenkt for fusk. Dette inngår i en helhetlig, skjønnsmessig vurdering hvor det legges vekt på blant annet hvor erfaren studenten er, hvor i studieløpet emnet ligger og i hvilke deler av besvarelsen det er tekstlikhet (…)

– Ouriginal er verktøyet som brukes i plagiatkontroll, men kontrollen av tekstlikhet er bare en del av den faglige vurderingen som gjøres i det enkelte tilfellet.

OsloMet ved rådgiver Marte Odland ved Eksamenskontoret:

– OsloMet har ingen tekstlikhetsgrense for hva som skal til for at en oppgave skal vurderes nærmere for om det er mistanke om fusk. Rapportene viser kun hvor mye tekstlikhet som er funnet og hva som er kildene for tekstlikheten.

– Tekstlikheten og prosenten i seg selv er ikke nok til å vurdere hvorvidt det er grunnlag for mistanke om plagiat. En innlevering kan ha høy treffprosent fordi studenten f.eks. har referert til kilder på korrekt måte, og i motsatt ende kan en lav treffprosent på en masteroppgave bety tekstlikhet på flere sider. Høy likhetsprosent på tekstlikhet er altså ikke det samme som plagiat. Merk at det også kan oppstå mistanke om fusk av andre grunner enn tekstlikhet.

Handelshøyskolen BI ved senior kommunikasjonsrådgiver Hannah Møller Endresen:

– BI har ikke en fastsatt prosentgrense for hvor mye tekstlikhet som er akseptert og ikke. Vår erfaring er at det ikke nødvendigvis er en klar sammenheng mellom prosentandel tekstlikhet og hvorvidt studenten har fusket. Prosenten tekstlikhet vil også vise kilder det er henvist riktig til og en høy prosent betyr ikke nødvendigvis plagiat. Motsatt kan også en oppgave med lav prosentandel tekstlikhet inneholde plagiat. Dette er en faglig vurdering som våre sensorer skal ta i hvert enkelt tilfelle.

Universitetet i Bergen ved Studieavdelingen:

– Nei, UiB har ingen prosentgrense. Prosentsatsen angir kun at det er en tekstlikhet. Man må derfor sjekke rapportene for å se hva det er tekstlikhet mot.

– På UiB er det administrasjonen som mottar analyserapportene. Dersom de mistenker fusk, kontakter de fagmiljøene for en vurdering. Eventuelt så er det sensor som mistenker fusk under sensur, og kontakter administrasjonen for å se nærmere på analyserapporten.

Universitetet i Tromsø ved konstituert avdelingsdirektør Julia Holte Sempler:

– Nei, det er ingen fastsatt prosentgrense, og det er svært viktig å ikke blande sammen prosentandel tekstlikhet med plagiat. Rapporten viser kun andel tekstlikhet med andre kilder i databasen eller på nett, og den sier ingenting om hvorvidt studenten har referert riktig. Den gjennomsnittlige treffprosenten på en eksamen vil variere ut ifra hvilken oppgave som skal besvares. Det vil for eksempel være jevnt over høyere prosent i besvarelser der det ofte må henvises til lovtekster, eller lignende.

– Rapporten skal understøtte sensorene i arbeidet deres med å vurdere studentens selvstendighet og presisjon i referansebruk. Så vil de praktiske og faglige tilnærmingene til bruk av verktøyet være litt ulik fra fag til fag.

Universitetet i Sørøst-Norge ved studiedirektør Vibeke Bredahl:

– Alle skriftlige innleveringer som leveres i eksamenssystemet gjennomgår rutinemessig, elektronisk plagiatkontroll. Verken UH-loven, eller Universitetet i Sørøst-Norges egne forskrifter, har fastsatt en nedre prosentgrense for hvor mye tekstlikhet som utgjør mistanke om fusk. Men, ved utslag på plagiatkontrollen, går plagiatrapporten til sensor for vurdering av funnene.

– Dersom plagiatrapporten viser tekstlikhet med andre kilder, må sensor vurdere funnene. Sensor vurderer både omfanget og hva slags type tekstlikhet som er registrert. Dersom det er mistanke om fusk, skriver sensor en redegjørelse for dette. Eventuelle treff, eller funn, dokumenteres og oversendes seksjon for eksamen.

Høgskolen på Vestlandet ved prorektor utdanning Anne-Grethe Naustdal:

– Vi opererer ikkje med ein terskel for prosent av tekstlikskap. Prosenten kan gi ein peikepinn, men ein må undersøkje i den enkelte saka kva det er treff mot, og vurdere om treffa er rekna som plagiat eller ikkje (…)

– Vi har ein grundig prosess i handsaminga av plagiatsaker. Vi har lik rutine for alle fakulteta, men det varierer i omfang av saker ved dei ulike fakulteta på grunn av ulike tradisjonar knytt til vurdering. Der det vert nytta mykje skuleeksamen blir det naturleg færre plagiatsaker.

Høyskolen Kristiania ved eksamenssjef Silje Hjelseth Nygaard:

– Nei, på Kristiania opererer vi ikke med en fastsatt grense. Prosentgrensen sier i seg selv ikke noe om hvorvidt det har foregått plagiering eller forsøk på fusk i en besvarelse. Det er nok slik at et høyt utslag av tekstlikhet vil få sensoren til å gjøre en ekstra kontroll av besvarelsen, men det kan også være andre forhold en sensor reagerer på, som fører til mistanke.

– Praksis vil nok variere. Noen sensorer vil se at det er mange treff på tekstlikhet i en uredigert rapport og deretter sende den til studieadministrasjonen for videre utredning med en gang, mens andre vil gå inn i verktøyet for selv å fjerne «ubetydelige» treff og dermed selv finne ut om det er grunn til mistanke eller ikke.

Høgskolen i Innlandet ved prorektor utdanning Stine Grønvold:

– Høgskolen har ikke en fastsatt prosentgrense for tekstlikhet. Dette vurderes individuelt i hver sak, også fordi tekstlikhet kan være legitimt avhengig av f.eks. oppgavetekst og annet.

– Oppgavene sjekkes av verktøyet, før sensor gjør en individuell vurdering av eventuell tekstlikhet.

