DONALD TRUMPS TIDLIGERE handelspolitiske rådgiver Peter Navarro er dømt for ringeakt for 6. januar-komiteen. Han er med det den andre av eks-presidentens rådgivere – etter Stephen Bannon – som blir dømt for å nekte å rette seg etter Kongress-komiteens begjæringer om å forklare seg. Der Bannon ble dømt til fire måneders fengsel (men går fri i påvente av ankesak) risikerer Navarro i verste fall ett år for hvert av de to tiltalepunktene og en bot på 100 000 dollar når straffeutmålingen kommer i januar.

Selv sier han at han er villig til å gå i fengsel for saken, men er overbevist om at dommen er feil og at han vil anke. Hans forsvar, som ble tilbakevist i retten, var at han ble direkte beordret av Trump til å ikke samarbeide med 6. januar-komiteen og at han derfor er beskyttet av presidentembetets makt. The New York Times



APPLE-AKSJER FALLER i verdi på amerikanske børser for andre dag på rad etter nye meldinger om at offentlig ansatte i Kina forbys å bruke selskapets telefoner. Samtidig faller verdien på aksjer i SMIC, Kinas største produsent av databrikker, etter at to Kongress-representanter i USA har tatt til orde for nye restriksjoner på eksport av deler til selskapet. BBC/CNN



49 SIVILE ER DREPT i et islamistisk angrep mot en elvebåt i Mali i Vest-Afrika, ifølge interimregjeringen i landet. På tross av Wagner-gruppas påstander om at de har klart å snu krigen mot islamistene til sin fordel, skal også 15 soldater være drept i et angrep på en militærleir. I denne kampen skal også 50 islamister ha mistet livet. Regjeringen har erklært tre dagers landesorg.