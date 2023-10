Nødaggregatene på sykehus i Gaza kan gå tomme innen 24 timer

DRIVSTOFFRESERVENE TIL ALLE SYKEHUS PÅ GAZASTRIPEN forventes kun å rekke ut mandag, noe som kan sette tusenvis av liv i fare, varsler FNs humanitære kontor (OCHA) rundt midnatt. Ifølge Røde Kors setter mangelen på nødaggregater blant annet nyfødte barn i kuvøse og eldre pasienter som trenger oksygen i fare. Det stopper også muligheten for dialysebehandling og røntgen. «Uten strøm risikerer sykehus å bli til likhus», har foreningens regionale direktør advart. The Guardian/DR/Dagbladet



UTENLANDSKE STATSBORGERE, og palestinere med andre statsborgerskap, vil kunne krysse grensen fra Gazastripen til Egypt etter klokka ni mandag morgen, samtidig med at humanitær hjelp får komme inn til Gaza.



Søndag kveld skrev også statsminister Jonas Gahr Støre på Twitter at han har snakket med Egypts president, Abdel Fattah al-Sisi, om et akutt behov for humanitær tilgang til Gaza. «Han sa at Egypt er klar for å sende humanitær hjelp inn til Gaza og for å åpne grensen for utenlandske statsborgere», skrev Støre. 170 norske borgere ønsker bistand fra norske myndigheter for å komme seg ut. I natt ba også paven om å åpne en humanitær korridor.

Samtidig sa en talsperson for Israels hær, oberstløytnant Jonathan Conricus, at en bakke...