Netanyahu oppløser krigskabinettet i Israel

Israels statsminister Benjamin Netanyahu informerte sine ministre mandag at han oppløser regjeringens krigskabinett. Netanyahu mener det ikke lenger er behov for krigskabinettet etter at den pensjonerte generalen Benny Gantz fra det moderate opposisjonspartiet Nasjonal enhet valgte å tre ut av det i forrige uke, skriver The Guardian. Grepet ses på som en maktdemonstrasjon fra Netanyahu overfor hans allierte på ytre høyre, som øyeblikkelig etter Gantz’ fratreden krevde en plass ved kabinettbordet, blant dem Israels nasjonale sikkerhetsminister, høyreekstreme Itamar Ben-Gvir. Hebraiske medier melder, ifølge The Guardian, at Netanyahu har som plan å treffe viktige avgjørelser om krigen med sine nærmeste rådgivere – som altså ikke inkluderer Ben-Gvir – før han presenterer dem for det ordinære sikkerhetsrådet som er ventet å ta over krigskabinettets beslutningsmyndighet.

Det tverrpolitiske kabinettet, som ved siden av Netanyahu og Gantz har bestått av forsvarsminister Yoav Gallant, ble opprettet etter 7. oktober i fjor for å treffe avgjørelser om Israels krig mot Hamas i et tegn på nasjonal samling. De siste månedene har imidlertid motsetningene innad i kabinettet blitt stadig synligere, blant annet om hvilken plan Israel skal ha for Gaza etter krigen.

SATT PÅ TERRORLISTE: Fredag kveld kunngjorde det amerikanske utenriksdepartementet uventet at USA fører opp Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) som internasjonal terrororganisasjon. (Les pressemeldingen her). Samtidig navngis også tre av den nazistiske organisasjonens svenske toppledere – Fredrik Vejdeland, Pär Öberg og Robert Eklund – som Specially Designated Global Terrorist. DNM har i en årrekke hatt medlemmer i Norge.

I de nordiske landene følges DNM tett av sikkerhetstjenestene, men nynazistene er ikke regnet som en terrororganisasjon. De siste årene har DNM blitt svekket, og det er ikke noe med den nylige utviklingen som forklarer USAs beslutning. Trolig er det snakk om en mer enn to år lang prosess i utenriksdepartementet og ikke en fersk vurdering. Ekstremismeforsker Jacob Aasland Ravndal, som har fulgt nøye med på Den nordiske motstandsbevegelsen det siste tiåret, mener amerikanerne «bommer». – Det er synd når det blir så politisk at man ender opp med å klassifisere grupper som ikke tilfredsstiller en normal definisjon på en terrorgruppe. Jeg er også usikker på om dette har noen heldige effekter. Om noe så vil dette skape mer oppmerksomhet rundt organisasjonen, og det ønsker de jo, sier han til NRK.

FRATATT SKYTEVÅPEN: Politiet grep i fjor høst inn mot våpentillatelsen til en av mennene som deltok på oppstarten av det høyreekstreme kamptreningsnettverket «Active Club» i Norge. 31 år gamle Roar Bergravf Eggum måtte da levere inn skytevåpen til Øst politidistrikt, etter det Filter Nyheter får opplyst på grunn av koblingen til organisert, voldsfremmende høyreekstremisme. 31-åringen, som tidligere skal ha drevet aktivisme for Den nordiske motstandsbevegelsen, har ikke svart på noen av våre spørsmål om sakskomplekset.

I Sverige og en rekke andre land bruker Active Club-tilknyttede personer propaganda som spiller direkte på bruk av skytevåpen – blant annet tegninger av automatgevær i kombinasjon med slagord som «Defend your tradition» eller «Defend Europe».

Les hele artikkelen her!

140 DAGER IGJEN: Joe Bidens valgkampapparat bruker nå straffedommen mot Trump aktivt i tv-reklamer som skal sendes i avgjørende vippestater de neste ukene. «Vi ser Donald Trump som den han er. Han er dømt for 34 forbrytelser, er holdt ansvarlig for seksuelt overgrep og begikk bedrageri», heter det i den ferske videosnutten, over bilder av Trump mellom rettsbetjenter og det offisielle politibildet av ham fra en av pågripelsene. Biden-reklamen framstiller valget i november som mellom «en dømt kriminell som bare tenker på seg selv» og «en president som kjemper for din familie». (Se videoen her)

HAVVIND-SATSING: Utbygging av flytende havvind i Norge skal støttes med 35 milliarder kroner, slik at olje- og gassinstallasjonene i Nordsjøen kan elektrifiseres uten at det går ut over kraftbalansen på land og Kirsti Bergstø kan rekke opp hånda neste gang Atle Bergstrøm spør partilederne om de tror at klimamålene blir nådd. Støtteprogrammet for vindturbiner til sjøs er en av nyhetene fra SVs enighet med Ap og Sp om revidert statsbudsjett, klart i dag etter forhandlinger på overtid. Det er fortsatt uklart når pengene kommer, og hvor mye fossilbransjen skal bidra med i økt CO2-avgift.

Andre nyheter fra budsjettforliket er økt barnetrygd for unger over 6 år og flere studentboliger. Til gjengjeld økes oljepengebruken noe, men ikke mer enn at den blir på nivå med regjeringens opprinnelige budsjettforslag, ifølge Aps Tuva Moflag.

