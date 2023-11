Netanyahu: Israel hadde «sterke indikasjoner» på militært bruk av Gaza-sykehus

ISRAEL HAR «STERKE INDIKASJONER» på at Hamas holdt gisler i Shifa-sykehuset i Gaza, selv om samtlige var ført bort da de israelske soldatene ankom og tok seg inn denne uka. Det sier statsminister Benjamin Netanyahu i et nytt intervju med en amerikansk tv-kanal. Hamas avviser at bygningene er brukt til militære formål og hevder det israelske militæret lyver om om at det er funnet flere våpen og avdekket tunneler under Shifa. En talsperson for Det hvite hus sier USA er sikre på sin egen etterretning som støtter israelernes påstander, men vil ikke utdype. Liket til en av israelerne som ble tatt som gisler i terrorangrepet 7. oktober er i natt funnet og identifisert i nærheten av sykehuset.

Netanyahu sier videre at bakkekrigen har brakt Israel nærmere sitt mål om å få løslatt de vel 250 gislene som befinner seg på Gaza. Han sier de væpnede styrkene har hatt og fortsatt har som intensjon å skade og drepe færrest mulig sivile, men innrømmer at de ikke har lyktes. Israel har spredd flyveblader i sør-Gaza der befolkningen bes om å flykte, noe som kan tyde på at det planlegges en bakkeinvasjon også der. CBS News/Haaretz/CNN/Reuters

FN-ORGANISASJONEN Verdens matvareprogram sier innbyggerne på Gaza står i umiddelbar fare fo...