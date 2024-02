Netanyahu: Gissel-avtale med Hamas vil ikke forhindre Rafah-angrep

ISRAELS STATSMINISTER Benjamin Netanyahu sier angrepet på Rafah vil bli «noe forsinket», men likevel gjennomført på et senere tidspunkt selv om Hamas går med på en avtale om å løslate flere av sine gisler i Gaza. Forhandlere skal i helgen ha kommet i mål med et såkalt rammeverk for en slik avtale, og en israelsk delegasjon er på vei til Qatar for å fortsette prosessen.

Forsvarsminister Yoav Gallant sier at en midlertidig våpenhvile i Gaza ikke vil stanse angrepene mot Hizbollah i Libanon, og at den sjiamuslimske militsen skal tvinges lenger vekk fra grensen mellom landene, enten det skjer med tvang eller diplomatiske midler.

Israels militære styrker har overlevert Netanyahus krigsregjering en plan for å evakuere palestinske sivile fra Rafah og andre soner med pågående kamper. Regjeringen skal ha godkjent en plan for å slippe mer nødhjelp inn på området. Al Jazeera/Haaretz/DN (NTB)

BRASILS EKSPRESIDENT Jair Bolsonaro forteller tusenvis av tilhengere på et event i Sao Paolo at han er et offer for politisk forfølgelse og at det er en løgn at han forsøkte å kuppe makten i landet i 2022.

Ytre høyre-politikeren etterforskes fortsatt av politiet for kuppforsøk etter å ha hevdet – uten belegg – at det lå juks til grunn...