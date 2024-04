ISRAEL TAR FLERE GREP FOR å øke distribusjonen av humanitær hjelp i Gaza etter at USAs president Joe Biden setter hardt mot hardt i samtale med statsminister Benjamin Netanyahu. Det er første gang de to statslederne telefonerer etter drapet på sju medarbeidere fra organisasjonen World Central Kitchen denne uka. Biden skal ha gjort det klart at USAs fortsatte støtte til Israel avhenger av en reell forbedring av sikkerheten til såvel sivile palestinere som hjelpearbeidere i Gaza.

Bare timer etter telefonsamtalen kunngjorde Israel at grensepasseringen Eres i Nord-Gaza, som har vært stengt siden terrorangrepet 7. oktober i fjor, blir midlertidig gjenåpnet. I tillegg skal havna i den israelske kystbyen Ashdod åpnes for mottak av humanitær hjelp som kommer sjøveien, og det skal tillates mer hjelp fra Jordan gjennom grensepasseringen Kerem Shalom i Sør-Gaza. BBC News/The Guardian/Haaretz

TRUMP ER TILDELT TO TILBAKESLAG i kampen mot straffeforfølgelse: I både dokumentsaken i Florida og i valginnblandingssaken i Georgia har dommere slått ned presidentkandidatens siste forsøk på å få sakene avvist. Samtidig reiser statsadvokat Letitia James i New York spørsmål ved Trumps løsning for å kausjonere for pengene han er dømt å betale i bedragerisaken mot Trump Corporation. CNN/The New York Time...