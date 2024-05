NEDTUR FOR LØSRIVERNE I KATALONIA: Er el procés over? Helgas valg til delstatsparlamentet i den spanske regionen Katalonia er hvertfall et historisk tilbakeslag for den katalanske selvstendighetsprosessen, selv om seierherrene i sosialistpartiet ikke vil kunne danne delstatsregjering uten harde forhandlinger med mulige koalisjonspartnere, skriver storavisa El Mundo i dag. Sosialistenes fremgang – fram med 9 til 42 mandater etter å ha fått 28 prosent av stemmene – innebærer at partiene som ønsker en løsrivelse fra Spania for første gang på over 40 år mister muligheten til å danne flertall. Såvel misnøye med den lokale økonomien som den sterke stillingen til nasjonale høyre- og ytre høyre-partier ligger til grunn for at det kunne skje, mener El Mundo – mens den jublende sentralregjeringen i Madrid kunngjør at det er statsminister Pedro Sánchez’ tilretteleggelse for «harmoni, dialog og sameksistens» som er årsaken til at katalanske velgere har stemt som de har gjort. I fjor utløste statsministeren rasende demonstrasjoner i gatene ga han ga amnesti til Carles Puigdemont og andre oppvigleri-tiltalte selvstendighetsledere som utløste en konstitusjonell krise i 2017 og 2018, og nå erklærer Puigdemont at han tar opp igjen kampen om presidentembetet. Klarer ikke sosialistenes mann i Katalonia, tidligere helsemininister Salvador Illa, å bli enig med koalisjonspartnere, kan det bli omvalg.

FRYKTER YTRE HØYRES FRAMMARSJ I EU: Foran valget til Europaparlamentet i starten av juni står ytre høyre sterkere i Europa enn noen gang. Én måling predikerer at nasjonalistiske høyre og ytre høyre kan ende opp med hele en fjerdedel av setene i parlamentet. Filter Nyheter har møtt en av EU-parlamentets visepresidenter, Marc Angel, fra Luxemburg sosialistiske arbeiderparti, som kaller utviklingen skremmende. Han mener moderate høyrepartier bidrar til å «hvitvaske» de mer ekstreme partiene. – Den moderate høyresiden har ingen skam knyttet til å lage koalisjoner med høyreekstreme lenger – de leker med ilden, sier han, idet vi følger ham rundt i gangene i parlamentsbygget. Angel mener det finnes klare tegn på at krefter fra utsiden støtter ytre høyre og er med å påvirke den politiske debatten for å nøre oppunder splittelse og strid i Europa. Blant stridspunktene er det grønne skiftet og jordbrukskrisen, noe Angel fikk kjenne på kroppen da han en dag ankom EU-bygget i gjødsel-fylte gater. Les hele intervjuet i vår ferske artikkel her.

BESKRIVER GRUFULLE FORHOLD FOR PALESTINSKE FANGER: Tidligere ansatte ved Sde Teimanleiren i Israel beskriver tortur, ydmykelse og umenneskelig behandling av palestinske fanger overfor CNN. Kanalen skriver at leiren er rundt 18 mil fra Gaza og kan deles i to — en del hvor palestinske fanger fra Gaza oppholder seg under ekstreme forhold, og en som er et slags feltsykehus hvor skadde fanger blir lenket fast til senger i bleier og blir matet gjennom sugerør. Tidligere ansatte forteller om et tilfelle hvor en fange måtte amputere på grunn av skader fra håndjern. En annen sier han ble bedt om å utføre medisinske inngrep på pasienter som han ikke var kvalifisert til å gjøre uten å bruke bedøvelse.

LEDER FORTSATT: Donald Trump leder fortsatt i fem potensielt avgjørende vippestater ved presidentvalget i USA til høsten. Det viser en ny undersøkelse der folk som har registrert seg for å stemme blir bedt om å velge mellom Trump og Joe Biden (i det virkelige valget kan den uavhengige kandidaten Robert Kennedy jr. ta en liten andel av stemmene). Et ønske om endring og en misnøye med den sittende presidentens håndtering av Gaza-krigen er blant årsakene til at flere ikke-hvite, unge velgere ikke lenger sier de vil stemme på Biden, skriver The New York Times. Det er 175 dager igjen til valget.

REITANS KIOSKKJEDER VIL SLUTTE Å SELGE SIGARETTER: – Vi ser allerede en synkende etterspørsel på sigaretter og ønsker å bidra til å fase dette ut på sikt, sier kategori- og innkjøpsdirektør Anniken Staubo i Reitan Convenience til E24. Uttalelsen kommer kort tid etter at svenske medier skriver at 7-Eleven og Pressbyrån i Sverige fra og med 2026 vil slutte å ta inn flere sigarettprodukter- og varemerker.

BUSS-KRISE I OSLO AVVERGET: Busstrafikken i Oslo kommer likevel ikke til å stanse opp fordi ett kommunalt selskap ikke klarer å betale bøtene det er ilagt av et annet kommunalt selskap. Det som kunne blitt tidenes skrekkhistorie for den såkalte New Public Management-skolen for offentlig styring – de som vil drive kommunale tjenester etter noe som etterlikner bedriftsøkonomiske prinsipper – er avverget etter at bussoperatøren i dag har fått konkursbeskyttelse (det får en jo til å lure på om Unibuss er too big to fail, noe som i tilfelle undergraver de samme prinsippene). Marerittvinteren 2023-24, med et stort antall forsinkelser og kanselleringer, lå til grunn for selskapets krise. Nå må det gjennom såkalt tvungen restrukturering og få tilskudd av egenkapital. Men bussen går, dere! Bussen går!

