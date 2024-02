– Russiske myndigheter bærer det hele og fulle ansvar for Navalnyjs tragiske død, sier Norges statsminister Jonas Gahr Støre etter at opposisjonsleder Aleksej Navalnyj døde i en straffeleir nord i Russland i dag. (Dødsfallet er i skrivende stund ikke uavhengig bekreftet).

Overfor Novaja Gazeta gir Navalnys mor uttrykk for at han var i relativt god form så sent som i starten av denne uka. – Vi så ham i fengselet 12. februar. Han var i live, frisk og glad, sier Ludmila Navalnyja ifølge Reuters. Aktivistens kone, Julia Navalnyj, ber om at Vladimir Putin personlig holdes ansvarlig. Fredsprisvinner og Novaja Gazeta-redaktør Dmitrij Muratov kaller dødsfallet «et mord» i en en kommentar i egen avis. Også flere nordiske eksperter påpeker at Putin-regimet er ansvarlig uavhengig av selve dødsårsaken. – Han ble drept av det russiske regimet (...) Måten han ble behandlet på i fengselssystemet bidro direkte til hans død, sier Russland-ekspert Jakub Godzimirski i NUPI til VG.

Mens han drev politisk virksomhet i 2020 ble Navalnyj forgiftet med nervegiften novitsjok, i det som etter alt å dømme var et attentat utført av agenter fra FSB. Han overlevde etter behandling i Tyskland, kom tilbake til Russland i januar 2021 og har de siste årene vært politisk fange basert på oppkonstruerte straffesaker.

Til dokumentarfilmen «Navalny» ble Putin-kritikeren i 2021 bedt om å spille inn en beskjed til det russiske folk til den dagen han ble tatt av dage: «Dere får ikke lov til å gi opp. Hvis de bestemmer seg for å drepe meg, betyr det at vi er utrolig sterke. Vi må benytte oss av dette og huske at v...