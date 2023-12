Narko-politisk forening fikk ha «fagdag» på politihuset i arbeidstida

På politihuset i Trondheim hang det ved månedsskiftet november/desember plakater om en fagdag i regi av den ruspolitiske foreningen Norsk narkotikaforebyggende forening Trøndelag (NNF), som fant sted fra 09.00 til 14.00 mandag 4. desember.

Fagdagen, som var en del av NNFs «Bry Deg»-prosjekt, skulle være for ansatte i politiet, tolletaten og kriminalomsorgen. Foredragene ble holdt av politispesialister og -ledere.

Plakatene hang flere steder i politihuset, blant annet ved inngangene til kantina og ved personalinngangen.

NNPF som eneste kompetansehevende tilbud innen narkotika

NNF het tidligere Norsk narkotikapolitiforening (NNPF), men endret navn etter oppfordringer fra Politidirektoratet om å fjerne «politi» fra navnet.

I rapporten fra det regjeringsoppnevnte Rolleforståelseutvalget, et utvalg som i ett år gransket politiets bindinger til NNPF, ble flere forhold ved foreningens fagdager for politiansatte problematisert.

Det gjaldt blant annet:

At NNPFs tilbud så ut til å være det eneste lokale kompetansehevende tilbudet innen narkotikafeltet. Utvalget skriver at de ikke har kjennskap til om andre foreninger som utfordrer NNPFs ruspolitikk har vært representert på foreningens fagdager.

At en anonym politiansatt fortalte utvalget at politiledelsen oppfordret dem til å delta på NNPFs fagdager, og at fagdagene ble betraktet som tjenestelige. Personen fikk beskjed fra sin leder om å sende ansatte «fordi dette var den kompetanseheving som var». Når det gjaldt NNPFs kurs og fagdager var det en innarbeidet praksis at ansatte fikk lov til å bytte vakter dersom de falt på turnusfri dag, slik at de skulle få lønn for å delta på det som ble ansett som en del av tjenesten, ifølge rapporten.

At det tidligere har vært krav om obligatorisk oppmøte og NNPF-medlemskap for å kunne delta. (På NNFs fagdag i Trøndelag var det spesifisert i invitasjonen at medlemskap i foreningen ikke er påkrevd.)

Utvalget trakk også fram at politiledelsens «vedvarende deltagelse og tilretteleggelse» av ansattes deltagelse tyder på at fagdagene har hatt høy status i politiet, og at dette har bidratt til å legitimere dem.

Som Filter Nyheter tidligere har omtalt var også NNPFs «Bry Deg»-prosjekt en sentral del av granskningen. Utvalget påpekte at Bry Deg-prosjektet gjorde det vanskelig å skille foreningens virksomhet fra politiet med tanke på forebygging av narkotikakriminalitet, og at skillet mellom NNPF og politiet ble ytterligere utydeliggjort på grunn av de politifaglige trekkene ved kampanjen, henvisninger til politikunnskap og politierfaring.

– Ikke ansvarlig for opplæring av våre ansatte

NNF-fagdagen på politihuset i Trondheim ble godkjent av Trøndelag politidistrikt, men ikke som et kompetansehevende tiltak:

– De har fått låne møterom i forbindelse med en fagdag, det er mitt ansvar. NNF er ikke ansvarlig for opplæring av våre ansatte. Det er den nærmeste leder som vurderer om foredragene har relevans for den enkelte ansatte og påmelding skjer deretter, skriver Trøndelags politimester Nils Kristian Moe i en e-post til Filter Nyheter via kommunikasjon.

Politimester i Trøndelag politidistrikt, Nils Kristian Moe. Foto: Politiet

Ifølge Moe ligger fagdagen «godt innenfor anbefalingene» til granskningsutvalget, og at temaene på denne fagdagen var «aktuelle for polititjenestepersoner å ha kunnskap om». Det var heller ikke obligatorisk, slik NNPFs fagdager tidligere har vært.

– Den ene foredragsholderen er fagansvarlig på området, og den andre var hovedetterforsker og en naturlig videreformidler av kunnskap rundt straffesaken.

– Det er ikke NNF som sikrer vår kompetanse på narkotikafeltet. Når det gjelder kompetanseheving og vedlikehold av kompetanse, følger vi Politihøgskolens opplegg for opplæring og utdanning. I tillegg videreutvikles kompetansen innen de aktuelle temaene gjennom blant annet Kripos og Økokrim.

– Hvilke andre frivillige/private/politiske foreninger får benytte politiets lokaler til fagdag i politiets arbeidstid?

– Det vil skje etter en konkret vurdering ved hver henvendelse.

– Det er hovedsakelig politiansatte som holdt foredrag på denne fagdagen for politiet. Hvorfor kan ikke politiet i Trøndelag arrangere denne type fagdager av eget initiativ, heller enn å benytte seg av en privat/politisk forening?

– Trøndelag politidistrikt har en rekke opplæringstiltak som vi gjennomfører selv. Temaene på denne fagdagen var aktuelle tema for polititjenestepersoner å ha kunnskap om.

Ikke obligatorisk

Stasjonssjef ved Trondheim sentrum politistasjon, Arve Nordtvedt, påpeker også at det var opptil den ansattes leder om foredraget ga relevant kompetanse til det daglige politiarbeidet.

– Hvis det var mulighet innenfor arbeidsdagen til å delta på den fagdagen der, så fikk de mulighet til det, sier Nordtvedt på telefon til Filter Nyheter.

– Vi har ikke gått inn og kvalitetssikret eller engasjert oss i hvorvidt dette er relevant kompetanse på politidistriktsnivå, det blir opp til den enkelte leder. Ut i fra tematikken i fagdagen kan de vurdere om det er greit å bruke fagdagen til dette eller ikke.

– Har dere gjort dere noen tanker om at denne arrangøren har et tydelig politisk ståsted?

– Det å forebygge kriminalitet er primærstrategien til politiet, de har i stor grad en forebyggende intensjon. Blant annet er et av temaene en orientering fra en ungdomsetterforsker i Stockholm, som sa noe om de utfordringene man har hatt i Sverige med kriminelle nettverk og gjengdannelse. De mener de har feilet i det forebyggende arbeidet med det resultatet som er i dag.

– Å få den kunnskapen og informasjonen er nyttig i vårt forebyggende arbeid. Blant annet for å forhindre at det oppstår gjengdannelser i Norge. Vi mener absolutt at dette er relevant informasjon for oss i vårt forebyggende arbeid. Hvis vi hadde ment at det ikke var relevant i forhold til vårt samfunnsoppdrag, så hadde vi aldri tilrettelagt for at noen hos oss kunne delta på sånne forsamlinger. Da må det være på deres fritid helt og fullt at de eventuelt hadde valgt å delta, sier Nordtvedt.

Stasjonssjef ved Trondheim sentrum politistasjon, Arve Nordtvedt. Foto: Politiet

Får ikke lenger delta på Utdanningskonferansen i arbeidstid

På spørsmål om hvilke generelle tiltak politiet har satt inn i lys av Rolleforståelseutvalgets granskning, trekker politimester Moe fram følgende:

Innstramming av rutiner for bierverv.

Økt fokus på bevissthet om rolleforståelse og tydelighet på hvem man representerer.

Alt ansvar for opplæring har distriktet selv, sammen med faglige føringer fra Politihøgskolen.

Økt fokus på etiske retningslinjer og et bevisst forhold til ytringsfriheten.

– Hvilke tanker gjør du deg om tilliten til politiet, dersom publikum opplever at politiet fortsetter å benytte seg av NNF på samme måte som før Rolleforståelseutvalgets rapport?

– Vi forholder oss ikke til NNF på samme måte som før Rolleforståelseutvalgets rapport. Tillit er noe innbyggerne må gi oss. Jeg håper og tror at den jobben vi har gjort opp mot Rolleforståelsesutvalgets rapport og den jobben vi gjør daglig, viser at vi er den tilliten verdig, svarer Moe.

Stasjonssjef Nordtvedt sier ansatte ikke lenger kan delta på NNFs årlige Utdanningskonferanse i arbeidstiden:

– Vi gir ikke lenger fri til å delta på den. Det er et bevisst valg i forhold til at vi ikke nekter medlemmer av den foreningen å delta, men at de må gjøre det på fritiden. Ikke i regi av politidistriktet i arbeidstiden, for å si det sånn. Det er det konkrete i forhold til å unngå den rolleblandingen.

Filter Nyheter har spurt NNF om kommentarer, og vil tilføye svarene når de kommer.

