Når isen smelter, vil Frp flytte oljeletingen etter

Frps leder Sylvi Listhaug foreslår å flytte iskanten lenger nord siden isen smelter. Iskanten er politisk bestemt og setter begrensninger for hvor langt nord i Barentshavet det kan letes etter olje og gass. «Når isen trekker seg nordover, må oljenæringa komme etter», sier Listhaug ifølge NRK. Men Listhaug har ikke med seg bransjeorganisasjonen Offshore Norge. Administrerende direktør Hildegunn Blindheim sier det ikke er stor interesse fra deres medlemmer for å lete etter olje i Barentshavet nord, selv om de er interessert i andre områder som Barentshavet sør, Norskehavet og Nordsjøen. Listhaug argumenterer likevel for at det er viktig å åpne områdene lengre nord av sikkerhetspolitiske årsaker, for ikke å bli avhengig av olje fra autoritære stater, i tillegg til at det skaper inntekt og arbeidsplasser.

INGEN I NÆRHETEN: Litt forsiktig skal man være med å tolke for mye ut fra Iowa-nominasjonsvalgets 110 000 stemmer, men Donald Trumps totale dominans i Det republikanske parti er nå altså stadfestet i et valg der rivalene fikk 30 prosentpoeng mindre oppslutning (Trump: 51,0% – DeSantis 21,2 – Haley 19,1 – Ramaswamy 7,7). Trumps seier var så overlegen at en del velgere faktisk fikk nyhetsvarslene om seieren før de hadde rukket å stemme.

Trump overpresterte blant dem med lav inntekt og i områder med mange hvite, evangelikale kristne, og gjorde det relativt svakt i fylker der mange har høy utdanning, skriver New York Times.

Ron DeSantis forsøkte i natt å framstille andreplassen som en suksess, men har i praksis ingen farbar vei i delstatene som står for tur, der den eneste hypotetiske overraskelsen kan bli et brakvalg for Nikki Haley i New Hampshire om en uke (med et enda mer hypotetisk momentum i kjølvannet av det).

Det er 293 dager igjen til presidentvalget.

FREDER AKUTT-TILBUD I LOFOTEN: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) lover at akuttkirurgien og fødetilbudet på sykehusene i Lofoten og Narvik skal vedvare. Det gjør hun i sin årlige sykehustale ved Haukeland sykehus i Bergen. Fra og med neste år lover regjeringen å frigjøre om lag 500 millioner kroner til sykehusene, noe som skal bety at det er slutt på pålagte effektiviseringskutt. Regjeringen vil heller ikke gå videre med Helse Nords forslag om å legge ned akuttilbudet (inkludert akutt-keisersnitt) ved Nordlandssykehuset i Lofoten og UNN Narvik og kun gjennomføre planlagte behandlinger på dagtid. Problemene bunner blant annet i mangel på helsepersonell og dårlig økonomi, men forslaget har skapt store protester lokalt, også blant ungdommen: – Jeg tror Kjerkol har kjent på det som litt ubehagelig, at vi ungdommer som snart skal bli voksne, skal ha så mye ansvar og være så politisk aktiv for å presse fram dette, sier er fornøyd Sigve Solberg, visepresident for russen på Vest-Lofoten videregående skole, til NRK.

FINSKE SELSKAPER BAK MISTENKELIG RUSSLAND-EKSPORT: I Finland finnes det mer enn 20 små logistikk- og videresalgs-selskaper som drives eller eies av russere fra unnselige lokaler i nærheten av knutepunktet Vantaa, og har levert Russland høyteknologi og andre produkter som kan bli brukt i krigen mot Ukraina. Mottakerne har koblinger til den russiske militærindustrien eller til russisk etterretning, avslører den finske allmennkringkasteren Yle. Det kan dreie seg om tilsynelatende hverdagslige produkter – for eksempel motordeler og sensorer – som ikke er en del av sanksjonene mot Russland, men likevel kan være uvurderlige for den russiske krigsinnsatsen, hevder eksperter.

Yle har også avdekket at et selskap i det ferske Nato-landet har eksportert en flyradar via Litauen til Kasakhstan, der den er levert på en flyplass der det russiske flyvåpenet opererer. Det er grunn til å mistenke at sanksjonerte varer fra vesten ofte «lekker» over grensa fra Kasakhstan til Russland.

Nylig ble direktøren og flere av de ansatte i to finske selskap tiltalt for å ha bidtratt til eksport varer i strid med sanksjonene. Samtlige nekter skyld.