ISRAELSKE BAKKESTYRKER angriper mål i det sørlige Gaza etter en voldsom bombekampanje som i helga gikk særlig hardt ut over byen Khan Younis. Søndag ble flere områder i byen pålagt å evakuere, med begrunnelse at Hamas-ledere skjuler seg der. En talsperson for IDF sa søndag kveld at soldatene utvider bakkeoperasjonene på hele Gaza-stripen, og at de kjemper «ansikt til ansikt mot terrorister». En talsperson for Unicef sier det hersker et nivå av panikk han ikke har sett før på et sykehus på Gaza. Det pågår i øyeblikket ingen formelle forhandlinger med sikte på en ny våpenhvile.

Qatar tar til orde for en internasjonal granskning av det landets statsminister mener er israelske forbrytelser i Gaza. Sjefsetterforsker Karim Khan i den internasjonale straffedomstolen sier den intensiverer sin etterforskning i Gaza og på Vestbredden mot de ansvarlige for terrorangrepet 7. oktober. BBC News/Al Jazeera/Haaretz

ET AMERIKANSK krigsskip har skutt ned tre droner under et angrep på handelsskip i Rødehavet. USAs sentralkommando hevder Iran-støttede Houthi-opprørere fra Jemen sto bak. The New York Times/Axios



PRESIDENTEN FOR COP28, det pågående FN-toppmøtet om klima i Dubai, hevdet så seint som i et møte i november at at d...