Muslimske stater får frie tøyler til å reagere mot koranbrenninger

DEN MUSLIMSKE, MELLOMSTATLIGE samarbeidsorganisasjonen OIC gjentar sin oppfordring til Danmark og Sverige om å stanse koranbrenninger. Organisasjonen sier seg skuffet over manglende innsats mot aksjonene i de skandinaviske landene og gir sine medlemmer frie hender til å innføre sanksjoner, kutte forbindelser eller på andre måter reagere. Sveriges utenriksminister Tobias Billström sier regjeringen skal studere resolusjonen nøye og fortsette dialogen og samarbeidet med OICs medlemsland.

Både Danmark og Sverige vurderer juridiske grep for å hindre aksjonister å brenne koranen utenfor muslimske lands ambassader. I Norge tar tidligere leder i Det mosaiske trossamfunn, Ervin Kohn, til orde for at også Norge bør forby koranbrenning i noen sammenhenger. Danmarks Radio/SVT/Klassekampen

FLERE DRONER HAR angrepet mål i Moskva. Samtlige er jammet eller skutt ned av luftvern, men en traff en