Motstridende signaler fra partileder: Norgesdemokratene-profil suspendert etter 22. juli-uttalelser til Filter

Onsdag formiddag gikk Arbeiderpartiet ut mot det høyreradikale partiet Norgesdemokratene etter at Amund Garfors, lokalt styremedlem i Nordland og kandidat i årets fylkestingsvalg, uttalte til Filter Nyheter at det var Ap som sto bak terrorangrepene 22. juli.

Han uttalte også at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er del av «demoniske krefter» som «står i kontakt med selve Satan» og spådde en borgerkrig med muslimer i Norge som følge av.et planlagt komplott der politikere «skifter» ut befolkningen.

– Dette er livsfarlige konspirasjonsteorier som vi vet kan føre til ekstreme handlinger. Som kjent følger PST med på og følger opp miljøer som står bak holdninger og uttalelser som dette. Jeg forventer at partileder Jacobsen nå svarer og avklarer om dette er holdninger som er representative for Norgesdemokratene, sa partisekretær Kjersti Stenseng i Ap til Filter Nyheter onsdag formiddag.

På Norgesdemokratenes landsmøtet i mai ble Garfors framhevet av partiledelsen som en «ønsket taler» med et «viktig budskap» og «vidd og kraft». Etter planen skulle Garfors drive aktiv valgkamp i Bodø førstkommende helg.

Onsdag kveld kom imidlertid nyheten om at Garfors nå skal være suspendert fra partiet, men det er uklart hva det vil innebære på sikt, etter at partiledelsen kom med forskjellige uttalelser til ulike medier:

Klokka 17.15: Takhøyde og ros av Garfors

Jacobsen ga onsdag kveld helt ulike uttalelser til Filter Nyheter og Dagbladet. Klokka 17.15 svarte partilederen følgende til Filter på e-post:

«Hva Garfors har sagt, gjort og evt spekulert i som privatperson, får stå for hans egen regning. Han har ikke uttalt seg på vegne av Norgesdemokratene. (…) I ND skal vi ha takhøyde, og ikke være noe tankepoliti. Jeg kjenner Garfors som en snill og velmenende person, som er fortvilet over at Norge vanstyres, og at det norske folks frihet, sikkerhet, økonomiske trygghet, identitet og demokrati undergraves».

Jacobsen truet samtidig med å klage Filter Nyheters artikkel inn for Pressens faglige utvalg (PFU), og kaller avisa «en venstreekstrem blogg uten troverdighet».

Partilederen tok heller ikke avstand fra Garfors’ medlemskap i den åpent rasistiske organisasjonen Folkebevegelsen mot innvandring (FMI), der den trusseldømte nynazisten Morten Lorentzen er nestleder og der ledelsen har vært tilknyttet Alliansen – partiet til høyreekstremisten Hans Jørgen Lysglimt Johansen.

«ND har ikke noe forhold til hverken FMI eller «nestleder i FMI». Det eneste vi vet om den organisasjonen er at den er imot fremmedkulturell masseinnvandring til Norge», skriver Jacobsen i e-posten til Filter.

Klokka 18.30: Suspensjon og oppvask

Klokka 18.36, en drøy time etter e-posten til Filter, publiserte Dagbladet en artikkel der «takhøyden» og rosen av Garfors brått var borte fra Norgesdemokratene-lederens side:

– Inntil vi har fått belyst sakens fakta, kommer vi til å suspendere ham med umiddelbar virkning (…) Han vil ikke ha noen oppgaver for partiet mens han er suspendert, sier Jacobsen til Dagbladet.

Han opplyser til avisa at det er opprettet «internsak» mot Garfors som kan ende i eksklusjon, midlertidig eksklusjon eller «ingenting».

– Dette høres uansett ikke bra ut, så det blir en oppvask, sier partilederen til Dagbladet.

I intervjuet med Dagbladet tar han «sterkt avstand» fra 22. juli-uttalelsene og sier han har forståelse for Aps reaksjoner.

Geir Ugland Jacobsens svar til Filter Nyheter klokka 17.15 onsdag.

Etter første publisering av denne artikkelen, forklarte Jacobsen de ulike uttalelsene i en ny e-post til Filter Nyheter.

«Jeg svarte Dagbladet etter at jeg hadde skrevet svar til deg. I mellomtiden fikk jeg tilbakemelding fra kontrollutvalget, som jeg hadde bedt om en innstilling fra, til en evt reaksjon. De anbefalte å lage en internsak.



Suspensjon er da rutine. Den gjelder frem til partimedlemmet har fått forklare seg, og en fakta-kartlegging er gjort. På bakgrunn av det som fremkommer, vil Sentralstyret behandle saken.



Det er mange alternativer til konklusjon og reaksjon, og jeg vil av respekt for de bemyndigede partifora ikke forskuttere noe. Det kan ende i alt fra ingen reaksjon, via veiledning, reprimande, forlenget suspensjon og i sterkeste form en eksklusjon. Da får vi behandlet saken grundig, fair og demokratisk. Saken legges deretter død».

TIPS OSS! Har du informasjon om høyreekstremisme eller rasisme knyttet til kandidater i årets valg? Send e-post til Filter eller kontakt oss på Signal (412 15 090).

Hevder det var skjulte skarpskyttere på AUFs ferje ved Utøya

I høstens valgkamp tegner Garfors inn Arbeiderpartiet som en sentral del av komplotter der norske politikere jobber for å «skifte ut» Norges befolkning med muslimer for å ødelegge landet, skaffe seg selv flere stemmer eller som påskudd for å sette inn militæret mot egen befolkning.

«Vi vil få en borgerkrig – oss mot dem», sa Garfors (om muslimer) til Filter Nyheter tirsdag. «Det er villet, det er ønsket, det er planlagt – bak vår rygg! Derfor er de demoner». (Politikerne på venstresida, red. anm.)

Amund Garfors på Norgesdemokratenes landsmøte i 2023.

– Politisk uenighet ønsker vi naturligvis velkommen, men dette har ingenting med det å gjøre. Dette er ikke innvandringsdebatt, det er bare rekker av farlige konspirasjonsteorier som ikke har noe i det politiske ordskiftet å gjøre, sier Kjersti Stenseng i Ap.

Ap-ledelsen reagerer imidlertid særlig på Norgesdemokratene-kandidatens utsagn om 22. juli-angrepene.

Til Filter Nyheter uttalte Garfors i går blant annet Arbeiderpartiet selv sto bak terroren, og at han tror soldater utplasserte sprengstoff i Regjeringskvartalet og at skarpskyttere opererte fra AUFs ferje MS «Torbjørn».

I virkeligheten var Anders Behring Breivik alene om det høyreekstreme angrepet, som var rettet mot nettopp Arbeiderpartiet og AUF.

– Det han sier om 22. juli reagerer jeg veldig på. Nesten 70 ungdommer ble henrettet på grunn av sitt engasjement. De anklagene og konspirasjonsteoriene som kommer der er groteske, sa Stenseng til Filter Nyheter onsdag formiddag.

