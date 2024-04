Mot totalt abortforbud i Arizona: Gjeninnfører lov fra 1864

HØYESTERETT I DEN AMERIKANSKE delstaten Arizona ønsker et nesten totalt forbud mot abort, uten unntak for voldtekter og incest og gjeldende helt fra svangerskapets start. Det er klart etter at fire av seks dommere tirsdag stemte for å gjeninnføre en abortlov fra 1864 som siden 70-tallet har vært overstyrt av Row v Wade (abortavgjørelsen som ble omgjort av et konservativt flertall i føderal Høyesterett i fjor).

Etter å ha tillatt abort inntil 15. uke vil kvinner i Arizona – gitt at den nye avgjørelsen sjekkes av mot delstatens grunnlov i en lavere rettsinnstans – dermed måtte reise til andre delstater for å få gjort inngrepet. Det eneste unntaket skal være når abort er det eneste som kan redde mors liv.

Arizona blir den 16. delstaten som innfører abortforbud etter Roe v Wade-avgjørelsen i fjor, og med det er kvinners helserettigheter blitt en sentral kampsak i en vippestat som kan bli avgjørende ved presidentvalget til høsten. The New York Times/The Washington Post/AP News

EN UTREDNING OM BEHANDLING av unge med kjønnsdysfori i Storbritannia, bestilt av det offentlige britiske helsevesenet, konkluderer med at det er svakt empirisk grunnlag for at pubertets-blokkere og hormonbehandling gjør mer godt enn vondt. Utreder og barnelege Hilary Cass skriver også at det harde debattklimaet om transpersoner skader utviklingen av et forsvarlig behandlingstilbud. Rapporten har allerede ført til at medisinsk behandling av barn med kjønnsdysfori i pra...