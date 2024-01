LEDEREN FOR ISRAELS etterretningstjeneste Mossad sier den er fast bestemt på å finne og drepe alle Hamas-ledere med ansvar for planlegging og utførelse av angrep på Israel. David Barnea uttaler at jobben «vil ta tid, akkurat som etter München-massakren, men vi vil legge hånd på dem uansett hvor de måtte være», og at «enhver arabisk mor skal vite at hvis hennes sønn deltok direkte eller indirekte i nedslaktningen den 7. oktober skal blodet flyte fra hans hode». Det etter at drapet på Hamas-lederen Saleh al-Arouri i Libanon har økt faren for spredning og eskalering av krigen i Gaza.

Samtidig sier Hamas’ allierte i Libanon, den iranskstøttede islamistgruppa Hizbollah, at drapet skal gjengjeldes. Hizbollah-leder Hassan Nasrallah unnlot imidlertid å komme med noen direkte krigserklæring da han i går ga sin første tale etter droneangrepet i Beirut. Al Jazeera/The Guardian/The New York Times

USA, STORBRITANNIA OG ti andre stater har samlet gitt en advarsel til houthiopprørere i Jemen om at det vil bli konsekvenser dersom angrepene på skipstrafikk i Rødehavet fortsetter. Siden november er det gjennomført mer enn 20 slike angrep. Norge er ikke blant landene som har signert erklæringen. BBC News/AP Ne...