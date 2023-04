Moskva-domstol opprettholder fengsling av amerikansk journalist

OPPRETTHOLDER FENGSLING AV WSJ-JOURNALIST: Wall Street Journal-journalist Evan Gershkovich var i dag i retten for å anke beslutningen om fengsling mens han er under etterforskning, men Moskva-domstolen opprettholdt vedtaket. Det betyr at 32-åringen kommer til å være fengslet fram til 29. mai, men russiske myndigheter kan forlenge denne perioden. Retten bestemte at journalisten verken fikk lov til å bli flyttet til et annet fengsel, tillate ham husarrest eller løslatelse mot kausjon.

Mediene fikk lov til å ta bilder og video av journalisten før rettsmøtet skulle starte, da han sto på innsiden av et glassbur, men media fikk ikke lov til å prate med ham, og han fikk ikke lov til å si noe til mediene selv.

Gershkovich sitter i et tidligere KGB-fengsel for anklager om spionasje. Punktene han er tiltalt for, formelt siden 7. april, kan bety en straff på 20 år i fengsel. Wall Street Journal skriver selv at nesten alle som har blitt tiltalt for spionasjeanklager, har blitt dømt. En rekke andre land har fordømt tiltalen og beskrevet den som absurd.

BESØKTE OKKUPERTE OMRÅDER: Vladimir Putin besøkte mandag russiske kommandoposter i Ukraina, hevder Kreml i dag, og har kringkastet video av presidenten som ankommer Kherson-provinsen i helikopter og