ET RUSSISK MISSILANGREP PÅ den ukrainske havnebyen Odessa slo i går ned like ved der president Volodomyr Zelenskyj og Hellas’ statsminister Kyriakos Mitsotakis var på en omvisning. Ifølge greske medier skal et missil ha slått ned så nært som 150 meter fra de to statslederne, som ikke rakk å komme seg i sikkerhet. Fem personer ble drept i angrepet, men ingen i Zelenskyj og Mitsotakis’ følge skal ha kommet til skade. – Russiske styrker bryr seg ikke om hvem de rammer; om det er militære eller sivile mål eller om det er internasjonale gjester, kommenterer Zelenskyj, mens hans gjest beskriver opplevelsen som «intens» og sier flere vestlige statsledere bør besøke Ukraina nettopp for å selv erfare hva krigen handler om. Det russiske forsvarsdepartementet sier målet for angrepet var en bygning der de mener det fremstilles droneskip for angrep i Svartehavet. Kyiv Independent/The Guardian

EN KINESISK DATAINGENIØR som tidligere var ansatt i Google er tiltalt for å stjele forretningshemmeligheter vedrørende kunstig intelligens, til fordel for to kinesiske selskaper. 38-åringen er arrestert i California og risikerer ti års fengsel. AP News



PÅ TROSS AV SINE MANGE seiere i nominasjonsvalgene i delstatene, viser tallmaterialet etter «supertirsdagen» at Donald J. Trump fortsatt ikke klarer å overbevise velgere med utdanning og adresse i forstedene. Presidentkandidaten utfordrer Joe Biden til tv-debatt «når som helst, hvor som helst».