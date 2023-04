Minst 85 trampet ihjel etter panikk i folkemengde i Jemen

MINST 85 MENNESKER ER tråkket ihjel etter at det brøt ut panikk i en stor folkemengde i Jemens hovedstad Sanaa. Over 300 skal være skadet, og tallene stiger. Tragedien skjedde i en skolebygning der hundrevis av mennesker hadde presset seg inn fordi det ble delt ut pengegaver tilsvarende rundt 100 norske kroner i anledning avslutningen av Ramadan.

Øyenvitner har forklart at panikken ble utløst da medlemmer av opprørsbevegelsen i landet (houthiene) skjøt i lufta i et forsøk på å kontrollere folkemengden utenfor bygningen, traff elektriske kabler og utløste en eksplosjon. I etterkant er området sperret for innsyn, også for nyhetsmedier. Al Jazeera/AP News



GLOBALT HAR 67 MILLIONER barn helt eller delvis gått glipp av vaksinering på grunn av Covid 19-pandemien og presset den medførte på helsevesenet, ifølge FN. 48 millioner mangler alle vaksiner. Organisasjonen frykter