MINST 35 PERSONER ER DREPT i et israelsk luftangrep mot en teltleir i Rafah i Gaza, og nødhjelpsorganisasjonen Røde halvmåne sier tallet trolig vil stige. Den bombede leiren ligger i det som skulle være et trygt område for flyktninger og ble angrepet i strid med Den internasjonale domstolens ordre forrige uke om å stanse angrepene på byen. Mange av ofrene er barn og kvinner. De kommer i tillegg til de 160 som det siste døgnet er drept i palestinske flyktningsområder som Jabalia og Nuseirat og i Gaza by, ifølge palestinske myndigheter.

Det israelske militæret (IDF) sier angrepet i Rafah rammet Hamas og ble utført med «presis ammunisjon og etter presis etterretning». Det ble iverksatt kort tid etter at flyalarmen gikk i Tel Aviv og andre deler av det sentrale Israel for første gang siden januar, og åtte raketter ifølge IDF ble skutt fra Rafah-området. De fleste av disse ble skutt ned av luftvern, men to kvinner skal ha blitt lettere skadet i sine forsøk på å nå bomberom. The Guardian/Al Jazeera/Haaretz/VG

MER ENN 130 PERSONER er omkommet etter artilleribeskyting av et sykehus i den sudanske byen El Fasher, ifølge Leger uten grenser. Byen, som ligger i regionen Darfur, er åsted for kraftige kamper mellom partene i den pågående borgerkrigen.