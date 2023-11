Milliardene forsvant for krigsofrene i Røkke-oppkjøp: – Det er blodpenger

– Norske myndigheter burde fryse nok midler i Aker BP til rettssaken er over.

Det sier menneskerettsforkjemper George Tai Kuony (40) til Filter Nyheter.

Som 15-åring måtte Kuony flykte da militsgrupper angrep landsbyen hans i det som i dag er Sør-Sudan. Faren ble drept i angrepet.

Det er krigsforbrytelser som disse den svenske oljegiganten Lundin står tiltalt for medvirkning til, i den historiske rettssaken som startet i Stockholm 5. september.

Da Lundin Oil besluttet å lete etter olje i borgerkrigsherjede Sudan på slutten av nittitallet, var det under mottoet «No guts, no glory». På tvers av en rådende fredsavtale, ba Lundin den sudanske hæren om å sikre oljeproduksjonen – fullt klar over at det betød å ta området med militærmakt, ifølge svensk påtalemyndighet.

I krigen som fulgte ble sivile skutt fra angrepshelikoptre, hele landsbyer bombet og brent ned flere ganger, kvinner ble voldtatt, barn ble bortført eller druknet i fluktforsøk, minst 12 000 personer ble drept og rundt 200 000 ble fordrevet fra sine hjem.

Krigsofrene krever erstatning.

Det er bare ett problem: Oljeselskapet finnes ikke lenger. I dag er Lundins olje- og gassvirksomhet del av norske Aker BP, etter at selskapene fusjonerte i fjor sommer.

Med det forsvant 98 prosent av markedsverdien til morselskapet i Sverige, som neppe vil ha mulighet til å betale ofrene.

Familie-imperiet Lundin har på sin side sikret seg for framtiden som Aker BPs tredje største aksjonær.

– Det Aker BP fikk gjennom denne fusjonen er blodpenger, sier pastor James Ninrew som representerer krigsofrene.

– Livet ble aldri det samme igjen

– Det var en ettermiddag i juni det året jeg ble 15 år. Det var kaotiske tilstander, folk løp og skrek. Jeg husker jeg forsøkte å begripe hva det var som hendte rundt meg.

George Tai Kuony beskriver hva som skjedde da oljekrigen nådde området han bodde i Unity State, i det som i dag er Sør-Sudan.

Kuony var på skolen i Leer by da folk kom løpende desperate fra landsbyene lenger nord. Etter en time hørte de skuddsalver og skjønte at de selv måtte komme seg vekk. Sammen med tilfeldige folk rundt seg og uten foreldrene sine, flyktet Kuony mot våtmarksområdene nær Hvitnilen lenger øst i staten.

Etter sju dager fikk de beskjed om at styrkene hadde trukket seg ut av Leer. Kuony var blant de første som vendte tilbake:

– Alt var brent ned. Det var første gang jeg så døde mennesker, de lå på bakken. Noen fra Internasjonale Røde Kors var der og samlet sammen likene.

Kuony visste ikke om familien hans fortsatt var i live. Etter fire dager fant han moren, søsknene og stemødrene, men de klarte ikke å fortelle ham hva som hadde skjedd. Det var først da han oppdaget at de forberedte en tradisjonell begravelse at det kom for en dag:

– Da fortalte de meg at han ikke lenger var blant oss. Og jeg innså at jeg hadde mistet faren min i det angrepet.

– Livet ble aldri det samme igjen. Hverken personlig eller i området hvor vi bodde. Fra da av var det konstante kamphandlinger.

– Det måtte være en forbindelse

Det var året før, i 1997, at det svenske oljeselskapet Lundin Oil begynte å lete etter olje i Unity State, i et felt på rundt 30 000 kvadratkilometer kalt Blokk 5A.

Lundin hadde signert letekontrakten med de sudanske myndighetene i et konsortium med tre andre oljeselskap (Petronas fra Malaysia, OMV fra Østerrike og det nasjonale selskapet Sudapet).

Sudan var på dette tidspunktet i en mangeårig borgerkrig. Regjeringen i Khartoum, ledet av tidligere militæroffiser Omar al-Bashir, hadde kontroll over de nordlige regionene av landet, mens opprørsgruppen SPLA styrte områder i sør som Unity State.

Området som Blokk 5A ligger i hadde så langt sluppet unna krigshandlingene. Ifølge en fredsavtale fra 1997 mellom sudanske myndigheter og SPLA, hadde SPLA fått ansvaret for å sørge for sikkerheten der.

Men da oljeselskapene startet oljeletingen, angrep en militsgruppe som var alliert med den sudanske regjeringen for å prøve å ta tilbake kontrollen i området.

Faksimile av Lundin Petroleums årsrapport for 2001, som forteller om selskapets oljeleting i Blokk 5A.

Kuony forklarer at det var i 1997 at de først hørte om at det foregikk kamper lenger nord, i Rubkona fylke, men at kamphandlingene først nådde området han bodde i året etter.

Fram til da hadde livet vært enkelt og fredelig. Det hadde vært konflikter i området tidligere, men aldri med den hyppigheten og intensiteten som nå ventet dem, forteller han. I årene etter det første angrepet mot Leer, ble landsbyen hans brent ned tre ganger og han selv tvunget på flukt igjen og igjen.

Etterhvert merket lokalbefolkningen at det var en sammenheng mellom de kontinuerlige angrepene og oljeselskapenes aktiviteter i området, sier han:

– Når oljeselskapet ville utforske et nytt område, gikk styrkene inn i området først og angrep folk der slik at de måtte flykte sørover. Deretter gikk oljeselskapet inn og okkuperte det området. Så vi innså litt etter litt at det måtte være en forbindelse mellom oljeletingen og krigingen som fant sted.

Guvernøren i Unity State beskriver angrepene mot Leer og Rubkona fylker sommeren 1998, der flere landsbyer ble brent ned. Hentet fra rapporten «Unpaid debt» av European Coalition on Oil in Sudan (ECOS), 2010.

(Tiltalen mot Lundin Oil er begrenset nedad til året 1999, men krigsofrene mener Lundin-konsortiets oppstart av oljeleting i 1997 er direkte årsak til kamphandlingene som begynte i området da, red.anm.).

«Medvirkning til alvorlige krigsforbrytelser»

11. november 2021 tok påtalemyndigheten i Sverige ut tiltale mot tidligere styreleder og hovedeier Ian Lundin og tidligere administrerende direktør Alexandre Schneiter i det som først het Lundin Oil AB.

Tiltalen gjelder «medvirkning til alvorlige krigsforbrytelser» og omfatter handlinger som de tiltalte gjorde på vegne av hele Lundin-konsortiet i Sudan fra 1999 til 2003.

I tiltalen tar svensk påtalemyndighet utgangspunkt i hva som skjedde etter at Lundin-konsortiet gjorde et stort oljefunn i Blokk 5A våren 1999:

«Selskapet krevde da av den sudanske regjeringen at det nå var militæret som skulle ha ansvaret for sikkerheten, vel vitende om at dette betød at militæret måtte ta kontroll over Blokk 5A med militær makt.

Det som utgjør medvirkning i strafferettslig forstand, er at de kom med disse kravene på tross av at de forsto, eller uansett var likegyldige til at militæret og militsen utførte en krig på et vis som var forbudt etter folkeretten».

Faksimile av Lundin Petroleums årsrapport for 2001, med presentasjoner av Ian Lundin og Alex Schneiter.

Etterforskningen, som startet helt tilbake i 2010, varte i drøye elleve år og munnet ut i en 80 000 sider lang rapport.

Ifølge svensk påtalemyndighet viser den at «det sudanske militæret og deres allierte militsgruppe utførte systematiske angrep på sivile» i det aktoratet mener er «alvorlige krigsforbrytelser» etter svensk lov.

Aktoratet mener Lundin medvirket til disse krigsforbrytelsene på flere måter. Blant annet ved å bygge en stor helårsvei som kunne tåle tungtransport fra flystripen i Rubkona og ned til oljeriggene i de ulike produksjonsområdene.

Fordi veien ble bygget sørover inn i områder som militæret ikke rådde over, ble det nødvendig for militæret å «rydde» disse områdene i forkant for Lundin, ifølge aktoratet.

Den sudanske hæren skal også ha brukt Lundins infrastruktur, som helårsveien og oljefeltets flyplass, til å raskere nå angrepsmålene sine.

Helårsveien Lundin Oil bygget i forbindelse med oljeutvinningen i Sudan. Foto: Orrön Energy

– Arbeider uten hensyn til politisk risiko

At Lundin Oil drillet etter olje i Sudan mens det var politisk uro og sikkerhetsrisiko knyttet til virksomheten, var ikke en tilfeldighet.

Det var grunnlegger Adolf H. Lundins forretningsidé.

I 1996 uttalte den daværende styrelederen: «Vi arbeider uten hensyn til politisk risiko (…) Det eneste som er viktig for oss er at det vi leter etter kan bli virkelig stort.»

Lundins cowboy-stil skremte ikke bort høyprofilerte personer som Sveriges tidligere statsminister og kommende utenriksminister, Carl Bildt, som i årene 2000–2007 satt som styremedlem i Lundin-gruppen.

Sitater av henholdsvis Lundin-grunnlegger Adolf Lundin og Lundin Petroleum, hentet fra rapporten «Unpaid debt» av European Coalition on Oil in Sudan (ECOS), 2010.

– Hæren jobbet direkte for Lundin

Peter Manas Kuol (41) var blant de lokale innbyggerne i Unity State som var ansatt hos Lundin i perioden 1999–2003.

Kuol er ikke i tvil om at de brutale angrepene fra militæret og militsen mot lokalbefolkningen kom som et direkte resultat av Lundins aktiviteter i Blokk 5A:

– Den sudanske hæren jobbet direkte for Lundin. Da Lundin først kom til området, mente de det ikke var trygt. Det var Lundin som ba militæret om å sikre området og beskytte oljeproduksjonen. Når militæret drev folk ut fra landsbyene sine, plyndret, voldtok og drepte, gjorde de det med Lundins velsignelse, sier Kuol til Filter Nyheter.

Etter først å ha fått jobb ved selskapets oljerigg i 1999 da han var 16 år gammel, ble Kuol i 2001 ansatt som radiooperatør ved Lundins «basecamp» i Rubkona.

Der hadde han i oppdrag å overvåke alle kjøretøyene som dro inn og ut av basen, herunder også helikopter- og flytrafikken.

Faksimile av Lundin Petroleums årsrapport for 2001, som forteller at operasjonen i Blokk 5A er holdt på vent på grunn av sikkerhetsproblemer i området.

Det sudanske militæret var synlig tilstede på hele Lundins operasjonsområde, forteller Kuol:

– Militæret var overalt. Ved oljeriggen sto soldatene og holdt vakt bare tre meter unna oss. Ved Lundin-basen bevoktet de inngangen til området. Du så aldri en fra Lundin-selskapet uten militær eskorte.

Ifølge Kuol finansierte også Lundin det militære materiellet som den sudanske hæren og militsene brukte, herunder store angrepshelikoptre, og forsynte dem med nødvendig drivstoff.

Lundins basecamp ved flystripen i Rubkona. Foto: Orrön Energy

Både han og de andre lokalansatte visste godt hva som foregikk i kulissene rundt oljeutvinningen, forteller han. Selv måtte han flykte fra landsbyen han var født og oppvokst i, til småbyen Bentiu, for å unnslippe volden.

– Enhver sudaneser som arbeidet for Lundin visste det. Men det var hovedinntektskilden vår, det var et spørsmål om å overleve. Det var en svært vanskelig situasjon.

Instruksjoner fra Sudans forsvarsminister til militsleder Matiep, der det står at oljeselskapene vil bidra med kontanter til kjøretøy. Hentet fra ECOS-rapporten «Unpaid debt», 2010.

– Oljen ble en forbannelse for oss

I dag bor Kuol i hovedstaden Juba og jobber med fredsbygging og humanitært arbeid for USAID, den amerikanske ekvivalenten til NORAD.

Han og andre tidligere Lundin-ansatte har blitt truet for å ha uttalt seg offentlig om hva som skjedde rundt Lundins aktiviteter den gang – også av andre sør-sudanesere, forteller han.

Kuol mener oljen ble en forbannelse for folk fra området rundt Blokk 5A:

– Det som skjedde under Lundin var svært, svært ille. Fra Bentiu til Leer har vi alle blitt merket av det.

Tidligere Lundin-ansatt Peter Manas Kuol. Foto: Privat

Aker BP signerte avtalen seks uker etter tiltalen

21. desember 2021, knappe halvannen måned etter at svensk påtalemyndighet tok ut tiltale mot de to Lundin-toppene og selskapet Lundin Energy, kom nyheten om en gigantavtale:

Det Røkke-dominerte selskapet Aker BP hadde blitt enige med Lundin i Sverige om å overta hele selskapets olje- og gassvirksomhet i Norge.

Det sammenslåtte selskapet ville bli det største som utelukkende opererte på norsk sokkel og få en samlet markedsverdi på 183 milliarder norske kroner.

– Lundin Energy er et fantastisk selskap med visjonære hovedaksjonærer, sa Aker BPs styreleder og Akers konsernsjef Øyvind Eriksen til E24 den gang.

To dager tidligere hadde han sammen med hovedeier i Aker, Kjell Inge Røkke, fløyet med Røkkes privatfly til Sveits.

Under et frokostmøte i Lundins luksusvilla ved Genèvesjøen, landet herrene detaljene i avtalen sammen med milliardær Lukas Lundin, som sammen med broren Ian styrte det svenske familieimperiet etter farens død i 2006.

På dette tidspunktet var altså Ian Lundin tiltalt for medvirkning til krigsforbrytelser. (Lukas Lundin gikk forøvrig bort i fjor sommer).

Styreleder i Aker ASA og hovedeier i Aker BP, Kjell Inge Røkke. Foto: Aker Solutions

Startet opp i Norge med Sudan-profitt

Virksomheten på norsk sokkel har de siste tjue årene vært omtrent hele verdiskapningen til Lundin Energy.

Datterselskapet Lundin Energy Norway AS var blant oljeselskapene som oppdaget Johan Sverdrup-feltet i 2010 og ble nest største lisensinnehaver.

Oljeeventyret i Nordsjøen var tuftet på et oppkjøp i Det norske oljeselskap (DNO), som Lundin gjorde med profitten fra Sudan.

Utsnitt fra Lundin Petroleums tredje kvartalsrapport i 2003, der det står at det var Sudan-profitten som gjorde det mulig å kjøpe opp DNO-andelene.

Før fusjonen med Aker BP ble gjort, var Lundin Energys anslåtte markedsverdi omtrent 93,5 milliarder svenske kroner.

Året etter hadde markedsverdien på det gjenværende selskapet i Sverige – uten den norske olje- og gassvirksomheten – falt til skarve 1,8 milliarder svenske kroner.

Lundin-familien hadde vært hovedaksjonærer i Lundin Energy gjennom holdingselskapet Nemesia S.á.r.l. operert fra Sveits, med en eierandel på 33,4 prosent.

Etter fusjonen ble Lundin-familien, gjennom Nemesia, tredje største aksjonær i Aker BP med en eierandel på 14,4 prosent.

Johan Sverdrup-feltet der Lundin har vært nest største lisensinnehaver etter Equinor. Foto: Equinor

Lot alt ansvar for Sudan være igjen i Sverige

Et vesentlig punkt i fusjonsavtalen med Aker BP var at alt som hadde med tiltalen mot Lundin å gjøre skulle forbli i det svenske morselskapet Lundin Energy (den delen av selskapet som skulle fusjoneres inn i Aker BP blir omtalt som «Målet»):

«Lundin Energy har samtykket i å holde Målet skadesløst mot tap, forpliktelser, kostnader eller utgifter som oppstår eller påløper som et resultat av de underliggende faktaene og omstendighetene knyttet til Tiltalen, inkludert både strafferettslige krav og sivile krav, og inkludert kostnadene ved å håndtere slike krav (…)»

Samtidig skrev Lundin at de ikke «ikke under noen omstendighet» så for seg at selskapet kom til å måtte betale noen bot eller gi tapt på økonomiske fordeler i Sudan-saken:

«Lundin Energy er av den oppfatning at det ikke er noe grunnlag for noen anklager om ugjerninger begått av selskapets representanter eller selskapet selv».

I årsrapporten for 2021 gjorde selskapet det klart at det ikke var satt til side noe beløp fra selskapets profitt for å dekke slike krav, som de kalte «betingede forpliktelser».

Utsnitt fra Lundins årsrapport for 2021 der det står at de ikke har satt til side noe beløp for å dekke inn eventuelle økonomiske forpliktelser i forbindelse med Sudan-tiltalen.

Aker BP: – Har ingen tilknytning til Sudan-saken

Da nyheten om fusjonen var ute, ble Aker BP spurt om hvordan det ville påvirke selskapets omdømme å assosieres med Lundins Sudan-tiltale.

Til E24 svarte styreleder Øyvind Eriksen slik:

– De eiendelene vi kjøper har ingen tilknytning til Sudan-saken, og jeg tror heller at Aker BPs omdømme i markedet vil styrkes som følge av denne avtalen, siden det blir et sterkere og mer attraktivt selskap på alle parametre.

Styreleder i Aker BP og konsernsjef i Aker ASA, Øyvind Eriksen. Foto: Aker BP

Det var Eriksen, konsernsjef Karl Johnny Hersvik og finansdirektør David Tønne som skulle lede det sammenslåtte selskapet etter fusjonen. Den tidligere Lundin-ledelsen ble ikke med videre.

Unntaket var Charles Ashley Heppenstall, som ble del av det nye Aker BP-styret for Lundin-aksjonærene.

Heppenstall var helt sentral i Lundins ledelse i Sudan-perioden:

Fra 1998 var han finansdirektør i Lundin Oil AB, før han i 2002 ble president og administrerende direktør for det nyopprettede selskapet Lundin Petroleum AB, en stilling han besatt fram til 2015.

I september 2017 ble Ashley Heppenstall utpekt som mistenkt og under etterforskning av svensk påtalemyndighet for medvirkning til krigsforbrytelser i Sudan.

Påtalemyndigheten avsluttet etterforskningen av ham i mars 2018.

Faksimile av Lundin Petroleums årsrapport for 2001, der finansdirektør C. Ashley Heppenstall siteres på at selskapet er «rede til å møte politiske utfordringer».

Samtidig med rollen i Aker BP-styret, sitter han i styrene til Lundin Mining, Lundin Gold, International Petroleum Corporation og Orrön Energy AB.

Tidligere Lundin-sjef og nåværende styremedlem i Aker BP, C. Ashley Heppenstall. Foto: Aker BP.

Betalte ut 20 milliarder i utbytte til aksjonærene

Fusjonen med Aker BP ble en lønnsom affære for aksjonærene i Lundin Energy.

Ved siden av å få omtrent like mange aksjer i det nye Aker BP som de hadde hatt i Lundin Energy, fikk aksjonærene utbetalt 73 svenske kroner per aksje i utbytte da fusjonen ble gjennomført – såkalt «cash paid at closing».

Det tilsvarer en utbyttebetaling på rundt 20,8 milliarder svenske kroner.

Ark nr. 5 i Lundin Energys powerpoint-presentasjon fra mai 2022, som viser hva aksjonærene vil få gjennom fusjonen mellom Lundin Energy Norway og Aker BP.

I tillegg fikk toppledelsen i Lundin, med administrerende direktør Nick Walker i spissen, klekkelig betalt for å gå av som følge av fusjonen.

E24 rapporterte at de fikk full utbetaling av sine aksjebonusprogrammer, sluttpakker og «ytterligere kompensasjon», ved siden av en «transaksjonsbonus» på totalt 280 millioner svenske kroner.

Olje- og energidepartementet ga grønt lys

Før Aker BP og Lundin kunne gjennomføre sammenslåingen, måtte de ha godkjenning fra Olje- og energidepartementet i Norge.

I søknaden til departementet 23. februar 2022, ble Lundin-tiltalen omtalt slik:

«Lundin Energy er underlagt visse strafferettslige prosesser i Sverige relatert til visse avsluttede operasjoner i Sudan (…)»

I brevet beroliget selskapene med at ikke noe av det Aker BP skulle kjøpe var «direkte eller indirekte involvert» i straffesaken eller Lundins tidligere Sudan-virksomhet.

Etter en måneds saksbehandling, ga Olje- og energidepartementet 22. mars 2022 klarsignal til fusjonen.

Krav større enn selskapets verdi

Da aksjonærene 16. juni 2022 stemte for å gjennomføre fusjonen, var det besluttet at det gjenværende av Lundin Energy i Sverige fra nå av skulle hete Orrön Energy.

Hele Orrön Energys virksomhet består i dag av tre fornybar-prosjekter: to vindparker i Sverige og Finland og Leikanger vannkraftverk i Norge.

Markedsverdien til selskapet ligger i skrivende stund på rundt 1,97 milliarder svenske kroner.

Da tiltalen mot Lundin-toppene ble tatt ut i november 2021, begjærte svensk påtalemyndighet inndratt 1,39 milliarder svenske kroner fra Lundin Energy.

Beløpet var ment å tilsvare det som var Lundin-selskapets profitt fra oljeutvinningen i Blokk 5A i Sudan i 2003.

29. august i år hevet aktoratet beløpet til 2,38 milliarder svenske kroner, altså rundt 400 millioner mer enn hva selskapet er verdsatt til.

Orrön Energy kommenterte økningen i en pressemelding samme dag, der de «kraftfullt bestred» rettsgrunnlaget for kravet i seg selv og for beløpet slik det var blitt beregnet.

I tillegg kommer eventuelt gjennomslag for erstatningskrav fra ofrene.

34 ofre for krigshandlingene er i rettssaken i Stockholm registrert som saksøkere og 32 deltar som ekspertvitner (to av dem er gått bort siden etterforskningen startet i 2010).

Saksøkerne krever til sammen 110 millioner svenske kroner for lidelsene de har gjennomgått.

– Dersom Lundin blir funnet skyldige, vil Orrön Energy bli slått konkurs. De vil ikke ha sjanse til å betale, mener historiker Egbert Wesselink, som har jobbet i tjue år for at krigsofrene skal få oppreisning.

– Norge burde fryse midler i Aker BP

George Tai Kuony bor i dag i Juba der han jobber som menneskerettskonsulent for flere humanitære organisasjoner.

Han er overbevist om at fusjonen med Aker BP var et grep Lundin gjorde for å unndra seg mulige økonomiske forpliktelser.

Etter hans syn har Aker BP et klart ansvar for å ha hjulpet Lundin på denne måten:

– Aker BP visste godt at Lundin sto tiltalt for medvirkning til krigsforbrytelser. De visste at Lundins verdier delvis kom fra Sudan. Og likevel gjennomførte de fusjonen. Det Aker BP gjør er å skjerme Lundins verdier.

Han sammenligner det med en kriminell sammensvergelse:

– Det er som når en person stjeler noe fra noen, men blir oppdaget, og de andre kommer etter ham for å ta tilbake byttet. Så løper han til en venn og gjemmer byttet der. Og nå nekter vennen for å ha noe med tyveriet å gjøre.

Kuony drar regelmessig og møter de lokale lederne i områdene som ble rammet av oljekrigen for å informere dem om hvor Lundin-saken står.

De er alle av den oppfatning at Lundin-eiendelene som nå har falt innunder Aker BP gjennom fusjonen, burde konfiskeres. Dersom rettssaken ender i ofrenes favør, kunne man brukt disse verdiene til å kompensere ofrene, er tanken:

– Norske myndigheter burde sette nok av midlene i Aker BP på en frosset konto til rettssaken er over.

Adolf Lundin om oljefunnet i Sudan som han tror vil gjøre oljeselskapet til et av verdens største, hentet fra ECOS-rapporten «Unpaid debt», 2010.

Kan skylde ofrene flere titalls milliarder til sammen

Det er vanskelig å si sikkert hvor store beløp ofrene kan ha krav på.

Tilbake i juni 2010 publiserte en gruppe frivillige organisasjoner i Den europeiske koalisjonen om olje i Sudan (ECOS) rapporten «Unpaid debt», om Lundin-konsoritet og krigsforbrytelser knyttet til oljeproduksjonen i 1997-2003.

Det var denne rapporten svensk påtalemyndighet tok utgangspunkt i da de startet etterforskningen mot Lundin bare noen uker senere.

Rapporten inneholder blant annet vitneutsagn, kommunikasjon mellom det sudanske militæret og militsledere, og satellittbilder som viser hvordan dyrket land i områdene rundt Blokk 5A krymper mer og mer i perioden.

Reduksjon i landbruksaktivitet i perioden 1999–2002 langs Lundins oljevei, hentet fra ECOS-rapporten «Unpaid debt», 2010.

ECOS anslår at minst 12 000 mennesker mistet livet, 160 000 ble drevet på flukt – ofte flere ganger, 40 000 hytter og fjøs ble ødelagt, og at 500 000 kveg forsvant – i all hovedsak stjålet.

I tillegg kom plyndring i stor skala av matlagre og personlige eiendeler, og ødeleggelse av kirker, skoler, markeder og helseklinikker.

Vitneutsagn hentet fra ECOS-rapporten «Unpaid debt», 2010.

Med det som bakgrunn, beregnet ECOS at oljekrigen hadde gitt skader på over 600 millioner dollar. Det tilsvarer omtrent 9,6 milliarder svenske kroner i dag.

ECOS foreslo at Lundin-selskapet hadde ansvar for å betale 50 prosent av dette i erstatning til ofrene.

Det var Egbert Wesselink, som i dag jobber for den nederlandske fredsorganisasjonen PAX, som var hovedforfatter av rapporten.

Til Filter Nyheter sier Wesselink at anslagene de gjorde den gang egentlig var «latterlig lave». Blant annet var estimatene over antall drepte og fordrevne svært konservative, forklarer han.

De gjorde nye beregninger for to år siden som oppdaterte det totale skadeomfanget til det tredoble. Men også det er antagelig for lavt, sier han.

– Med det vi har av informasjon i dag vil jeg heller si fem ganger det beløpet som er oppgitt i ECOS-rapporten.

– Lundin forsøkte å stanse rapporten

Selskapene i Lundin-konsortiet fikk se et utkast av ECOS-rapporten allerede i november 2008.

Lundin Petroleum svarte at de anså rapporten som «æreskrenkende» og truet ECOS med sivilt søksmål dersom rapporten ble offentliggjort.

Flere av de frivillige organisasjonene turte ikke gå videre med rapporten etter dette; de ville ikke hatt råd til en lang rettsprosess, forklarer Wesselink. En håndfull organisasjoner fullførte prosjektet og publiserte en oppdatert versjon i juni 2010.

– Rapporten ble bedre av at vi fikk mer tid til å arbeide med den, så på en måte er jeg glad for at de forsøkte å stanse oss, sier Wesselink.

Faksimile av forsiden til ECOS-rapporten «Unpaid debt», som ble publisert 8. juni 2010.

Samme dag som ECOS-rapporten ble sluppet, nektet Lundin for alle anklagene, i et åpent brev til aksjonærene der selskapet påsto det var snakk om «insinueringer og falske anklager» basert på «partisk og villedende informasjon» som tidligere var tilbakevist.

«Vi føler sterkt at våre aktiviteter bidro til fred og utvikling i Sudan», heter det i brevet.

– Du vet, de kunne ha kommet langt med en beklagelse – at de viste at de var oppriktig lei seg for det som har skjedd. Men Lundin har nektet å vise noen som helst form for menneskelighet i denne saken. I stedet har de mobilisert det fremste av advokater og juridiske eksperter for å drive saksøkerne i Stockholm i senk, sier Wesselink.

Lundin ble informert om ofrenes krav tilbake i 2017

I mai 2016 fremmet ofrene fra oljekrigen et offentlig krav om erstatning fra Lundin. I kravet skriver ofrene:

«Lundin-konsortiet fant oljen vår, solgte den for en formue, og dro (…) det er på tide å betale.»

Året etter ble kravet presentert på Lundins årlige generalforsamling for aksjonærene, sammen med et forslag om å sette til side et beløp på 5 milliarder svenske kroner til erstatning til ofrene.

Forslaget ble avvist av Lundin-styret og et stort flertall av aksjonærene.



Ofrenes erklæring fra mai 2016 der de gjør krav på oppreisning fra Lundin for forbrytelsene begått mot dem under oljekrigen i Sudan (vår utheving). Kilde: unpaiddebt.org

– Ingen ble spart

James Ninrew (63) leder organisasjonen som krevde erstatning fra Lundin på vegne av ofrene. Til daglig er han pastor i Den presbytarianske kirke i Sør-Sudan (PCoSS).

Til Filter Nyheter forklarer han at planen er å kreve oppreisning for alle ofrene som ble rammet av oljekrigen – ikke bare de 34 som er oppført som saksøkere i rettssaken i Stockholm.

Nøyaktig hvordan de skal gå fram for å få dette til, er han mer usikker på. Slik han har forstått det kan de kun fremme individuelle krav etter svensk lov.

Ninrew opplevde selv oljekrigen på nært hold.

Fra 1995 av var han ansvarlig pastor for en menighet i Koch fylke, midt i Blokk 5A. Da kamphandlingene nådde Koch, ble han nødt til å flykte med resten av befolkningen:

– Lokalbefolkningen så alltid på kirken som et hellig sted der de kunne søke tilflukt, under antagelsen om at fienden kom til å spare kirken. Men disse fiendene sparte ingen.

Tre ganger kom Ninrew tilbake til Koch bare for å måtte flykte igjen – 1999, i 2000 og i 2001 – helt til kirken sentralt mente det var for farlig for ham å tjene videre der.

Pastoren mistet flere familiemedlemmer i krigshandlingene.

Broren, søsteren og et søskenbarn ble skutt av den sudanske hæren, og svigermoren druknet i det hun flyktet for livet.

– Aker BP må ha visst at det er blodpenger

I dag bor Ninrew i hovedstaden Juba. Etter hans syn er det for mange bevis mot Lundin-konsortiet til at de kan benekte at de var involvert i det som skjedde.

Lundin er smarte, sier han. De har latt det originale selskapet stå igjen til konkurs i Sverige, slik at det ser ut som de ikke har penger til å betale ofrene. Men det de faktisk gjorde var å overføre alle verdiene til Aker BP:

– I våre øyne forholder det seg slik: Dersom du overtar 98 prosent av verdiene, overtar du 98 prosent av ansvaret også.

– Det Aker BP mottok gjennom denne fusjonen er blodpenger. Og det må de ha visst. De må ha visst at det er stjålne penger og at Lundin forsøker å skjule dem et sted.

Pastor James Ninrew. Foto: Privat.

– Virker sjokkerte over at prinsippene har betydning

Som de fleste selskaper i Norden, har Aker BP og Lundin forpliktet seg gjennom FNs veiledende prinsipper til å ikke «medvirke til negativ innvirkning på menneskerettighetene gjennom sine aktiviteter, og håndtere negativ innvirkning som inntreffer».

I 2015 lanserte regjeringen Solberg en nasjonal handlingsplan for FN-prinsippene som understreket at norske selskapers ansvar også omfatter å forebygge og redusere «uheldige aktiviteter foretatt av forretningsforbindelser» på menneskerettighetsområdet.

Videre står det at «politisk uro og konflikt kan innebære særlig høy risiko for menneskerettighetskrenkelser» med økt fare for «vold mot sivilbefolkningen», at «overgrep begått av sikkerhetsstyrker leid inn for å beskytte selskaper er en typisk risiko».

– Både Lundin og Aker BP har skrevet under på disse prinsippene. Nå virker de helt sjokkerte over at prinsippene har betydning for hvordan de burde agere, sier Wesselink.

Lundin-selskapet lette etter olje i Sudan i perioden 1997–2003. Foto: Orrön Energy

Mener Aker BP bryter ofrenes menneskerettigheter

I mai i fjor klaget organisasjonene som representerer ofrene Aker BP og hovedeier Aker inn for OECDs kontaktpunkt i Norge. De mener selskapene brøt OECD-retningslinjer for ansvarlig forretningsvirksomhet da fusjonen ble gjort.

Selskapene skal ifølge retningslinjene gjøre en aktsomhetsvurdering av «faktiske og mulige negative innvirkninger» på menneskerettighetene. En slik menneskerettighet er ofrenes rett til erstatning og reparasjon, ifølge organisasjonene.

– Klagerne argumenterer for at Aker BP gjennom fusjonen med Lundin forårsaker et pågående brudd mot ofrenes rett til erstatning – og at de slik bryter ofrenes menneskerettigheter hver dag, sier seniorrådgiver Mark Taylor ved Clooney Foundation for Justice til Filter Nyheter.

Stiftelsen, som kjendisparet Amal og George Clooney står bak, har gitt juridiske råd i forbindelse med klagen og bistår også ofrene som vitner i rettssaken i Stockholm.

Om ikke annet var klagen et forsøk på å få Aker-selskapene til å forstå at de må gå i dialog med ofrene, forteller Taylor:

– Vårt hovedfokus nå er å få Aker BP til å forstå alvoret i hva de har gjort.

Mark Taylor. Foto: Clooney Foundation for Justice

Forhandlinger mellom Aker-selskapene og organisasjonene i Oslo i august i år, der pastor Ninrew var blant dem som representerte ofrene, ble brutt etter tre dager.

Konklusjonen fra OECDs klageordning er ventet etter årsskiftet, men selskapene risikerer ikke andre sanksjoner enn anbefalinger til oppfølging.

Hevdet gjenværende selskap beholdt «betydelige verdier»

Som reaksjon på klagen, sendte Aker BP i juni i fjor et brev til kontaktpunktet.

Der skriver Aker BP at anklagene mot Lundin om selskapets operasjoner i Sudan er «velkjente» og at Aker BP faktisk gjorde en aktsomhetsvurdering av om oppkjøpet kunne knyttes til «de påstått negative innvirkningene» av disse.

Men konklusjonen på den vurderingen var at ingen av selskapene som Aker BP skulle overta fra Lundin Energy hadde vært involvert i noen av Lundins Sudan-operasjoner:

«Det ble også bekreftet at transaksjonen ikke begrenser eller reduserer Lundin Energys potensielle forpliktelse eller ansvar for tidligere aktiviteter i Sudan».

Samtidig hevdet Aker BP at «Lundin Energy ville beholde betydelige verdier etter transaksjonen.»

Utsnitt fra Aker BPs brev til OECDs kontaktpunkt i Norge, 24. juni 2022.

I brevet minner Aker BP også om hva Lundin Energy plikter som børsnotert selskap:

«(…) styret i Lundin Energy vil måtte ta nødvendige vurderinger av den økonomiske situasjonen, inkludert mulige forpliktelser, før noen del av inntektene fra transaksjonen kan bli utbetalt til Lundin Energys aksjonærer.»

Utsnitt fra Aker BPs brev til OECDs kontaktpunkt i Norge, 24. juni 2022.

– Vi burde ikke godta disse fiksjonene

– Aker BPs forsvar i denne saken har hele tiden vært at Orrön Energy er et sunt selskap med betalingsevne. Men det er det ikke, for denne fusjonen ble ene og alene til for å isolere pengene fra rettssaken, sier Egbert Wesselink.

I FN-prinsippene påpekes det at det finnes juridiske barrierer som kan hindre legitime erstatningssaker fra å bli håndtert.

Dette kan for eksempel oppstå dersom «måten det juridiske ansvaret blir fordelt blant medlemmene av en selskapsgruppe som er under strafferettslig eller sivil etterforskning i hjemlandet, gjør det enkelt å unngå rettmessig ansvar.»

Det er nettopp dette Wesselink mener Lundin har gjort, ved å tilskrive Sudan-ansvaret til Orrön Energy samtidig som de har overført omtrent alle verdiene til et selskap som er registrert i en annen jurisdiksjon.

– Slik får de hele ansvaret som følger av menneskerettighetene til å magisk forsvinne, som en kanin i en flosshatt.Og uten Aker BPs medvirkning, hadde ikke Lundin fått dette til.

Ikke på noe annet område av livet kan du definere deg vekk fra ansvar og gjeld på denne måten, mener Wesselink:

– Dette er fiksjoner skapt av selskapsretten og vi burde ikke godta dem.

Egbert Wesselink. Foto: Privat

– Ikke forbudt å gjøre forretninger med folk som er tiltalt

Professor Ivar Alvik ved Nordisk institutt for sjørett er ekspert på energi- og offshoresektoren. Han understreker at han ikke har satt seg inn i detaljene i Lundin-saken og at han uttaler seg på generelt grunnlag.

Alviks første innskytelse er at det å forfølge Aker BP blir et blindspor juridisk sett.

– Jeg har vanskelig for å se at Aker BP kan holdes juridisk ansvarlig for noe her. Aker BP har inngått en transaksjon med Lundin-familien. Det er ikke forbudt å gjøre forretninger med folk som er tiltalt for den typen ting, sier Alvik til Filter Nyheter.

Dersom man er bekymret for at et selskap ikke kan betale for seg, er det mer relevant å se på hvor store verdier som er blitt utdelt til aksjonærene, mener Alvik.

Både etter svensk og norsk lov er det svært strenge krav til aksjeselskapers kapital, forklarer han. Pengesekken må være stor nok til å dekke selskapets aktuelle gjeldsposter, men også potensielle framtidige forpliktelser.

– Det betyr at hvis du oppretter et selskap og dytter masse gjeld eller forpliktelser i det selskapet uten at du også sørger for at det har tilstrekkelig egenkapital til å dekke den gjelden, så vil ikke det være lovlig.

Han presiserer at han ikke har noe grunnlag for å mene noe om Orrön Energys faktiske finansielle situasjon.

I teorien kan man gjøre aksjonærene ansvarlige hvis et selskap ikke kan møte forpliktelsene sine – såkalt ansvarsgjennomskjæring – men det skal mye til, påpeker Alvik:

– Da må det være ganske åpenbart at man har brukt en selskapskontruksjon uten å sørge for at vilkårene for det er oppfylt. Og at man har gjort det for å prøve å omgå et ansvar.

Professor Ivar Alvik. Foto: Universitetet i Oslo

– Folk vil bare se rettferdigheten skje fyllest

Tilbake i Juba beskriver George Tai Kuony at de lokale lederne og ofrene som han snakker med er innstilte på å kreve erstatning i fellesskap. Det gjelder selv dem som har mistet noen de var glade i.

Å kreve individuell erstatning for alle som ble ofre for krigsforbrytelsene den gang ville være nær praktisk umulig, både gitt omfanget av skadene og tiden som har gått.

Tanken er at når en eventuell kompensasjon kommer, vil lokalsamfunnene bli rådspurt om hva de har behov for, som grunnleggende helsefasiliteter. Slik vil pengene gå til noe som kommer alle til gode.

Folk i Unity State vil vente tålmodig, slik de har gjort de siste tjue årene, mener Kuony. Selv hvis det skulle ende med at ofrene aldri får noen erstatning, vil de bli glade for en domfellelse i Stockholm.

Det vil også skape en svært viktig rettslig presedens internasjonalt, påpeker han:

– Det er ikke først og fremst pengene folk er opptatte av. Grusomme ting skjedde her. Folk vil bare se rettferdigheten skje fyllest.

George Tai Kuony. Foto: Privat

Aker BP: – Ikke naturlig å stille til intervju

Aker BP ønsker ikke å gi noe intervju om håndteringen av Lundin-tiltalen under fusjonen eller om ofrenes krav om oppreisning.

«Det er ikke naturlig for Aker BP å stille til intervju i denne saken», skriver pressetalsperson Ole-Johan Faret i en e-post til Filter Nyheter.

Han understreker at Aker BP ikke overtok Lundin Energy AB, men det han beskriver som den norske virksomheten.

«Selskapene som ble overtatt av Aker BP har aldri hatt aktivitet eller vært involvert i Sudan.

Alle potensielle forpliktelser knyttet til Sudan-rettssaken i Sverige forblir hos Orrön Energy (tidligere Lundin Energy AB).

Orrön Energy har før og etter transaksjonen selv bekreftet at de vil ha samme potensielle forpliktelser knyttet til Sudan-saken som før transaksjonen. Selskapet er notert på Stockholm-børsen med en fornybar, energifokusert virksomhet», skriver Faret.

Filter Nyheter har spurt om hvilken informasjon Aker BP skaffet seg om Lundin-tiltalen før fusjonen og hvilken vurdering de gjorde av avtalens innvirkning på ofrenes menneskerettigheter og om OECD-klagen. Vi har også spurt om Aker BP på noe vis vil legge til rette for at ofrene kan få oppreisning.

«Som nevnt har Orrön Energy før og etter transaksjonen selv bekreftet at de vil ha samme potensielle forpliktelser knyttet til Sudan-saken som før transaksjonen», svarer selskapet.

Aker BP vil ikke kommentere klagen til OECDs kontaktpunkt mens den er til behandling, utover å poengtere at det bare er deler av klagen som er tatt inn til nærmere behandling.

Pressetalsperson Ole-Johan Faret. Foto: Aker BP

Olje- og energidepartementet: – Omfattet ikke Lundins virksomhet i Sudan

Filter Nyheter har spurt Olje- og energidepartementet om godkjenningen av fusjonen mellom Aker BP og Lundin i mars 2022 og om departementet i den forbindelse vurderte Aker BPs aktsomhetsvurdering av menneskerettighetsspørsmål.

«Aker BP ASA søkte i 2022 om samtykke fra Olje- og energidepartementet til å overta Lundins andeler i olje- og gassfelt på norsk kontinentalsokkel.

Overdragelsen omfattet ikke tiltalen fra svensk påtalemyndighet eller potensielt ansvar i den forbindelse.

Olje- og energidepartementet ga samtykke i tråd med petroleumsloven, som stiller krav om samtykke fra OED til «overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse til petroleumsvirksomhet» og til «annen direkte eller indirekte interesseoverføring eller deltakelse i tillatelsen, herunder bl.a. overdragelse av aksjeposter og andre eierandeler som kan gi bestemmende innflytelse over en rettighetshaver», skriver kommunikasjonsrådgiver Stine Grimsrud i OED.

Filter Nyheter spurte departementet om det betød at de ikke hadde gjort noen slik vurdering av Aker BP, eller om det betød at de hadde kommet til at Aker BPs aktsomhetsvurdering var tilfredsstillende.

På e-post gjentar Grimsrud at departementet mente fusjonen ikke hadde noe å gjøre med Lundin-tiltalen i Sverige:

«Den delen av Lundins virksomhet som relaterer seg til tiltalen fra svensk påtalemyndighet var ikke omfattet av Aker BPs overtakelse av eierskapet til den norske virksomheten. OEDs samtykkebehandling er gjort med hjemmel i petroleumsloven og knytter seg til overdragelsen av den norske virksomheten.»

Departementet la ved godkjenningsbrevet som ble sendt til selskapene, men ville ikke gi innsyn i departementets vurdering av søknaden, med den begrunnelse at det var et internt dokument.

«Vi vet at Lundin ikke gjorde noe galt»

Heller ikke Orrön Energy vil stille til intervjuer om Sudan-aktiviteten.

Filter Nyheter har spurt om selskapet vil kunne betale den bebudede milliardboten og erstatningskrav om de blir dømt i straffesaken.

Direktør Robert Eriksson svarer med å henvise til til en pressemelding Orrön Energy la ut da svensk påtalemyndighet i august hevet kravet fra 1,39 til 2,38 milliarder svenske kroner. Der skriver selskapet at det er overbevist om at det ikke finnes noe juridisk grunnlag for kravet eller for anklagene mot Lundin-toppene.

De skriver videre at selskapet er overbevist om at «rettsprosessen vil føre til en fullstendig frifinnelse av individene og at aktoratets krav om tilbakebetaling av økonomiske fordeler vil bli avvist.»

Eriksson henviser også til selskapets egen nettside om etterforskningen og tiltalen mot Lundin-toppene. Der står det:

«Ingen av Lundins representanter begikk eller var medskyldige i noen form for brudd på internasjonal humanitær lov begått av Sudans regjering eller assosierte militser, og vi vet at Lundin ikke gjorde noe galt.

Lundin og dets representanter har samarbeidet kontinuerlig og proaktivt med etterforskningen siden den begynte i 2010, og vi fortsetter å ha betydelige bekymringer angående rettferdigheten i og det juridiske grunnlaget for denne saken.

Vår bestemte oppfatning er at Lundin var en kraft for utvikling i Sudan og gjorde alt i vår makt for å promotere fred gjennom fredelige midler i landet.»

Illustrasjonsbilde hentet fra Lundins egen nettside om Sudan-etterforskningen og -tiltalen. Foto: Orrön Energy

Lundins tidligere styreleder Ian Lundin og tidligere direktør Alexandre Schneiter har via Orrön-direktøren og Schneiters forsvarsadvokat avvist å uttale seg til Filter Nyheter så lenge rettssaken pågår. Charles Ashley Heppenstall har ikke svart på henvendelser via Orrön om saken.

Rettssaken er ventet å pågå til 2026.

Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.