Militærjuntaen i Niger trekker landet fra militæravtaler med vesten

MILITÆRJUNTAEN I NIGER har trukket landet fra avtaler om militært og diplomatisk samarbeid med såvel den tidligere kolonimakten Frankrike og andre vestlige land. Juntaen, som tok makten ved kupp forrige uke, truer samtidig nabolandene med hevn dersom de bruker militærmakt.

Frankrike har mellom 1000 og 1500 soldater stående i landet, ment for å bekjempe islamistiske opprørsgrupper.

USAs president Joe Biden har krevet at landets demokratisk valgte president Mohamed Bazoum umiddelbart løslates fra fangenskap. Bazoum skriver i en artikkel sendt til amerikanske medier at han holdes som gissel og ber det internasjonale samfunnet gripe inn: «Lykkes kuppmakerne får det knusende konsekvenser for vårt land, for regionen og hele verden». Han sier hele Sahel-regionen kan falle under russisk innflytelse. The Guardian/Al Jazeera/NTB/Washington Post

DONALD TRUMP SIER seg ikke skyldig etter tiltalen om å ha konspirert for å overstyre valgresultatet i 2020 og bli værende ved presidentmakten. Trump fikk formelt forkynt tiltalen i en føderalt rettsmøte i Washington DC i går. The New York Times



UKRAINSKE SJØDRONER har angrepet en marinebase i nærheten av den viktige russiske