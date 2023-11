Mest omfattende russisk artilleriangrep i Ukraina i 2023 – 118 byer rammet

118 UKRAINSKE BYER OG TETTSTEDER ble angrepet av russisk artilleri i løpet av 24 timer tirsdag og onsdag – vi må tilbake til fjoråret for å finne enkeltdøgn med så kraftig beskyting i landet, ifølge innenriksminister Ihor Klymenko. Særlig har det gått hardt ut over de østligste regionene, og det er meldt om omkomne i både Kharkiv, Donetsk, Kherson og Mykolajiv. Også sentralt i Ukraina har det falt granater – i Poltava-distriktet nær Kyiv ble et oljeraffineri satt i brann. Den voldsomme beskytingen kommer samtidig som sørkoreansk etterretning melder om at Nord-Korea har eksportert over en million artillerigranater til Russland.

Den ukrainske toppgeneralen Valerij Zaluzjnyj mener Russland har tatt krigen inn i en ny fase, preget av statiske angrep ment å utmatte det ukrainske forsvaret mens landet bygger opp slagkraft. Kyiv Independent/The Guardian/The Economist

RUNDT 400 PERSONER – 335 utenlandske statsborgere og 76 sårede palestinere – er sluppet ut av Gaza etter åpningen av grensepasseringen til Egypt i går, ifølge palestinske myndigheter. USAs president Joe Biden uttalte i natt på et valgkampevent i Minnesota at han er tilhenger av et opphold i kamphandlingene på Gaza for å få løslatt fanger. Hamas-lederen Ghazi Hamad sier i et nytt intervju at terrorhandlingene 7. oktober «bare var begynnelsen» og at militsen vil angripe igjen og igjen til Israel er «uts...