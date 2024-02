Mener Trump vil ta i bruk militæret, pågripelsesraid og inhumane interneringsleire

257 DAGER IGJEN: Eksperter og tidligere ansatte i USAs innvandringsbyråer mener at Donald Trump vil gjøre alvor av å ta i bruk militæret, store pågripelsesraid og inhumane interneringsleire for å oppfylle valgløfter om massedeportasjoner hvis han får makta igjen.

Trump ivret for å ta i bruk militære ressurser mot innvandrere som president rundt 2018, men ble hindret av blant andre forsvarsdepartementet. I 2024 har presidentkandidaten og hans innvandrerfiendtlige rådgiver Stephen Miller kommet med stadig nye uttalelser som tyder på faktiske planer om svært dramatiske tiltak, skriver Washington Post.

En tidligere jurist i det amerikanske sikkerhetsdepartementet DHS, Genevieve Nadeau, beskriver situasjonen slik: «Trump følger diktatorenes dreiebok om å dehumanisere sårbare grupper for å isolere dem og rettferdiggjøre statlige grusomheter. Han bygger opp under retorikken ved å true med ekstreme og hittil ubrukte juridiske verktøy for å sette i verk en inhuman agenda i et omfang vi ikke har sett på flere generasjoner».

_____________



_____________

TITALLS RUSSISKE SOLDATER DREPT I ETT ANGREP: Minst 60 russiske soldater skal være drept i et ukrainsk angrep med Himars-raketter ved tettstedet Trudivske i russisk-okkuperte Donetsk øst i Ukraina, nær frontlinjen.

Det store tapstallet er ikke uavhengig bekreftet, men anslaget BBC har fått fra ukrainske militærkilder ser ut til å være underbygget av meldinger fra russiske militærbloggere og (uverifiserte) videoer som viser mange døde soldater. Soldatene skal ha blitt drept mens de tok oppstilling utendørs (og derfor var mer eksponerte) i forbindelse med et forestående besøk av en høytstående offiser.

_____________

NYE SANKSJONER: EU bekreftet i formiddag at en ny sanksjonspakke mot Russland – nummer 13 i rekken – vil være formelt godkjent i unionen før lørdagens toårsmarkering av fullskalainvasjonen i Ukraina. Ytterligere 200 personer eller selskaper vil nå bli oppført på sanksjonslistene.

Også USA har varslet at det fredag vil bli kunngjort nye amerikanske sanksjoner, både knyttet til Aleksej Navalnyjs død og toårsdagen for fullskalainvasjonen. Storbritannia har i dag innført sanksjoner spesifikt mot seks av de russiske fengselslederne ved straffekolonien der Navalnyj døde.

_____________

UKRAINSKE FLYKTNINGER ØKER FOLKETALLET I DISTRIKTENE: Befolkningsveksten i Norge var i fjor på hele 61 200 personer, og folketallet i Norge endte dermed på nøyaktig 5 550 203 ved utgangen av desember. Det viser Statistisk sentralbyrås (SSB) oppdaterte tall som ble publisert onsdag.

Den rekordhøye befolkningsveksten i 2023 og 2022 – som ikke har vært høyere siden femtitallet – skyldes særlig de høye innvandringstallene. Blant de 86 600 personene som innvandret til Norge i fjor var 33 000 ukrainske statsborgere, som er en liten oppgang fra 32 300 i 2022.

Til NRK forklarer demograf i SSB Ane Tømmerås at det er sjelden man ser så store endringer i folketallet på så kort tid. Samtidig bidrar de ukrainske flyktningene til at folketallet øker i andre deler av landet enn det ellers gjør: – I 2023 kan vi se på hvor de er bosatt. Foreløpig er de ganske ferske i landet, så noen vil kanskje flytte litt på seg. Men de bor mye mindre sentralt enn det befolkningen ellers gjør. De bor i mye større grad i nord og i mye mindre grad i Oslo og Akershus enn befolkningen ellers, uttaler Tømmerås.

Det er i de store bykommunene Oslo, Trondheim, Bergen og Kristiansand, samt bynære kommuner som Lørenskog, Lillestrøm, Drammen og Sandnes at befolkningen som sådan øker mest. SSB-tallene viser også at 34 000 personer utvandret fra Norge i fjor, slik at nettoinnvandringen ble på totalt 52 600. Befolkningen økte også ved at det ble født 8100 flere personer enn det døde