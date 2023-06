Mener Boris Johnson villedet parlamentet

Boris Johnsons politiske karriere er påført «et siste knivstikk» – hans ord, ikke våre – etter at en tverrpolitiske komité i det britiske parlamentet har levert en knusende rapport om eks-statsministerens brudd på smittevernreglene under covid-pandemien.

Komiteen, der et flertall av medlemmene er partifeller av Johnson, mener han helt bevisst førte de folkevalgte bak lyset med sine bortforklaringer av fester holdt i statsministerboligen mens resten av landet var stengt ned. Hadde ikke Johnson allerede trukket seg som parlamentsmedlem (han sluttet, angivelig i raseri, etter å ha fått innsyn i hovedpunktene forrige fredag) hadde det blitt anbefalt at han ble suspendert i 90 dager. Det er godt over kravet for at man kan kreve nyvalg på det aktuelle mandatet. Nå anbefaler komiteen i stedet at Johnson fratas adgangskortet til parlamentsbygningen, som eks-representanter vanligvis får beholde.

Selv mener han at rapporten er løgnaktig og at komiteens medemmer er på en personlig vendetta mot ham.

